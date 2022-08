Näin tasa-arvotilanne on muuttunut Suomessa 70 vuodessa – siitä ei ole kauaa, kun koti-isä oli superharvinaisuus ja nainen politiikan huipulla vitsi

Naispresidentti ja aborttioikeus saatiin, mutta sairaanhoitajat ovat yhä palkkakuopassaan ja tasa-arvoisessa vanhemmuudessa riittää tekemistä. Tutkimme, mitä muutoksia 70 vuotta feminismiä on saanut aikaan.

Vuosi 1952, uusien alkujen ja toiveikkuuden aika. Olympiakisat pidettiin Helsingissä. Vantaalle avattiin lentokenttä. Jalkapalloilija Aulis Rytkönen teki ensimmäisenä suomalaisena pelaajasopimuksen Ranskaan! Ja mikä jännittävintä, historian ensimmäinen Me Naiset -lehti ilmestyi.

Heti lehden ykkösnumerossa kerrottiin kiinnostavasta hahmosta nimeltä nykyaikainen skandinaavinen nainen, joka oli tasaveroisesti miehen rinnalla seisova, oman toimeentulonsa ansaitseva ihminen.

Oikeasti sellainen nainen oli 1950-luvun Suomessa harvinaisuus. Me Naisten jutussakin käsiteltiin sitä, että nykyaikainen skandinaavinen nainen käännytetään ravintolan ovelta pois, jos hän yrittää sisään ilman miesseuraa.

Alkuvuosina lehti haki vielä muotoaan, mutta Me Naisissa käsiteltiin alusta alkaen kaikenlaista kiinnostavaa. Kauneutta, muotia, rakkautta ja ihmissuhteita. Työelämää ja yhteiskuntaa. Naisasiaa. Kuohuttavia vuosikymmeniä oli edessä!

Missä on naisen paikka?

”’Näin on’, saattaa sanoa nainen, joka ei tiedä mihin lapsensa päiväksi panisi.”

Ihme on, jos ei nainen sanonut ennemmin että ”jo on perkele”: niin paljon riitti korjattavaa 60-luvulla tasa-arvoasioissa. Vuonna 1968 julkaistussa ”Näin on” -artikkelissa käsiteltiin modernin toimistotyön todellisuutta. Siihen kuului matala palkka ja lasten päivähoito-ongelma, joka piti jokaisen toimistotyöläisen itse ratkaista. Me Naisten jutussa olikin kysymys myös siitä, miten pitäisi olla. Tarvitaan julkinen päivähoito!

Naisten paikka oli Suomessa iso puheenaihe pitkin 60–70-lukua: onko se kotona vai palkkatyössä? Me Naiset asettui työssä käyvän naisen puolelle.

– Me Naiset myötäili kaupunkilaista, nuorempaa lukijakuntaansa, kun taas esimerkiksi Kotiliesi edusti perinteisempää linjaa, sanoo 60- ja 70-luvun mediahistoriaa tutkinut Heidi Kurvinen Turun yliopistosta.

Feminismin toinen aalto velloi maailmalla jo kuumana. Meillä oltiin hiukan jäljessä, mutta vuonna 1965 Yhdistys 9 aloitti roolikeskustelun. Nimenomaan roolikeskustelun: feminismi-sanaa pidettiin vanhakantaisena, ja mieluummin puhuttiin sukupuolirooleista. Yhdistys 9 ajoi naisille oikeutta toteuttaa itseään työelämässä, ja heillä oli toinenkin, todella radikaali agenda: myös miehillä pitäisi olla mahdollisuus olla kotona lasten kanssa. Yhdistyksessä oli mukana miehiä sekä naisia. Yksi perustajajäsenistä oli muuan Kalevi Sorsa, joka nousi 70-luvulla politiikan pelipöytiin ja jonka pääministerikaudella saatiin maaliin hartaasti kaivattu päivähoitolaki.

Naistenlehdet ovat Heidi Kurvisen mukaan olleet Suomessa merkittävä areena yhteiskunnalliselle keskustelulle. Se on oikeastaan suomalainen erikoisuus. Me Naisiakin lukivat alusta lähtien kaikki sukupuolet, eikä lehdessä kaihdettu isoja aiheita. Artikkelien aiheista jatkettiin vilkasta keskustelua lukijoiden kirjepalstalla.

– Päätoimittajan mukaan on sitten vaihdellut se, kuinka poleemisesti on otettu kantaa, Kurvinen sanoo.

Kirveelle töitä

”Äänestättekö? Äänestättekö samaa puoluetta kuin miehenne?”

Vuoden 1968 ensimmäisessä numerossa kysyttiin suomalaisnaisilta henkilökohtaisia kysymyksiä: kantaa ehkäisyyn (luotettavaa oli heikosti tarjolla) ja aborttiin (ei ollut tarjolla) – ja jostain syystä kyseltiin myös presidenttiehdokasta. Ajatteliko joku tosissaan, että Kekkoselle olisi ollut vaihtoehtoja?

Yksi kysymys patteristossa olisi voinut kuulua, että ”pitäisikö aikamme härskille kaksinaismoralismille tehdä jotain?” Oli nimittäin räikeää, miten tyttöjä rangaistiin seksistä ja poikia ei. Avioton lapsi teki naisen elämästä todella vaikeaa, ja häpeä seurasi mukana.

Mimmeissä asiaa käsiteltiin esimerkiksi jutussa elatusmaksuista. Artikkelissa kerrottiin, että yksinäinen äiti kohtasi elatusmaksuja periessään moralisoivaa asennetta. ”Käy sitä miestä vähän sääli, kun joutuu maksamaan.”, oli viranomainen todennut eräälle naiselle, joka kertoi lukijapalstalla oman tarinansa. Hän oli 17-vuotiaana ”langennut” ja tullut raskaaksi. Seksiä kovasti toivonut poikaystävä jätti hänet raskauden vuoksi, perhe ajoi pois kotoa, eikä raskaana olevaa alaikäistä huolittu töihin, koulusta puhumattakaan. Lopulta tyttö pääsi onnekseen piiaksi. Poikaystävä ei koskaan maksanut penniäkään.

Tavoitteeksi ja esimerkiksi

”Oma syy, että vain tiskasin ja siivosin 14 vuotta.”

Ei ollut pelkästään sinun syysi, Laila, voit syyttää myös rakenteita! Me Naisten numerossa 32/72 esiteltiin tuore kirjailija Laila Hietamies, 34, joka yllätti suomalaiset kirjoittamalla töiden ja kotihommien ohessa raikkaan historiallisen romaanin Lehmusten kaupunki. Hietamiestä otti päähän, että hänen esikoisromaaninsa kirjoittajaksi epäiltiin puolisoa, joka ei ollut lukenut koko kirjaa. Ei sillä, että Laila Hietamies olisi paljon paukutellut henkseleitään: vetäviä kirjoja kirjoittavat naiset tiesivät kyllä sen ajan Suomessa paikkansa. He sijaitsivat myyntilistojen kärjessä ja kaiken arvostelun alapuolella. 60-luvun puolivälissä käytiin Suomessa debatti siitäkin, onko tosiaan asiallista, että kirjastoista saa noin vain lainata häpeällisiä viihderomaaneja. Me Naisten mielestä se oli kuin olikin asiallista. Lehdessä oli haastattelu kahdesta Suomen suosituimmasta kirjailijasta otsikolla ”Kirjastokelvottomat Anni Polva ja Aino Räsänen”.

Me Naisille omin tapa osallistua tasa-arvokeskusteluun on alusta asti ollut esitellä naisia, jotka omalla esimerkillään näyttävät, mitä kaikkea ihminen voi elämällään tehdä. Laila on siivonnut ja tiskannut, ja nyt hänestä tuli kirjailija. Helvi asettui presidenttiehdokkaaksi. Mari on ensimmäinen papiksi vihitty vanhoillislestadiolainen nainen. Dalia tekee kansainvälistä uraa kapellimestarina. Sofia perusti seksityöläisten oman strippiklubin.

Homma edistyy

70-luvun mittaan feministit maailmalla ottivat taistelussaan kovempia kierroksia. Suomeenkin syntyi radikaalimpia feministiryhmiä, ja puheeseen ilmestyi sellaisia sanoja kuin ”patriarkaatti”. Patriarkaatin uumenista kömpi tietysti esiin asemansa uhatuksi tuntevia miehiä, joiden mielestä tasa-arvo oli mennyt liian pitkälle. Provosoiva piirros feministisiasta pääsi Suomen Kuvalehden kanteen asti vuonna 1979. Me Naiset ei provosoitunut vaan esitteli hillitysti feministien kokousten antia maailmalta: ”Konferenssi – mihin sellaista tarvitaan?”

Naisasiakeskustelun laineet löivät muutaman vuoden ajan korkealle, mutta keskimäärin Heidi Kurvisen mukaan Suomessa ajateltiin, että tasa-arvoasiat ovat jo tosi hyvin.

– Me Naistenkin kirjoittelussa näkyi suomalaiselle tasa-arvokeskustelulle tyypillinen usko siihen, että asiat edistyvät lainsäädännön kautta – ei täällä mitään radikalismia tarvita.

Asiat tosiaan edistyivät. Uusi, verraten salliva aborttilaki vuonna saatiin 1970, päivähoitolaki tuli vuonna 1973. Yhdistys 9 lakkautettiin tavoitteensa täyttäneenä jo vuonna 1970: keskustelu oli saatu käyntiin. Työ ei tosin tullut vielä valmiiksi. Koti-isiä näkyi katukuvassa yhtä paljon kuin humanoideja, naisia syrjittiin työelämässä ja feministi taisi suuren yleisön mielestä olla sialta näyttävä vitsi.

Me Naisten lukija pääsi myös pitkin 60- ja 70-lukua peilaamaan omaa elämäänsä muiden maailman naisiin. Onko Romaniassa tasa-arvoisempaa? Millaista olisi olla irlantilainen 11 lapsen äiti ja emäntä? ”Unkarin nainen pitää puolensa”, kertoi Me Naiset vuonna 1972. ”Hän rikkoo perinteitä ja uskoo taistelunsa oikeutukseen”, ja kertoipa juttuun haastateltu unkarilainen Eva myös luottoreseptinsä kanasta.

Mitä kaikkea nainen voi olla?

”Voipa olla, että meillekin saadaan samanlainen laki kuin muissa Pohjoismaissa on ollut jo vuosikausia. Nimittäin laki siitä, että nainen saa pitää tyttönimensä avioliitossaan, jos tahtoo. ” MN 32/1972

Sukunimilaki astui voimaan vuonna 1986, eli jonkin aikaa saatiin sitä itsestäänselvyyttä odotella. Mutta lisäksi tuli laki naispappeudesta, ja tasa-arvolaki. Suomessa siirryttiin ylläpitämään valtiofeminististä järjestelmää, ja eriarvoisuuden torjunta kirjattiin lakeihin.

80-luvulla naistenlehtiin, myös Me Naisiin, vakiintui suosituksi juttutyypiksi poliitikkonaisen haastattelu. Henkilöhaastatteluissa ei välttämättä menty syvälle yhteiskunnallisiin kysymyksiin, mutta pointti olikin toisaalla. Tarjolla oli – ja on edelleen – roolimalleiksi kokonaisia ihmisiä, joilla oli sekä ura että yksityiselämä. Murheita, onnen hetkiä, vauvojen syntymisiä, eroja, kotitöitä, harrastuksia ja henkilökohtaista kunnianhimoa. Heidi Kurvisen mielestä poliitikkojen henkilökuvilla on kuin onkin maailmaa muuttavaa voimaa.

– Ne haastattelut ovat omalta osaltaan vaikuttaneet siihen, että politiikka on nähty myös naisille mahdollisena urana. Entistä useammat naiset ovat vähitellen hakeutuneet politiikkaan mukaan, Heidi Kurvinen sanoo.

Helvi Sipilä asettui Liberaalisen kansanpuolueen presidenttiehdokkaaksi vuonna 1982, ensimmäisenä naisena Suomessa.

Politiikka oli toisaalta myös elämänalue, jonka miehisissä rakenteissa on riittänyt pitkään rikkomista. Vuonna 1984 Me Naisissa kuviteltiin – miehisen ministerisalkkujen kierrätyssekoilun innostamina – pelkistä naisista muodostettu hallitus. Pääministerinä hassuttelussa oli Pirkko Työläjärvi. Ulkoasiainministeriksi nimitettiin Lenita Airisto, henkilö, joka ”ei taputtelisi vastakkaista sukupuolta edes kotimatkalla”. Lauseella viitattiin Paavo Väyryseen, joka kerran taputteli.

Sisäministeriksi ehdotettiin Kike Elomaata. Vain Kike itse tietää, oliko Me Naisten antama kuvitteellinen ministerisalkku ratkaiseva tekijä, joka sysäsi hänet politiikan pariin ja yhdeksi puolueensa tukipilareista.

Ei kai sentään... presidentti?

”Milloin Suomi saa naispresidentin?” (MN 1/1992)

Ei saanut Suomi naispresidenttiä vielä vuonna 1994, vaikka Elisabet Rehn oli hyvin lähellä.

Vuonna 1995 Me Naisten pääkirjoituksessa lukijoita kehotettiin äänestämään seuraavissa vaaleissa naista. Lukijat eivät ottaneet onkeensa, ja naiset menettivät yllättävän paljon paikkoja eduskunnassa. Me Naisissa päiviteltiin asiaa ja pohdittiin epäonnistumisen syitä. Oli ehkä osittain laman syytä, että tasa-arvon kaltainen luksus joutui takapenkille. Tiukassa paikassa turvauduttiin tuttuun järjestykseen.

Yksityisellä puolella naisten voimaantumista ei peruutettu. Nyt sai jo puhua vanhenemisestakin.

– Keski-ikäinen, voimaantunut nainen alkoi lehdissä näkyä ehkä 80-luvun lopulla, sanoo Heidi Kurvinen.

90-luvun alussa nousi mediassa esiin kuuma keskustelunaihe: naishormonit. 80-luvun mittaan vaihdevuosi-ikäisille naisille oli alettu määrätä hormonikorvaushoitoa melkein automaatiolla. Sitten hormonilääkitys yhdistettiin kohonneeseen rintasyöpäriskiin, ja se joutui pitkäksi aikaa epäilyttävään valoon. Hormoneilla vai ilman -keskustelua käydään edelleen, ja molemmat kannat ovat Me Naisissa saaneet ääniä. Vuonna 1992 lehteen haastateltu gynekologi Marjatta Aito puolusti estrogeenia.

– Mitä vanhemmaksi ihminen elää, sitä todennäköisemmin rintasyöpä tulee, jos on tullakseen. Estrogeenin kanssa sitä on hauskempi odottaa. Elämä on tänään tässä ja nyt.

Voiko mieskin jäädä kotiin?

Uuden vuosituhannen myötä Suomi lopulta sai naispresidentin. Mitä muuta enää voisi toivoa? Totta, naista pääministeriksi. Meille naisille ei riitä mikään!

Me Naisissa oli jo vuonna 1987 kyselty tutuilta vaikuttajilta, että milloin aika olisi kypsä naispääministerille. Harri Holkerit ja Jaakko Iloniemet olivat yhtä mieltä siitä, että milloin vain. Mutta kun Anneli Jäätteenmäki vihdoin vuonna 2003 oli nousemassa maan ensimmäiseksi naispääministeriksi, se taisi olla jännittävä paikka. Eräskin kokenut poliitikko ehdotti Helsingin Sanomissa, että Jäätteenmäki voisi aloittaa eräänlaisena varapääministerinä ja Paavo Lipponen jatkaisi vielä varsinaisena. Ehdottaja oli muuten Kalevi Sorsa, Yhdistys 9:n tasa-arvoaktivisti 60-luvulta.

60-luvusta tuntuu toisaalta olevan kauan. Toisaalta, töitä on riittänyt. Esimerkiksi Yhdistys 9:n ideaa tasa-arvoisesta vanhemmuudesta on työstetty kohta kuusikymmentä vuotta. Vuonna 1984 Me Naisissa uutisoitiin tulossa olevasta kolmen vuoden hoitovapaamahdollisuudesta ja vihjattiin, että isäkin voi pitää vapaata. Heti seuraavalla vuosituhannella, vuonna 2001, Me Naisiin oli löytynyt haastateltavaksi jo useampi isä, jotka oikeasti pitivät perhevapaata. He olivat vielä aika harvinaisia, mutta heitä oli olemassa!

Tasa-arvoinen vanhemmuus ei ole ainoa aihe, josta voi ammentaa vuosikymmenestä toiseen. Myös sairaanhoitajien palkkakuoppa muistuttaa ylivuotista zombia, joka könyää yhä uudestaan esiin hyvissä voimissa.

Osaatko yhdistää seuraavat Me Naisissa nähdyt lauseet oikeisiin vuosiin? Vaihtoehdot ovat 1982, 1995 ja 2022.

a) ”Hoitoalaa leimaa kulttuurissamme näkymättömyys ja aliarvostus, vaikka puheet ovat hurskaita.”

b) ”Naisten haastatteluista jäi käteen moniselitteinen toteamus – mikäli työn arvostusta mitataan rahalla, terveydenhuoltoa ei arvosta kukaan.”

c) ”Kukaan ei alipalkattuna jaksa loputtomasti pitää huolta toisista. Järjestöt haluavat, että hoitoalaa arvostettaisiin myös konkreettisesti, ei vain puheissa.”

Oikea vastaus tulee heti: a) 2022, b) 1982, c) 1995.

2010-luvulta lähtien

Me Naisissa esitellään 2020-luvullakin roolimalleja ja esikuvia, mutta koti-isiltä ja naispääministereiltä on vihdoin poistunut pioneerin taakka harteiltaan. Niin muidenkin alojen ammattilaisilta: 90-luvulla Kaija Saariaho joutui vielä lausahtamaan, että ”ei säveltäminen ole sukupuolesta kiinni”. 2020-luvulle mennessä on käynyt ilmi, että edes sinfoniaorkesterin johtamiseen ei tarvita kiveksiä. Ällistely on vähentynyt ja maailma avartunut.

Toisaalta, saavutukset ovat aina voimassa vain toistaiseksi. Me Naisten nykyisen päätoimittajan Katja Sipilän mielestä Me Naisilla on edelleen tehtävää yhdenvertaisuuden ja valinnanvapauden puolestapuhujana.

–Tasa-arvosta on viime aikoina puhuttu erityisesti yhteiskunnallisten rakenteiden ja seksuaalisen moninaisuuden näkökulmista. Black lives matter ja #metoo ovat avanneet silmiä, mutta konkreettiset muutokset tapahtuvat hitaasti. Samaan aikaan sosiaalisen median algoritmit vahvistavat ihmisten kuplautumista kaltaistensa pariin, lähisuhdeväkivaltaa ja nettivihaa ei ole saatu kitkettyä ja maailman kriisit heittävät tasa-arvoasioita vuosikymmeniä taaksepäin. Meidän tehtävämme on antaa ääni monenlaisille ihmisille ja avata maailmoja, Sipilä sanoo.

2000-luvun mittaan Me Naisissa on puhuttu enää vähän lakiuudistuksista tai naisen äänestämisestä. Feminismi on sirpaloitunut valtiotasolta pienemmiksi osasiksi, eikä jakolinjoja enää piirretä vain naisten ja miesten välille. Kun on puhe vallasta, puhutaan myös vaikkapa iästä, ihonväristä ja yhteiskuntaluokasta. Ja kuulostaako lehden ”Me Naiset”-nimi vähän siltä, että 70 vuotta sitten ei vielä tiedetty, miten monitahoinen asia on ihmisen sukupuoli?

Mutta ei se haittaa. Tässä me olemme ja kannamme iloisina koko pitkää perinnettämme, valmiina uusiin puheenaiheisiin. Mistäköhän me mahdamme puhua parinkymmenen vuoden päästä? Ajat ovat yhtä jännittäviä kuin ennenkin. Kuka tietää, vaikka tulevaisuuden usvassa odottelisi sekin vuosi, jona sairaanhoitajat saavat insinöörin palkkaa?

