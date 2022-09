Suomessa joka kolmas nainen kohtaa suhteessaan väkivaltaa – yksi kysymys toistuu apua soitettaessa, ja se kertoo ongelmasta paljon

Auttavan puhelimen vapaaehtoisen mukaan väkivaltaa kokeneet kaipaavat yleensä ennen kaikkea kuuntelijaa ja tietoa siitä, mikä kaikki on väkivaltaa.

Väkivaltaa kokevia naisia ja tyttöjä auttava Naisten Linja kertoi viime viikolla koulutettujen vapaehtoisten voimalla toimivan tukipuhelinpalvelunsa olevan niin ruuhkautunut, että yli puolet jopa 550 puhelusta kuukaudessa jää vastaamatta.

Myös nettikirjepalvelu on jouduttu väliaikaisesti sulkemaan, sillä yhdistyksen resurssit eivät yksinkertaisesti riitä vastaamaan kaikille apua tarvitseville.

Ruuhka auttavassa puhelimessa on yksi merkki isosta suomalaisesta ongelmasta: Joka kolmas suomalainen nainen kokee fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa parisuhteessaan jossain vaiheessa elämäänsä. Maailman onnellisin maa on EU:n toiseksi vaarallisin paikka naiselle, väkivaltatyön kehitysmaa.

Vuonna 2020 viranomaisten tietoon tuli 10 800 pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosta. Poliisihallituksen julkaiseman aineiston mukaan poliisi puolestaan suoritti kotihälytyksiä vuonna 2021 perheväkivallan vuoksi koteihin 22 654 kertaa. Se on yli 62 hälytystä päivässä.

Suurin osa, tutkimusten mukaan noin lähes 80 prosenttia, lähisuhdeväkivallan uhreista on naisia. Väkivallanteosta epäillyistä 78 prosenttia oli miehiä.

– Voidaan sanoa, että lähisuhdeväkivalta on hyvin sukupuolittunutta, väkivaltatyön asiantuntija Pamela Peltonen kertoo.

– Tietysti puhutaan paljon siitä, että miehet eivät raportoisi heihin kohdistuvaa väkivaltaa. Samaan aikaan on paljon naisuhreja, jotka eivät raportoi siitä.

On myös paljon sellaista väkivaltaa, joka ei tule koskaan viranomaisten tietoon.

– Esimerkiksi henkistä väkivaltaa on vaikeampi mitata, sillä ihmisillä on siitä vähemmän tietoa. Se on vaikeammin tunnistettavaa, Peltonen kertoo.

Kuvitus: Ninni Melender, kuvat: Shutterstock

Tukipuhelin on usein ensimmäinen kontakti

Usein soittajat kaipaavat jotakuta, joka kuuntelee. Se on meidän ensisijainen tehtävämme, Anu Pirhonen kertoo. Hän on toiminut Naisten Linjan vapaaehtoisena vuodesta 2019. Suositusten mukaisesti Pirhonen vastaa soittoihin tukipuhelimessa ja viesteihin chat-palvelussa noin yhden työvuoron verran kuussa.

– Ei ole poikkeuksellista, että soittaja puhuu ääneen kokemastaan väkivallasta ensi kertaa. Silloin hän haluaa itsekin vasta hahmottaa ja ymmärtää omaa tilannettaan, Pirhonen kertoo tukipuhelimeen tulevista soitoista.

Soittajalle pyritään puhelun aikana antamaan mahdollisimman paljon tietoa. Uskotaan ja kuullaan kokijaa ja validoidaan hänen tuntemuksiaan.

Tilanteen niin vaatiessa soittajaa voidaan suositella soittamaan suoraan hätänumeroon. Muuten vältetään suoraa neuvontaa, jotta soittajalla säilyisi käsitys omasta päätäntävallastaan ja toimijuudestaan.

On myös asioita, joita soittajalle ei missään nimessä sanota.

– Emme ikinä sano, että jätä se väkivallan tekijä. Soittajaa ei myöskään koskaan syyllistetä, Pirhonen sanoo ja jatkaa, kuinka naisia ja heidän kokemuksiaan ei edelleenkään oteta lähisuhdeväkivaltatilanteissa vakavasti.

– Monia lähisuhdeväkivaltaa kokevia naisia syyllistetään jo valmiiksi niin monelta taholta. Haluan painottaa, että Naisten Linjalla ei missään nimessä syyllistetä tai kyseenalaisteta vaan annetaan uhrille vapaa tila kertoa kokemuksistaan.

Siksi puhelut saattavat helposti kestää pitkäänkin.

– Ja kun on vain yksi puhelinlinja, monta puhelua jää vastaamatta.

Voisi kuvitella, että resursseja lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn olisi enemmän, kun naisten kokema fyysinen lähisuhdeväkivalta maksaa Valtioneuvoston tilaaman selvityksen mukaan julkiselle terveydenhuollolle 150 miljoonaa euroa vuodessa.

Kuvitus: Ninni Melender, kuvat: Shutterstock

Apua rikosilmoitukseen tai lähestymiskieltoon

Naisten Linjalle soitetaan usein myös käytännön kysymyksissä. Soittaja voi haluta tietää, kuinka hakea lähestymiskieltoa tai tehdä rikosilmoitus, jos rikoksen tapahtumisesta on kulunut jo pidemmän aikaa. Monet soittavat tukipuhelimeen myös etsiessään tietoa vertais- tai ryhmätukipalveluista: millaisia mahdollisuuksia heillä on päästä puhumaan ja saada tukea väkivaltakokemuksiin.

Anu Pirhosen ja Pamela Peltosen mukaan yksi kysymys toistuu puheluissa muita useammin: onko kumppanin käytös väkivaltaa?

– Henkinen väkivalta on vaikeaa tunnistaa, sillä se on niin salakavalaa, Pamela Peltonen sanoo.

Henkinen väkivalta alkaa usein vasta silloin, kun väkivallan tekijän kanssa on päätynyt parisuhteeseen. Se alkaa pienesti ja huomaamattomasti, esimerkiksi kyselemällä, miksi kumppani viettää niin paljon aikaa ystäviensä kanssa, tai miksi tämä ei tule suoraan töistä kotiin.

” Olisi tärkeää pohtia, onko suhteessa tasa-arvoinen, rakastettu ja turvallinen olo.

Pikku hiljaa viattomaksi naamioitu utelu edistyy uhkailuksi ja alistamiseksi, jonka tavoitteena on hallita uhrin ajatuksia, tunteita ja toimijuutta sekä murentaa hänen resurssejaan lähteä suhteesta. Sillä on monia ja monia eri muotoja.

– Henkinen väkivalta on usein toistuvaa ja pitkäkestoista manipulointia, painostamista, pakottamista ja alistamista. Se voi olla sosialisoinnin rajoittamista, mustasukkaisuutta ja nöyryyttämistä, toisen vähättelyä ja nimittelyä, tavaroiden heittelyä ja hajottamista, lemmikin vahingoittamista, fyysisellä väkivallalla, lasten satuttamisella tai itsemurhalla uhkailua, Peltonen kertoo.

Lue lisää: Voiko narsistin tunnistaa jo ensitreffeillä? Psykoterapeutti listaa 5 merkkiä, joita kannattaa tarkkailla

Henkinen väkivalta voi olla myös voimakasta valvontaa ja vakoilua jo parisuhteen aikana. Kumppani voi esimerkiksi selvittää uhrin olinpaikan sen jälkeen, kun tämä on lähtenyt ystäviensä kanssa ulos ja ilmestyä itse paikalle.

– Jos suhteestaan tunnistaa henkisen, fyysisen ja seksuaalisen väkivallan muotoja, tulisi arvioida vakavasti, kannattaako suhteeseen jäädä, Peltonen sanoo.

– Olisi tärkeää pohtia, onko suhteessa tasa-arvoinen, rakastettu ja turvallinen olo. Jos vähänkään epäilee mitään näistä, kannattaa jutella asiasta esimerkiksi luotettavan ystävän kanssa tai soittaa tukipuhelimeen.

Peltonen huomauttaa, että tilanteesta kannattaa puhua sellaiselle henkilölle, joka on oma ystävä, ei yhteinen tuttu kumppanin kanssa.

– Monesti väkivallan tekijä on taitava manipuloimaan yhteisiä läheisiä omalle puolelleen. On tärkeää, että tämä uskottu pystyy näkemään uhrin asiat hänen näkökulmastaan.

Lue lisää: Riina-Maria, 43, eli vuosia henkisesti ja fyysisesti väkivaltaisessa suhteessa – hänen oli tajuttava yksi asia, jotta pystyi eroamaan