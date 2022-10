Raisa Omaheimo ei saanut lentokoneessa turvavyötä kiinni – tällaista on läskifobia, johon moni sortuu huomaamattaan

Raisa Omaheimo käsittelee kirjassaan lihavuuden stigmaa ja sitä, millaista on elää lihavana.

Kapeat, käsinojalliset tuolit voivat olla todella epämiellyttäviä ja kivuliaita istumapaikkoja. Lentokoneen exit-oven kohdalle ei saa ostettua paikkaa, jos painoindeksi (BMI) on yli 30. Eikä haluttu lainaturvakaan välttämättä irtoa, jos BMI on liian korkea.

Kirjailija, taiteilija Raisa Omaheimon mukaan lihavat osuvat toistuvasti tilanteisiin ja paikkoihin, jotka saavat heidät tuntemaan itsensä erilaisiksi ja epäsopiviksi.

Kokemus vääränlaisuudesta on Omaheimolle tuttu, sillä hänkin on ”läski”.

Läski on sana, jota Omaheimo haluaa käyttää. Hänelle sana tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kehossa on enemmän rasvaa kuin keskipainoisessa kehossa. Ei muuta.

Omaheimon mukaan maailmassa vallitseva lihavuuden stigma vaikuttaa meihin kaikkiin. Hän käsittelee sitä uudessa kirjassaan Ratkaisuja läskeille (S&S). Omaheimo jakaa myös omakohtaisia kokemuksiaan siitä, millaista on elää lihavana.

– Vaatekaupassa tulee aina jossain kohtaa piste, jossa koot loppuvat, ja minulle kerrotaan, että lisää voi ostaa verkosta. Mutta sehän on ihan paskaa ostaa verkosta vaikka farkkuja, Omaheimo kertoo.

– Samoin se oli ihan hirveää, kun lentokoneen turvavyö ei mennyt ensi kertaa kiinni lentokoneessa. Hävetti ja ahdisti.

Omaheimo muistaa miettineensä tuolloin, että jos vyö ei ole kiinni ja kone tippuu ja hän kuolee, se on hänelle ”ihan oikein”.

Omaheimo, kuten moni muukin lihava, syyllisti tilanteesta itseään. Hän oli sisäistänyt lihavuuteen liittyvän stigman ja läskifobian.

– Tuntui siltä, että olen vääränlainen enkä mahdu maailmaan.

Esimerkkejä asioista, joihin Omaheimo ei ole mahtunut: Lentokoneen penkki Junan istuin Apteekin vastaanottotiskin tuoli Pelastusliivi Puutarhakeinu Auditorion istuin Lähde: Raisa Omaheimo: Ratkaisuja läskeille (S&S)

”Vika on maailmassa”

Kesti pitkään ennen kuin Omaheimo oivalsi, että hän ei olekaan vääränlainen. Ympäröivä maailma ja sen rakenteet ovat.

Maailma on nimittäin suunniteltu keskipainoisille. Esimerkiksi tilojen suunnittelussa ei huomioida, että ihmiset ovat erilaisia, vaikka muunneltavuus olisi monessa kohtaa mahdollista.

Kun Omaheimo oivalsi rakenteiden merkityksen, hänelle tuli vapautunut olo.

– Nuorempana minua hävetti ja ahdisti, nykyisin enemmänkin suututtaa ja ottaa päähän, hän sanoo.

Kiukkua herättää esimerkiksi se, miten lihavia voidaan kohdella terveydenhuollossa.

Ratkaisuja läskeille -kirjan julkaisun jälkeen Omaheimo on saanut lukuisia viestejä, joissa lihavat kertovat epämiellyttävistä kokemuksistaan lääkärin vastaanotolla. Vakava sairauskin on voinut löytyä liian myöhään, kun lihavan oireet on laitettu vuosien ajan painon piikkiin.

– Tämä on vaarallisin muoto, jossa läskifobia näkyy. Muut voivat olla inhottavia ja nöyryyttäviä, mutta ei niin vaarallisia.

Valon pilkahduksia

Jotain myönteistäkin kehitystä Omaheimo on viime aikoina pistänyt merkille.

On uusia läskiaktivisteja, jotka haastavat ja luovat uudenlaisia representaatioita, hän kertoo kirjassaan.

Mediassa esiintyy ravitsemusterapeutteja ja lääkäreitä, jotka ovat puhuneet muun muassa siitä, että syömisiä kannattaa miettiä hyvinvoinnin, ei painon näkökulmasta.

– Kun olin nuori, jokaisessa naistenlehdessä oli joku greippidieetti, johon annettiin tarkat ohjeet, Omaheimo muistelee.

Omaheimon toivoma kehorauha ei silti edelleenkään toteudu. Jos toteutuisi, kukaan ei kommentoisi toisen ihmisen painoa.

Läskifobia istuu sitkeässä. Lihavuutta pidetään Omaheimon mukaan naurettavana, vastenmielisenä, epäterveellisenä, osoituksena laiskuudesta ja ahneudesta. Myös sillä on merkitystä, miten lihavia ihmisiä kuvataan esimerkiksi elokuvissa.

– Jos katsot vaikka teini-elokuvia, niin löydätkö sieltä lihavan tytön tai pojan, joka on romanttisen rakkauden kohde?

Et löydä. Kuten et myöskään lihavaa aikuista, joka on elokuvassa haluttava.

Lihavuuden stigma Lihavuuden stigman vaikutukset ilmenevät esimerkiksi lihaviin ihmisiin kohdistuvina ennakkoluuloina, negatiivisina stereotypioina, epäasiallisena kohteluna, syrjintänä ja kiusaamisena. Vaikutukset näkyvät kaikilla keskeisillä elämänalueilla, kuten esimerkiksi työelämässä, terveydenhuollossa, koulutuksessa ja liikuntaharrastuksissa. Lähde: Lihavuuden stigma -hanke

Läskifobian hälventämisessä olisi avuksi se, että ihmiset tulisivat tietoisimmiksi läskivihamielisistä ajatuksistaan. Läskiviha voi istua niin syvässä, että sitä ei aina edes tiedosta.

Omaheimon mukaan jokainen voi esittää itselleen keskeisen kysymyksen: mitä ajattelee, kun kohtaa lihavan. Esimerkiksi liittääkö lihavaan lähtökohtaisesti negatiivisia ominaisuuksia.

– Lihavuus ei kerro mitään esimerkiksi ihmisen terveydestä, Omaheimo sanoo.

