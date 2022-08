Miksi niin monissa mainoksissa näytettiin ennen tissit? Löysimme Me Naisten arkistosta erikoisia asioita, jotka olivat takavuosina peruskauraa lehdissä

Tiedättekö sen hämmentyneen olon, joka tulee vanhoja naistenlehtiä selatessa – eikä aina edes kovin vanhoja? Sukelsimme Me Naisten 70-vuotisjuhlan kunniaksi lehden arkistoon, ja sieltähän löytyi kaikenlaista.

Monarkiasta moi!

Jotkut pitävät kuningashuoneita menneisyyden jäänteinä, joista ei koidu muuta kuin turhia kuluja ja kohuja. Omituinen asenne. Kuninkaallisethan ovat kiinnostavaa ällisteltävää, joilla on kummallinen elämä, hienot vaatteet ja liuta söpöjä pikkukuninkaallisia. Euroopan monarkiat ovat myös olleet merkittävä osa monien mediatalojen tulonmuodostusta, jo vuosikymmenten ajan.

Kruunupäiden rakkaus- ja raskausasiat ovat aina kiinnostaneet! Me Naisissa on julkaistu mm. kaavakuva synnytyssalista, jossa Ruotsin prinsessa Victoria syntyi. Keväällä 2020 Radalla-palstalta loppui aineisto, koska tapahtuman tapahtumaa ei pandemian takia järjestetty. Euroopan nuoren polven kuninkaalliset tarjosivat palstantäytettä!

Hoikistu, nainen!

Me Naisten tammikuut eivät enää nykyään lähde käyntiin ”Nyt lähtee viisi kiloa!” -haasteilla. Muutos laihduttamisesta hyvinvointiin ja kehopositiivisuuteen päin on oikein iloinen käänne. Täältä 2020-luvulta katsottuna takavuosien painonhallinta-journalismi näyttää yhtä raikkaan herkulliselta kuin 80-luvun kevytruokaohjeet. Mikähän tämän vuoden Me Naisissa näyttää kahdenkymmenen vuoden päästä pöyristyttävän muinaiselta?

Mitäs ihmettä

Olemme me kuulkaa olleet takavuosina vapautuneita! Tai ainakin rennon esineellistäviä! Minkä takia niin monissa mainoksissa näkyi ennen tissit? Mistä alkaen miestä ei ole enää ollut tyylikästä sanoa namipalaksi? Milloin ulkonäön kommentointi ylipäänsä lakkasi olemasta ok? Monien kysymysten äärellä ollaan.