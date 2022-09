2000-luvun alkupuolella Suomi oli täynnä Onnela-yökerhoja, mutta sitten ne kuihtuivat yksi kerrallaan pois. Jäljellä vain yksi: Kajaanissa.

Muistan ensimmäisen kertani yhä kirkkaasti. Se oli keskiviikkona 6. helmikuuta 2013. Oli ystäväni Emilian 18-vuotissyntymäpäivä ja olin itse täysi-ikäistynyt vain kaksi päivää aiemmin.

Ennen h-hetkeä otimme Emilian kanssa pohjiksi muutaman siiderin kämpälläni, joka sijaitsi Kajaanin keskustassa Brahenkadulla. Olin pukenut päälleni olkapäät paljastavan biletopin ja valkoiset pillifarkut. Emilia oli valinnut debyyttiasukseen minimittaisen ihonmyötäisen pitsimekon. Molempien tukat oli tupeerattu tuuheaksi ja posket punattu aurinkopuuterilla.

Emme malttaneet odottaa, että viimein pääsisimme Onnelan ovista sisään.

Matka ravintolaan ei ollut pitkä – olin onnekas, sillä asuin sen takapihalla. Takit jätimme kotiin, ettemme joutuisi maksamaan narikkamaksua. (Perimätietoa, joka siirtyy ikäluokalta toiselle.)

Suuntasimme Onnelaan seuraavan kerran uudestaan jo heti perjantaina. Ja sitten lauantaina. Aloimme ravata ravintolassa viikoittain, välillä useammankin kerran viikossa.

Juuri 18-vuotta täyttäneille lukiolaistytöille baari edusti villiä ja vapaata aikuisuutta. Tanssimme ja hoilasimme silloista hittibiisiä, Sannin Prinsessoja ja astronautteja, emmekä ymmärtäneet, miksei onni muka löytyisi Onnelasta.

Karaokessa tulkitaan edelleen 70-luvun klassikoita. Nyt vuorossa on Queenin Bohemian Rhapsody

Rohkeasti juntti

Kaija Koota karaokessa, pyllyn pyörittämistä diskossa ja pöydällä tanssimista Suomipopissa. Siinä pyhä kolminaisuus, jonka ympärille ravintoloitsija Seppo ”Sedu” Koskinen rakensi Onnela-ravintoloidensa konseptin 2000-luvun alussa.

Koskinen nautti tuolloin mainetta ”ravintolamogulina”, joka oli uudistanut suomalaista ravintolaskeneä ja yöelämää.

Hän oli perustanut monia trendiravintoloita kuten Puuterin Turkuun ja The Tigerin Helsinkiin. Hän oli tuonut suomalaisravintoloihin vip-tilat. Niihin otettiin julkkiksia, joiden bailaamista rahvas saattoi pällistellä lasin takaa. Koskisen ravintoloista oli alettu puhua yleisesti ”seduloina”.

Onnelat olivat kuitenkin nyt jotain muuta kuin trendimestoja.

"Halusin tehdä ihan selkeän junttiravintolan, missä on Suomi-poppi-osasto, jossa voi tanssia pöydillä, ja diskopuoli, jossa soi tämän päivän musiikki ja kasari ja disko. Se oli ihan mahoton suksee”, kuvaili Sedu Koskinen City-lehden haastattelussa vuodelta 2012.

Ensimmäinen Onnela avattiin Helsinkiin Pohjoiselle Makasiinikadulle syksyllä 2004.

Onnelasta puhuminen pelkkänä junttiravintolana olisi kuitenkin vähättelyä. Onnelat olivat baari-ilmiö, joka villitsi juhlakansaa ympäri Suomen.

Ketjun ravintoloita nousi Turkuun, Tampereelle, Lahteen, Kuopioon, Raumalle, Rovaniemelle, Kokkolaan, Ouluun...

” Onneloissa vippejä jaettiin jo avokätisesti kaikille kantiksille.

Mutta sekin oli uutta ja hienoa, että kuka tahansa saattoi olla vip.

Koskinen oli ottanut jo varhain käyttöönsä asiakasrekisterin, joka mahdollisti esimerkiksi juomatarjousten lähettämisen suoraan tekstiviestillä asiakkaiden puhelimiin. Myös Onneloihin asiakkaita houkuteltiin edullisilla juomatarjouksilla.

Minä ja ystäväni emme sijoittaneet 18-vuotiaina rahastoihin, vaan Onnelan member cardiin, jolla sai koko illan alennusta juomista, kunhan saapui paikalle ennen puoltayötä.

Sittemmin ketjun ravintolat kuihtuivat pois yksi kerrallaan, mutta yksi jaksaa vielä.

Diskopallot ja peilipinnat kuuluvat olennaisesti Onnelan sisustukseen.

Paluu Onnelaan

Onneloiden viimeinen veteraani löytyy Kajaanin keskustasta osoitteesta Linnankatu 18. Se avattiin vuonna 2007. Tilaa on yli 1 500 neliötä, ja se on yksi Suomen suurimpia yökerhoja. Baarin ympäriltä moni yritys on kuollut aina vaateketju Lindexistä kulmapubiin, mutta Onnela on ja pysyy. Nyt baaria vastapäätä on tanssistudio ja vieressä kebab-pitseria.

Sisustus näyttää sellaiselta kuin muistinkin. Ovea koristaa yhä tuttu, kultamusta kuviointi ja sisään astellaan punaista mattoa pitkin. Narikkaa vastapäätä koreilee kultainen sohva ja seinät vilisevät mustavalkoisia julkkiskuvia, seassa muun muassa huippumalli Kate Mossin nuoruuskuva.

Diskossa jumputtaa Antti Tuisku, mutta karaokessa mieskaksikko vetää Leevi and the Leavingsin kappaletta Itkisitkö onnesta? Pöydissä lauletaan mukana. Yksi mies tulee kysymään, keitä me kuvaajan kanssa olemme ja käskee mainostamaan jutussa, että Kajaanissa on Suomen eniten sinkkumiehiä.

– Jokaiselle jotakin, tiivistää baarityöntekijä Xhulio ”Julle” Xhepi, 30, Onnelan konseptin, joka ei ole muuttunut mihinkään vuosien varrella.

Vippiä Kajaanissa ei ole, eikä sitä työntekijöiden mukaan ole koskaan ollutkaan. Käytössä on kuitenkin ”vippipöydät”, joiden ääreen pääsee ihan perinteisellä pöytävarauksella.

Valkoiset farkut ja pikkutoppi – kesän 2022 virallinen bileasu Onnelassa.

Diskossa baaritiski on vaihtanut paikkaa sitten nuoruuteni, mutta tanssilattian yllä keikkuu yhä diskopallojen lisäksi näyttäviä kristallikruunuja. Punaisten ja mustien samettisohvien päälle on ripoteltu kultakuvioisia koristetyynyjä.

” Joidenkin mielestä seduloiden sisustus oli kitchiä, mutta ravintoloitsija itse puhui aina ”glamourista”.

Tuntuu, että mikään ei ole juuri muuttunut, kunnes kesän hittibiisi, Ramses II:n Villieläin muistuttaa, mikä vuosi on.

Mutta klassikot eivät vanhene. Naisporukka käy esittämässä DJ:lle biisitoiveen. Pian kaiuttimista kajahtaa Shakiran Hips Don’t Lie ja naiset ryntäävät tanssilattialle.

Kämppikset Juyeon Seo, 25, Nozomi Kita, 20, ja Roshna Bhandari, 25, ovat aloittaneet illan ottamalla pohjia asunnollaan, ja siskokset Susanne, 20 ja Camilla Tourneur, 19, taas Susannen asunnolla.

– Baarissa on niin kallista, ettei täällä voi koko iltaa juoda, Camilla sanoo.

Tytöt kertovat tulleensa baariin ensisijaisesti pitämään hauskaa – ja tanssimaan.

– Olemme Roshnan kanssa meidän porukan bilehileet, Camilla nauraa.

Loppukesän viikonloppuilta Kajaanissa on poikkeuksellisen hiljainen.

Kaupungissa on tasan kaksi yökerhoa, joista toisen, Bar 96:n naiset ovat käyneet katsastamassa ennen Onnelaan tuloa.

– Olimme siellä ainoat asiakkaat. Täälläkin on tänään hiljaista, mutta edes muutama ihminen meidän lisäksi.

Ravintolapäällikkö Roosa Väyrynen, 24, kertoo, että naisviisikko edustaa baarin tyypillistä asiakaskuntaa.

– Valtaosa asiakkaistamme on nykyään 18–25-vuotiaita. Ennen asiakaskuntamme oli selkeästi vanhempaa, lähemmäs keski-ikäistä, mutta muutama vuosi sitten tapahtui jotain ja nyt meillä käy lähinnä nuoria. Emme itsekään tiedä, miksi vanhempi väki lakkasi käymästä.

Tytti, 18, Elina, 18, Moona, 18, ja Netta, 20, viihtyivät diskopuolen tanssilattialla.

Mikä tappoi suosion?

Kun minä aloitin Onnela-urani vuonna 2013, väkeä riitti Kajaanin ravintolassa lähes poikkeuksetta aina tungokseen asti.

Muualla Suomessa ketjun taru oli tuolloin kuitenkin jo hiipumassa. Ravintoloita oli suljettu ja joidenkin nimi vaihdettu. Helsingin Onnela suljettiin 2013.

Juyeon Seo, 25, Susanne Tourneur, 20, Nozomi Kita, 20, Camilla Tourneur, 19, Roshna Bhandari, 25, ja Tommi Kallio, 26, saapuivat Onnelaan ensimmäisten joukossa.

Koskisen SK-ravintoloilla oli alkanut mennä huonosti jo vuonna 2008. Koskisen mukaan se johtui lamasta: nuorisolla ei ollut enää varaa juoda samalla tavalla kuin ennen. City-lehden jutussa vuodelta 2012 hän kertoo, että ”keskiostos, joka parhaimmillaan oli ollut 22 euroa, putosi 17 euroon. Kun asiakkaita käy neljä miljoonaa vuodessa, lähtee 20 miljoonaa liikevaihdosta."

Todennäköisesti myös asenteissa oli tapahtunut muutosta: seduloiden kaltainen yökerhokonsepti ei enää vedonnut juhlakansaan, joka janosi jo jotain erikoisempaa, jotain persoonallisempaa. Etenkin isoissa kaupungeissa trendinuorisoa vetivät puoleensa pienemmät klubit.

Herää myös kysymys, muuttuivatko juhlijoiden juomatavat.

” Yhtäkkiä haluttiinkin dokaamisen sijasta maistella artesaanioluita.

Muutaman lantin hanaoluet eivät enää houkuttaneet. Nythän kaikkein trendikkäintä on jo bailata täysin selvin päin: Kalliossa järjestetään alkoholittomia Sober Furious -bileitä, Darravapaa-tilillä on Instagramissa yli 20 000 seuraaja ja Hanna Tikanderin ja Wilma Ruohiston Selvin päin – Erään bilettäjän tarina on tällä hetkellä äänikirjojen kuunnelluimpia.

Päihdetutkimukseen ja sosiaalisiin suhteisiin perehtyneen ”biletutkija” Antti Maunun mukaan suomalainen alkoholinkäyttö on yhä muutakin kuin soberismia.

– Helsingin Kalliossakin harrastetaan edelleen myös kosteaa biletystä, mutta ei siitä lehdissä kirjoiteta. On hyvä muistaa, että kaikki uusi aina kiinnostaa ja päätyy otsikoihin, mikä voi saada asian tuntumaan suuremmalta kuin se onkaan, Maunu sanoo.

THL:n tilastoista käy ilmi, että nuorten aikuisten alkoholin kulutus ei ole juurikaan laskenut viime vuosina.

– Alkoholi on yhä suomalaisille sosiaalinen voiteluaine. Se on tiukasti kytköksissä juhlimiseen, hauskanpitoon ja yhdessäoloon, joka voi joskus takkuilla ilman voitelua.

Maunun mukaan on kyse opitusta mallista, joka on syvällä suomalaisessa kulttuurissa. Alkoholi on sanaton keino kertoa, että nyt otetaan rennosti.

Maunu uskoo, että soberismilla voi olla vaikutusta suomalaiseen bilekulttuuriin, vaikka se ei heti näkyisikään tilastoissa. Ainakin se tuo suomalaiseen juomakulttuuriin aitoa valinnanvapautta.

– Perinteisesti Suomessa on joutunut selittelemään juomattomuuttaan etenkin, jos ei ole absolutisti. Sober curious -liikehdintä on ehkä mukana normalisoimassa sitä, ettei jokaisissa juhlissa tarvitse juoda, mutta alkoholista ei tarvitse silti systemaattisesti kieltäytyä.

Camilla Tourneur, 19, somettaa.

Kajaanin Onnelassa ei alkoholittomia bileitä vielä järjestetä, mutta Camilla Tourneur voisi hyvin sellaisissa käydä.

– Minusta olisi hauskaa tulla myös arkena työpäivän jälkeen tanssimaan ja tapaamaan uusia ihmisiä, vähän samaan tapaan kuin lapset käyvät kerhoissa!

Camilla ei kuitenkaan toivoisi sellaisia tapahtumia viikonlopuille kaupungissa, jossa baaritarjontaa on jo valmiiksi vähän.

– Kyllä mä haluan viikonloppuna vähän rentoutua ja juoda alkoholia!

Muut seurueesta ovat samoilla linjoilla – jopa Nozomi, vaikka hän ei itse käytä alkoholia.

Tasapaksu suorittaja jaksaa

Minun ja ystävieni Onnela-suhde oli kiihkeä, mutta jäi lopulta lyhyeksi. Vaihdoimme kavereideni kanssa siihen Kajaaniin toiseen yökerhoon, jossa kävi tuolloin enemmän meidän ikäisiämme. Onnela tuntui liian keski-ikäiseltä.

Sitten lähdimme opiskelemaan ja muutimme pois kaupungista.

Mutta miksi Onnela on selvinnyt juuri Kajaanissa? Yksi selitys on kilpailun puute. Kainuun korvessa kansalla ei ole juuri varaa valita. Sinne mennään, missä on ovet auki – ja porukkaa.

Toinen selitys löytyy drinkkilistalta. Kajaanin Onnelassa tarjoillaan ikonista drinkkiä nimeltä Chevy. Siitä puhutaan jopa netin anonyymeillä keskustelupalstoilla. Minäkin litkin mustaherukkavodkaa ja -likööriä, sitruunamehua ja kokista sisältävää drinksua koko nuoruuteni.

Flo Ridan Low sai porukan kyykkyyn vuonna 2007 – ja vuonna 2022.

– Chevy-nimisiä drinkkejä tosin on muitakin, mutta tätä kajaanilaista versiota ei kaikkialla tunneta, sanoo Roosa Väyrynen.

Kajaanin Onnelan omistaa nykyään Night People Group, eikä Sedu Koskisella ole enää mitään osuutta yrityksestä. NPG:n toimitusjohtajan Antti Raunion mielestä Kajaanin Onnela on elossa edelleen siksi, että se on yhä Onnela.

– Olen itse aina uskonut vahvoihin brändeihin ja Onnela on sellainen. Kun Night People Group osti Onnelat vuonna 2011, oli niistä useamman nimi jo vaihdettu ja yökerho brändätty uudelleen.

Tätä Raunio pitää edelleen mokana. Hänen mukaan baari ei nimeä vaihtamalla parane.

– Silti baarin nimen vaihtaminen muutaman vuoden välein oli trendi 2000-luvulla. Muistelen, että myös Sedu olisi itsekin haastatteluissaan myöhemmin todennut, että se oli virhe.

Korkkareiden sijasta 2020-luvulla bailataan tennareissa.

Raunion mukaan Kajaanin Onnelalla pyyhkii ihan mukavasti, vaikka koronavuodet koettelivat bisnestä. Ja vaikka juuri tänä iltana on hiljaista, hän kuvailee yökerhoa tasapaksuksi suorittajaksi.

– Onnela on yksi nerokkaimmista yökerhojen nimistä ja tykkään siitä myös brändinä. Sitä lähdetään muuttamaan vain kuolleen ruumiini yli.

Bileet Kajaanin Onnelassa siis jatkuvat.