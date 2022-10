Äiti kielsi 16-vuotiaalta Päiviltä reilireissun, 40 vuotta myöhemmin unelmien matka toteutui – kohtaaminen tanskalaissairaalassa nosti kyyneleet silmiin

Satamasta se alkaa, aikuisen naisen interrail halki Euroopan! Päivi Storgård toteutti sen viime kesänä.

Matka on alkamassa, vaikka tytär varoitteli. Aikuisena reilaamiseen ei tarvitse kysyä lupaa.

”Ei tuon ikäinen nainen voi lähteä mihinkään interrailille asumaan hostelleissa”, ilmoitti vanha ystäväni.

”Äiti, tuo on aivan liian vaarallista. Olet yksin, Ukrainassa on sota ja voit sairastua uudelleen koronaan”, sanoi aikuinen tyttäreni.

Mieleeni nousi 16-vuotias Päivi, joka ei päässyt interreilaamaan kavereiden kanssa. Äiti kielsi, ja minua harmitti vietävästi. Nyt, neljäkymmentä vuotta myöhemmin, päätin lähteä kysymättä lupaa. Kotiin on moni kuollut, ajattelin. Interrail-matkustaminen ei ole enää vain nuorten hauskuutta, vaan lipun voi ostaa vaikka kahdeksankymppisenä. Eurooppalaisten rautatieyhtiöiden kattojärjestö Eurail pitää huolen mahtavasti toimivasta sovelluksesta, jonka avulla voi suunnitella matkaansa, säilyttää lippunsa, varata ja maksaa paikkaliput.

Ja nyt seison Olympialaiturilla maihinnousukortti kädessäni, edessä ensin laivamatka Tukholmaan ja sitten tuhansia ratakilometrejä halki Euroopan aina Istanbuliin ja takaisin.

Ensimmäinen junapäivä: Tukholma–Kööpenhamina

Kun olin lapsi, koko perhe söi laivalla aina katkarapuleivän. Nykyään säästän elämyksen Tukholmaan, Östermalmshalleniin. Tysta Mari on yksi kauppahallin ravintoloista, jota ei voi ohittaa. Katkarapuleipä on taivaallinen. Sen jälkeen jaksan jatkaa matkaa ruotsalaisessa maalaismaisemassa. Juna on nopea: vain viisi tuntia ja olen Tanskan rajalla.

Kööpenhaminassa ostan rautatieasemalta kukkia ja otan taksin Bispebjergin sairaalaan, jossa vietin kolme vuotta sitten viikkoja. Sain silloin aivoinfarktin lennolla Helsinkiin, ja kone joutui tekemään ylimääräisen laskun Kööpenhaminaan. Nyt Synne-hoitaja halaa, hän on iloinen toipumisestani. Kyyneleet nousevat silmiin. Täällä sain uuden elämän.

Yövyn hostellissa lähellä asemaa. En näe mitään järkeä tuhlata tuhansia hotelleihin, kun voin yöpyä noin 35 eurolla aivan kelpo oloissa. Varaan majapaikkani osoitteessa hostelworld.com, josta löytyvät kaikki tiedot ja arvostelut.

Nykypäivän hostellit ovat siistejä ja rauhallisia. Öiset bileet ovat mennyttä aikaa, ja hostelleissa on pesukoneet ja kuivurit, ilmainen wifi, puhtaat lakanat, lukittavat kaapit ja monesti ympärivuorokautinen vastaanotto. Joissakin voi valita jopa privaattihuoneen. Makuusaleja on monenlaisia, ja lähes kaikkialla voi saada paikan vain naisille tarkoitetussa huoneessa. Nyt huoneessa on lisäkseni kolme nuorta naista: kaksi opettajaa Kaliforniasta ja biologian opiskelija Kanadasta. Juttelemme pitkään suomalaisesta koulutusmallista. Ilmainen opiskelu hämmästyttää.

Kööpenhamina–Berliini–Wien

Berliini, kylmän sodan jaettu kaupunki, oli myös vakoojien luvattu kaupunki. Siitä todistaa jännittävä vakoilumuseo.

Museo muistuttaa Bond-leffan tarvikevarastoa: kätkettyjä kuuntelu- ja kuvauslaitteita, kuten tulitikkuaskiin piilotettu kamera tai huulipunapuikkoon rakennettu minipistooli. Muistona menneestä on myös Berliinin entisen amerikkalaissektorin raja-asema, joka tunnetaan nimellä Checkpoint Charlie. Sen lähellä yritti moni itäberliiniläinen muurin yli lännen puolelle. Heitä ammuttiin vartiotorneista, ja henkiin jääneet heitettiin vankilaan. Nyt muurista on jäljellä vain nyrkinkokoisia betoninpalasia, joita myydään turisteille hyvällä hinnalla.

Hurmaava Wien taas on kuin aikamatka 1800-luvulle. Tonava virtaa rauhallisesti, jostain kuuluu Johann Straussin valssin säveliä.

Istun Sacher-hotellin kahvilassa, jonka peiliseinät kertaavat kattokruunujen säihkettä. Täältä on kotoisin aito, mehevä ja suklainen sacherkakku, joka tarjoillaan kermavaahdon kera. Wieniläiskahvi on myös oma lukunsa: siihen kuuluu kaksi espressoannosta sokerin kera, paljon vispattua kermaa ja päälle kaakaojauhetta. Kahvilaan on joskus pitkä jono, mutta odotus palkitaan.

Wien–Budapest

Saan matkaseurakseni nuoren miehen Caymansaarilta Karibialta. Hän on huolissaan ilmastonmuutoksesta, saarilla pelätään merenpinnan nousua. Sama huoli painaa montaa muutakin matkalla kohtaamistani ihmisistä, ja he ovat valinneet junan lentämisen sijaan juuri ilmastosyistä. Slow travel on selvä trendi. Hitaasti matkustaminen takaa myös pehmeän laskeutumisen uuteen kieleen ja kulttuuriin. Junassa tapaa kiinnostavia ihmisiä. Toisaalta saa torkkua omassa rauhassaan, ja jos istuminen puuduttaa, voi aina tehdä pienen verryttelyretken käytävillä.

Unkarin kieli on kiehtovaa: ensin luulen kuulevani suomea, sitten tajuan, etten ymmärräkään mitään. Opettelen tärkeimmät kohteliaisuudet ja pahoittelun siitä, etten osaa unkaria. Näillä ja hymyillä pärjää jo pitkälle.

Tällä kertaa nautin kahvini legendaarisessa New York Caféssa, jossa istuivat aikoinaan niin sanataiteilijat kuin kuvataiteilijat. Sali on valtava ja uskomattoman kaunis. Lasku ei ole ihan pieni, mutta tunnelma on joka euron arvoinen.

Budapest–Bukarest–Istanbul

Lämpöasteita on liki 40, hiki valuu kastellen mekon selkämyksen läpimäräksi. On iltayö. Budapestin itäisellä rautatieasemalla seisoo suuri rykelmä meitä reppureissaajia kireissä tunnelmissa. Luvatut makuuvaunut ovat jääneet jonnekin, ja konduktööri kohauttelee olkapäitään. Väsyneet matkustajat tungetaan junan likaisille käytäville.

Pääsen Bukarestiin, mutta juutun sinne. Seuraava juna Istanbuliin lähtee – ehkä – huomenna. Virkailijat livahtavat karkuun, kun näkevät minun lähestyvän kysymyksineni.

Huominen koittaa, ja pääsen todelliseen junataivaaseen hikisen ja löyhkäävän matkan jälkeen. Turkkilainen, uutuuttaan kiiltävä juna on ilmastoitu. Kiidämme halki keltaisten auringonkukkapeltojen.

Nukahdan hostellissa minareeteista kaikuvien rukouskutsujen ääneen. Aamulla herään uusin voimin. Olen varannut laivamatkan Aasian ja Euroopan erottavalla Bosporinsalmella, joka välkkyy kultaisena. Salmen liikenne on vilkasta, joukossa seilaavat myös lukuisat turistialukset. Tunnelma on unenomainen, tässä kurottavat toisiinsa itä ja länsi. Astun Aasian puolelle ja nautin basaarissa makeaa teetä. Tuoksu on kuin Tuhannen ja yhden yön saduissa.

Juttelen bulgarialaisen pariskunnan kanssa, ja menemme syömään yhdessä. Perinteistä turkkilaisruokaa tarjoavassa ravintolassa tuoksuvat tuhannet mausteet. Ateria maistuu ihanalta loikoillessamme silkkityynyillä matalan pöydän ääressä.

Vieressä kohoaa valtava Hagia Sofian moskeijaksi muutettu ortodoksikirkko. Ylläni on pitkä, musta pellavamekko ja huivi, joten olen pukeutunut riittävän peittävästi. Portilla vartija pysäyttää saksalaisnaisen, joka yrittää sisälle shortseissa ja pikku topissa. Tilanne on oikeastaan sama kuin suomalaiseen kirkkoon menisi bikineissä.

Istun moskeijan maton peittämälle lattialle lähelle kahta muslimiäitiä lapsineen. Lapset haluavat koskettaa hiuksiani, vaalea väri naurattaa heitä. Viiton äideille, että minullakin on lapsia. Hymyilemme ymmärtäväisesti toisillemme.

Istanbul on kuitenkin myös hyvin länsimainen. Teinitytöt kulkevat minihameissaan ja kikattelevat aivan kuin suomalaiset sisarensa. Monet naiset kulkevat huivittomina. Maaseudulla on toisin, siellä perinne ja uusi politiikka näkyy selvemmin.

Toisena iltanani kävelen turisteja täynnä olevan Taksim-aukion läpi. Yhtäkkiä kaulaani sattuu. Mies kiskoo laukkuani, jota pidän tiukasti postiljooniotteessa. Hihna antaa periksi ja mies häviää näköpiiristäni. Huudan, jostain ilmestyy poliisi, syntyy hetken hämmennys, varas on yhtäkkiä maassa ja poliisi kiinnittää käsirautoja. Laukkuni on pelastettu parissa minuutissa. Käteni tärisevät. Poliisi istuttaa minut vartiokoppinsa viereen ja tarjoaa vettä.

Istanbul–Firenze

Aamulla herään vilunväreisiin. Kuume nousee nopeasti, ja olo on hirveä. Koronatesti on negatiivinen. Päätän poikkeuksellisesti lentää Roomaan ja jatkaa sieltä Firenzeen ystäväni Heidin luo. En jaksa toistamiseen kahden vuorokauden unetonta junamatkaa Budapestin kautta. Firenzessä saan ehkä levätä rauhassa ja parantua.

Selviää, että taksinkuljettaja on vienyt minut väärälle lentokentälle. Matkaa on yli 60 kilometriä ja kuski ajaa kuin hullu. Pelkään henkeni edestä. Ehdimme. Roomassa vaihdan junaan ja pääsen Heidin luo. On ihanaa nukahtaa tuoksuviin lakanoihin. Poden viikon kuumeista flunssaa Firenzen pahimmassa helteessä ja ukkosmyrskyissä. Onneksi tauti hellittää, ja pääsen taas Toscanan makuun.

Italiassa pyhiä asioita ovat kirkon lisäksi jalkapallo, gelato (ei jäätelö, vaan nimenomaan italialainen gelato), ruoka, kahvi ja viini. Näistä voi riidellä loputtomiin. Mutta Firenzessä yksi on ylitse muiden: ihan oikean prinssin ravintola La Giostra. Prinssi Soldano on vaikutusvaltaisen Medici-suvun ja Itävallan keisarinna Sissin jälkeläisiä. Perheen isä pelasi rahat ja Soldanon oli hankittava elantonsa itse. Nykyään tässä huippuravintolassa voi koska tahansa törmätä vaikka Jennifer Anistoniin tai John Travoltaan. Monet kuuluisuudet auttoivat Soldanoa taloudellisesti koronan aikaan.

Firenze–Rooma

Tervehdyttyäni teen parin päivän retken Roomaan. Iltapimeällä alkaa opastettu kierros, jossa tutustutaan Rooman mysteereihin ja kummituksiin. Juuri, kun kaikkein pelottavin juttu on käännekohdassaan, taivaalta iskee salama aivan kohdallamme. Jyrinä tuntuu koko kehossa. Kastumme rankkasateessa läpimäriksi, mutta jatkamme kierroksen loppuun.

Freetour.com on organisaatio, joka kannattaa painaa mieleen. Oppaat ovat paikallisia, usein nuoria, ja kierrokset kekseliäitä. Freetour toimii monessa maassa. Kierrokselle ilmoittaudutaan sovelluksessa. Maksu on vapaaehtoinen ja itse määriteltävä, opas saa rahansa tippinä. Useimmiten se on 20 euroa, mikä on edullista verraten tavallisiin opasyrityksiin.

Viimeiseksi käyn Pietarinkirkossa. Valtava rakennus melkein musertaa pienen ihmisen. Vatikaani on merkillinen pikkuvaltio, valtionpäämiehenä paavi, joka on samalla 1,25 miljardin katolilaisen ylin auktoriteetti. Sitä vastuuta paaviksi valittu saa kantaa elämänsä loppuun.

Rooma–Pariisi

Reittini kääntyy nyt pohjoiseen kohti Ranskaa. Ikkunasta näkyvät lumihuippuiset Alpit. Kieli vaihtuu. Käytän kaikkia muistamiani kouluranskan rippeitä, sillä täällä ei juuri englannista perusteta.

Pariisin siluetti salpaa aina hengen. Kiipeän iltapimeässä Montmartren kukkulalle, Sacre Coeur -kirkon portaille katselemaan kimaltavaa kaupunkia.

Olen luvannut ystävälleni, että käyn Eiffel-tornissa. On ihme, ettei sitä rakennettaessa kukaan pudonnut. Kuitenkin viikkoa ennen avajaisia vuonna 1889 eräs rakennusmies vei sinne tyttöystävänsä ja lipesi kaiteen yli kuolemaan. Ajatus alkaa huimata. Ystävällinen vartija ohjaa minut hissille, huh.

Pariisi ei ole Pariisi ilman muotia ja luksusliikkeitä. Diorin liikkeeseen Champs-Élyséellä on pitkä jono, joten kävelen kauemmas ehkä maailman kauneimpaan tavarataloon. Samaritaine on ällistyttävän elegantti. Täällä ovat edustettuina kaikki muotitalot, ja pääni on aivan pyörällä. On myös hauskaa kuulla henkilökunnan toivottavan joka osastolla ”Bienvenue, Madame”. Enkä ole koskaan nähnyt niin upeita macaron-leivoksia kuin Samaritainen vitriinissä. Hinta on hurja, kymmenkunta kappaletta maksaa yli 40 euroa.

Pariisi–Amsterdam–Gouda

Viimeisenä aamuna kuljen Seinen rantaa ja huomaan naisen, joka uittaa koiriaan laiturilla, paljaat sääret joessa. Käärin housunlahkeet ja kastelen varpaat vedessä kuin aito pariisitar, ennen kuin kiirehdin junaan. À bientôt, nähdään taas pian, nyt Hollantiin!

Iloisesta Amsterdamista on pieneen Goudan juustokaupunkiin alle tunnin matka. Kaupunki täyttää 750 vuotta, ja juhlatunnelma on korkeimmillaan perinteisen posetiivimusiikin tahdissa. Ystäväni Bas ja Sandra tarjoavat illalliseksi fondue-herkkuja ja vievät minut seuraavana päivänä juustotaivaaseen. Tungen kaksi kiloa juustoja matkalaukkuuni. Juustot on pakattu vakuumiin, ja ne säilyvät hyvin lämpimässäkin kotiin.

Gouda–Tukholma–Helsinki

Matka kiertyy takaisin Tanskan ja Ruotsin kautta takaisin Helsinkiin. On vedettävä ylle villapaita. Olen kuuden viikon aikana tottunut yli 35 asteen lämpötiloihin, ja nyt pudotusta tulee yli 20 astetta. Laivalla ei tee mieli seistä ulkona ihailemassa Itämerta, ilmassa on syksyä. Mutta on ihanaa tulla kotiin.

Matka on ollut myös matka itseeni, testi selvitä vakavan sairauden jälkeen ja luottaa elämän kantavan. Yksinäisen naisen juna ei lopulta ole ollut kovin yksinäinen. Olen tavannut hienoja ihmisiä, saanut uusia näkökulmia ja elämyksiä, jotka muistan loppuikäni.

Nyt odotan vieraakseni Helsinkiin junatovereita, kahta nuorta belgialaistyttöä, jotka tulevat opiskelemaan Joensuun yliopistoon. Itse olen saanut kutsun Himalajalle ja Australiaan – mutta se onkin sitten toinen tarina.

Fakta Reilaajan tärpit Yhden kuukauden Interrail Global Pass maksaa 28–60-vuotiaille 670 euroa, alle 27-vuotiaille 503 euroa. Passilla voi matkustaa vapaasti 33 Euroopan maassa. Paikkaliput on ostettava erikseen. Olin itse reissussa seitsemän viikkoa, joten ostin kaksi kuukauden passia. Passin saa kätevimmin osoitteesta eurail.com, paikkalippuja rautatieyhtiöiden sivuilta tai suurimmilta asemilta. Kannattaa olla ajoissa liikkeellä: monet junat ovat täynnä varsinkin keskieurooppalaisten lomien aikaan. Koska matkustin muutaman kerran myös supernopealla junalla, paikkalippuihin meni noin 150 euroa. Suunnittelin reitin melko tarkkaan ja varasin yöpaikkoja sekä hyvissä ajoin ennen matkaa että sen aikana. Paras tapa on käyttää sovellusta hostelworld.com. Yöpymisiin olin laskenut keskimäärin 37 euroa/yö, ja se budjetti piti. Yhteensä yöpymisiin meni noin 450 euroa. Söin edullisesti usein katukeittiöissä, joten ruokaan meni vain noin 15 euroa päivässä. Suuri menoerä oli vesi, pulloihin kului viitisen euroa päivässä. Sain aikoinaan neuvon äidiltä: Kun kuvittelet pakanneesi oikein, ota puolet pois. Et tule tarvitsemaan niitä. Hostelleissa on pesukoneet ja kuivurit. Hyvät kengät ovat ehdoton edellytys. Itse en raahannut rinkkaa, vaan mukana oli pieni reppu ja lentolaukku, jota oli helppo käsitellä. Muutama turvallisuustekijä: otin kahdet paperikopiot passista, Interrail-passista sekä koronapassista. Mukana oli EU:n sairausvakuutuskortti ja hankin lisäksi matkavakuutuksen. Pakkasin kopiot reppuun ja matkalaukkuun, alkuperäiset pieneen vetoketjulliseen laukkuun, jota pidin mukanani. Parasta olisi ottaa mukaan varakännykkä ja prepaid-kortti ja piilottaa ne vaikka matkalaukkuun. Hostelleissa on lukolliset kaapit. Tein myös ulkoministeriön sivuilla matkustusilmoituksen, jotta mahdollisessa kriisitilanteessa kotimaa tietäisi, missä olen. Pelkällä maalaisjärjellä pärjää. Jos jokin tuntuu epäilyttävältä tai vaaralliselta, se on sitä. Yksinäisenä naisena en liikkunut iltamyöhällä sivukaduilla. Parasta oli tehdä tuttavuutta muiden reissaajien kanssa ja mennä kunnon illalliselle hyvässä seurassa.

Lue lisää: Rosanna, 21, tapasi Tinderissä miehen ja lähti roadtripille halki Euroopan – sitten kaikki meni pieleen

Lue lisää: Kolme kokenutta matkaajaa kertoo, minne vuoden pimeimpään aikaan kannattaa lähteä – kaksi kohteista sijaitsee Suomessa

Lue lisää: Anna-Katri on reissannut 168 maassa – kertoo nyt kuumottavimman tilanteen matkoiltaan: ”Olin takapenkillä täysin peitettynä”