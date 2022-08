Main ContentPlaceholder

Ilmiöt

Jonna, 37, sai gynekologiltaan järkyttävän kommentin lihavuuden vuoksi – ”Läskiviha terveydenhuollossa on ihan arkipäivää”

Jonna Maria Ojala on ollut koko elämänsä ajan lihava ja tottunut terveydenhuollossa huonoon kohteluun. Hän ei suinkaan ole ainoa – Me Naisten kyselyyn vastasi lähes 200 ihmistä, joilla on samankaltaisia kokemuksia.

Jonna Ojala toivoo, että kertomalla kokemuksestaan julkisesti, hän voi rohkaista muitakin ihmisiä puhumaan näistä asioista.