Ilmiöt

Vilma, 27, on käyttänyt bilehuumeita, ja kertoo, miten helppoa niitä on saada – nykytilanteessa häntä hirvittää yksi asia

Bilehuume on arkikielinen termi, jolla tarkoitetaan piristäviä huumeita, kuten ekstaasia, amfetamiinia ja kokaiinia. Kysyimme kahdelta bilehuumeita käyttäneeltä naiselta, millainen bilehuumekulttuuri Suomessa oikeasti on – ja miksi he ovat huolissaan.

Tiettyjä huumeita käytetään jätevesitutkimuksen perusteella viikonloppuisin moninkertaisesti enemmän kuin arkisin.