Asiantuntijat kertovat 4 asiaa, joista Suomessa ei vieläkään uskalleta tai viitsitä puhua

Me Naisten 70-vuotisen historian aikana naisten elämässä ja asemassa tapahtunut valtavasti kehitystä. No, tekemistä riittää silti vieläkin. Virpi Salmi poimi muutamia kuumia, naisen elämään liittyviä aiheita, joista tarvitaan lisää puhetta ja tietoa.

Aikuistuin 1990-luvulla, vuosikymmenellä, jolloin monet meistä nuorista oppivat ajattelemaan, että Suomi on tasa-arvoinen maa, jossa kaikki on mahdollista ja on vain itsestä kiinni, mihin mahdollisuuksiaan käyttää.

Vuosikymmenen alun lama pyyhkiytyi historiaan, kun Suomi kehittyi teknologian mahtimaaksi. Ei hölisty rakenteista, vaan puskettiin eteenpäin.

Ilmapiiri näkyi myös naistenlehdissä. Kun ne aiempina vuosikymmeninä olivat olleet hyvinkin yhteiskunnallisia, nyt politiikka ja tasa-arvo tuntuivat aiheina tylsiltä, läpikolutuilta ja epämuodikkailta. Kiinnostavampia olivat julkkikset, ihmissuhteet ja seksi – mielellään nämä kaikki kolme yhdessä!

Eikä siinä siis mitään pahaa ole, hyviä aiheita ne ovatkin.

Viimeisen vuosikymmenen aikana yhteiskunnalliset aiheet ovat kuitenkin tehneet paluun naistenlehtiin. Yhteiskuntatieteellinen tutkimus on tuottanut paljon uutta tietoa sukupuolen vaikutuksesta elämään, ja kansa on myös osoittanut olevansa kiinnostunut siitä – vaikkei aina pelkästään positiivisessa mielessä. Mutta se, että sukupuolen vaikutuksesta keskusteleminen aiheuttaa yhä paljon närää, todistaa sen, että puhetta tarvitaan edelleen.

Nyt lähtökohtana on sukupuolten moninaisuus. Nyt puhutaan myös siitä, että itse asiassa kaikki ei ole vain itsestä kiinni, vaan yhteiskunnassa on näkymättömiä asenteita ja käytäntöjä – niitä rakenteita – jotka vaikuttavat eri ihmisiin eri tavalla.

Ja puhutaan myös siitä, miten yllättävän moneen asiaan sukupuoli elämässä vaikuttaa.

Naiset eivät ole yhtenäinen joukko

Ihan ensiksi Turun yliopiston tutkijatohtori Marjo Kolehmainen huomauttaa, että naiset eivät ole yhtenäinen joukko, jota kiinnostaa samat asiat. Suomessa on ollut helppo lipsahtaa ajattelemaan, että kaikki ovat enemmän tai vähemmän samanlaisia valkoisia heteroita, jotka tavoittelevat elämässään perhettä ja omistusasuntoa. Nykyään ihmisen monimuotoisuutta ymmärretään paremmin ja siitä puhutaan enemmän.

– Naisilla on monenlaisia erilaisia intressejä, joista esimerkkinä käy vaikkapa seksuaalisuus tai perhetilanteet. Jotkut ovat perheellisiä, jotkut kärsivät lapsettomuudesta ja jotkut ovat lapsettomia vapaaehtoisesti.

” Vanhempainvapaat nähdään kyllä poliittisena asiana, mutta itsellisten asioita ei nähdä samalla lailla yhteiskunnallisina.

Kolehmainen viittaa hänen ja kollegoidensa tutkimukseen, jossa selvitettiin, miten sinkkuudesta puhutaan Suomessa. Julkisessa keskustelussa oletetaan usein, että sinkut ovat heteroita ja kantasuomalaisia, ja sinkkuutta pidetään elämässä välivaiheena tai ongelmana, joka pitää ratkaista. Silti tiedetään, että sinkkuus on kasvava trendi eli yhä useammat elävät yksin etenkin Pohjoismaissa, joissa se on naisille taloudellisesti mahdollista.

– Esimerkiksi monet perheisiin liittyvät asiat kuten vaikkapa vanhempainvapaat nähdään kyllä poliittisena asiana, mutta itsellisten asioita ei nähdä samalla lailla yhteiskunnallisina, Kolehmainen sanoo.

Silti monet asiat ovat sellaisia: onko myös yksinasuville sopivia asuntoja ja palveluita ja onko oikein, että monet yksinasujat kokevat olevansa ulkopuolisia ja huonommassa asemassa perheellisiin verrattuna.

Sukupuolella ON merkitystä

Kolehmainen huomauttaa, että vielä ei läheskään aina tunnisteta, missä asioissa sukupuolella on yhteiskunnassa merkitystä. Se johtuu vähän ristiriitaisesti suomalaisen tasa-arvon tilasta.

Sukupuoli vaikuttaa nimittäin yksinasumisessakin. Yksinasuvat iäkkäät naiset ovat Suomessa kaikkein pienituloisin ihmisryhmä.

– Koska meillä on vahva ajatus, että olemme tasa-arvoisia, niin samalla olemme sokeita niille asioille, joihin sukupuoli vaikuttaa. Ajatellaan vain, ettei sukupuolella ole väliä. Usein myös sanotaan, että ’kannatetaan tasa-arvoa’, mutta ei olla mitenkään aktiivisia sen edistämisen suhteen.

Joskus asiat menevät sekaisin: sukupuolella ei pitäisi olla merkitystä, kun arvioidaan ihmisen pätevyyttä, kiinnostuksen kohteita, osaamista, taitoja tai luonteenpiirteitä. Sen merkitys taas pitää huomata silloin, kun selvitetään, miksi tasa-arvo ei toteudu.

Kolehmainen ottaa esimerkiksi perhevapaat. Viimeisin uudistus astui voimaan elokuun alussa, jolloin ansiosidonnaiseen vapaaseen lisättiin isälle vanhempainvapaakautta pidentävä pätkä, jota ei voi siirtää äidille. Vapaita on voinut jakaa jo vuosikymmenten ajan, mutta näin pitkää jaksoa ei ole aiemmin korvamerkitty vain isille. Sen tarkoitus on tasoittaa naisille kasaantuvaa hoivavastuuta.

Jokainen perhe ajattelee tekevänsä oman valintansa, kun he päättävät, että äiti pitää vapaat. Suomessa naiset pitävät yli 90 prosenttia perhevapaista. Moni perhe päättää näin, koska siihen kannustavat olosuhteet, ympäristö, tavat, tottumukset ja sukupuolittuneet työmarkkinat, joilla naiset usein tienaavat vähemmän. Kun äiti on kotona, hän oppii lastenhoidon (niin kuin autotalliin mukaan otetut pojat oppivat autonkorjauksen) ja jatkaa kierrettä, jossa lastenhoidon katsotaan kuuluvan ensisijaisesti naisille.

” Koko luontainen hoivavietti on tutkimuksissa kyseenalaistettu, mutta tällä hetkellä se palvelee kyllä tiettyjä yhteiskunnallisia intressejä.

Kolehmainen korostaa, ettei kyse ole siitä, että naisia pitäisi syyllistää perhevapaiden pitämisestä tai niiden jakamatta jättämisestä. Kyse on siitä, että on hyvä tietää omien ratkaisujensa taustat ja niiden vaikutukset.

On myös monia naisiin liitettyjä ominaisuuksia, joita pitäisi tarkastella kriittisesti. Sellainen on esimerkiksi ”hoivavietti”. Hoivaamisessa ei tietenkään ole mitään pahaa, mutta naisten ”luonnolliseksi” väitettyä hoivaviettiä käytetään yhteiskunnassa monella tavalla hyväksi.

– Koko luontainen hoivavietti on tutkimuksissa kyseenalaistettu, mutta tällä hetkellä se palvelee kyllä tiettyjä yhteiskunnallisia intressejä. Hoivaosaamista ei nähdä niinkään hankittuna ammattitaitona ja asiantuntijuutena, vaan naisten ominaisuutena, jolloin siitä voidaan maksaa huonompaa palkkaa.

Yhteiset ongelmat, ei erilliset

Yhteiskunnallinen vaikuttaja Ujuni Ahmed on kiinnittänyt huomiota siihen, millainen hiljaisuus laskeutuu, kun mediassa kerrotaan, että puoliso on murhannut maahanmuuttajataustaisen naisen ”kunnian” takia.

Suomessa on tapahtunut näitä murhia, mutta silti niistä on jäänyt syntymättä kunnollinen yhteiskunnallinen keskustelu.

– Se on silmiinpistävää erityisesti siksi, että jos valkoihoinen, kantasuomalainen nainen joutuu seksuaalisen häirinnän tai väkivallan kohteeksi, ongelman yhteiskunnallisuus huomataan paljon herkemmin. Maahanmuuttajanaiset eivät mahdu nykyiseen tasa-arvokeskusteluun, Ahmed sanoo.

Hiljaisuudella hän tarkoittaa sitä, ettei tapauksista synny uutiskynnyksen ylittävää somekeskustelua eivätkä naiset saa lainkaan sellaista yhteisön tukea, mitä kaltoinkohdellut valkoiset naiset saavat.

Suomessa on muutenkin vaikeuksia suhtautua siihen, että sukupuolittunut väkivalta – siis pääasiassa valkoisten miesten naisiin kohdistama – on yhteiskunnallinen ongelma eikä vain kasa toistuvia yksittäistapauksia.

Ainoat, jotka Ahmedin mukaan Suomessa rummuttavat maahanmuuttajanaisten kokemaa väkivaltaa, ovat populistit ja rasistit, jotka eivät halua parantaa maahanmuuttajanaisten asemaa, vaan nostavat sillä omaa poliittista häntäänsä.

– Ajatellaan, että maahanmuuttajanaisten kohtaamat asiat ovat jonkun toisen yhteisön ongelma eivätkä meidän yhteiskunnan. Se toiseuttaa ja poissulkee maahanmuuttajanaisia lisää ja jättää heidät yksin.

Jos maahanmuuttajatyttöjä kohdellaan huonosti, Suomessa tupataan ajattelemaan, että se on ”meistä” erillinen, ”maahanmuuttajayhteisön kulttuuriin” kuuluva ongelma, johon ei voi puuttua, ettei vain tule leimatuksi rasistiksi. Se on väärä tapa ajatella ja myös vaarallinen niille tytöille, jotka jätetään sen takia oman onnensa nojaan.

Samalla tavalla on väärä tapa jakaa perheväkivalta kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien omiin lokeroihin. Kyse on samasta asiasta, samoista patriarkaattisista rakenteista, jotka sen sallivat ja joiden takia ajatellaan, että tällaista nyt vain tapahtuu.

Maahanmuuttajataustaisten naisten ongelmista myös vaaditaan puhumaan jotenkin oudosti hyssytellen, ”sensitiivisesti”, vaikka voi hyvin kysyä, mitä sensitiivistä on tyttöjen klitoristen silpomisessa. Miksei törkeistä teoista uskalleta puhua hyssyttelemättä.

– Eihän me puhuta raiskauksistaan sensitiivisesti, joten miksi me puhutaan sensitiivisesti tummiin naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta.

Ahmed toivoo, että kaikkien naisten ongelmat Suomessa nähdään yhteisinä ongelmina eikä niitä pidä jaotella niin, että niistä saavat puhua vain ne, joita asiat suoraan koskettavat. On hyvä, että on eri asioille omistautuneita järjestöjä, mutta aiheet ovat yhteisiä.

– En haluaisi lähteä ajamaan ihmisoikeuksia ihonväriin perustuen, hän sanoo ja muistuttaa, etteivät ”maahanmuuttajat” ole mikään yksi yhteisö, aivan niin kuin naiset eivät ole yhtenäinen samanmielisten joukko.

Tänä vuonna on ilmestynyt kaksikin kirjaa, joissa kerrotaan kiinnostavasti maahanmuuttajatyttöjen elämästä ja ongelmista. Toinen on Ahmedin ja Elina Hirvosen kirja Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin (WSOY) ja toinen Eveliina Talvitien Kunniaton mutta vapaa (Like).

Ei kai sulla naistenvaivoja ole

Vielä on yksi iso aihepiiri, joka tarvitsee lisää huomiota. Nimittäin lääketieteen sukupuolivinouma, minkä takia yhä vieläkin monet naisten oireet ja naisille tyypilliset sairaudet ovat alidiagnosoituja ja alitutkittuja.

Viime vuosina on huomattu, että monet sairaudet, kuten sepelvaltimotauti tai adhd, oireilevat naisilla eri tavoin kuin miehillä. Miesvartalo on ollut vuosisatoja lääketieteen normi, eikä naisten oireita ole tutkittu läheskään yhtä paljon. Naiset saavat useiden kansainvälisten tutkimusten mukaan myös diagnoosin sairauteensa jopa vuosia myöhemmin. Myös naisille tyypillisten sairauksien, kuten endometrioosidiagnoosin saaminen voi kestää vuosia.

Naisten kipuja aliarvioidaan ja pidetään helpommin psyykkisinä. Monia naisille tyypillisempiä sairauksia hoidetaan psyykelääkkeillä, koska niitä ei tunneta tarpeeksi. Yhä vieläkin naisvartaloon suhtaudutaan ”mysteerinä”, jonka toimintaa ei vain voi selvittää. Se on tietysti kukkua. Kyllä voi, jos vain viitsitään.

Helsingin Sanomien tiede-osiossa kerrottiin kaksi vuotta sitten (18.8.2020) suomalaistutkimuksesta, jossa huomattiin tietyn aminohapon helpottavan krapulaoireita. Jutun loppupuolella käy ilmi, että tutkimuksessa oli mukana vain miehiä: ”Lopullisesta tutkimuksesta jouduttiin myös poistamaan kaikki naispuoliset koehenkilöt, koska kuukautiskierron hormonaaliset vaihtelut vaikuttivat asetaldehydin ja aminohappojen tasapainoon.”

Jutussa haastateltu kansanterveystieteen dosentti Peter Eriksson selitti: ”Tämä ei tarkoita, ettei l-kysteiini vaikuttaisi naisilla krapulaan. Naisten kohdalla kokonaisuus oli kuitenkin mutkikkaampi kuin miesten kohdalla, joten jouduimme jättämään heidät tutkimuksen ulkopuolelle.”

Mutkikkaita terveisiä Erikssonille ja tutkimusryhmälle, terveisin ulkopuolelle jätetyt.

Mistä naisten elämään liittyvistä asioista pitäisi puhua enemmän? Mitkä asiat ovat mielestäsi vielä tabuja, jopa naistenlehdissä? Laita meille meiliä ja kerro: menaiset@sanoma.com.