Asiantuntija kertoo erikoisesta ristiriidasta, joka suomalaistenkin rusketusintoon liittyy – harva tulee ajatelleeksi

Suomalaiset tykkäävät yhä grillata itseään, vaikka ihosyöpä yleistyy vauhdilla. Vielä sata vuotta sitten ihoa varjeltiin tarkasti päivettymiseltä. Mitä tapahtui?

Sara ja Sofia Zimmerman nauttivat elokuun auringosta Ruoholahden kanavan varrella Helsingissä – hyvin rasvattuina. ”Iho näyttää paremmalta, kun on vähän väriä. Liika rusketus ei kuitenkaan ole kivan näköistä.”

Elokuun puolivälissä kesän helteisin jakso jo ohi, mutta vielä riittää rannoilla auringonpalvojia. Myös sosiaalinen media pursuilee bikinikuvia ja lomavarpaita.

Suomen kesä on lyhyt, ja auringonsäteistä on otettava ahnaasti kaikki irti vielä, kun se on mahdollista!

Tänä päivänä ruskettunut iho viestii meille terveestä ulkoilmaihmisestä tai joutilaasta lomailijasta, mutta vielä vähän yli sata vuotta sitten ruskettuminen oli länsimaissa kauhistus ja siltä suojeltiin vaaleaa hipiää tarkasti.

Mitä oikein tapahtui?

Emma Vekkeli ei välitä rusketuksesta, mutta lämpimässä auringossa loikoilu on ihanaa. ”En tykkää ottaa liikaa aurinkoa, se vanhentaa ja saa liikaa UV-säteilyä.”

Kauneusihanteisiin on aina liittynyt ajatus vauraudesta, ja ruskettuminen oli pitkään merkki ulkotöitä tekevään työväenluokkaan kuulumisesta. Sitä ei siis suinkaan nähty tavoiteltavana ominaisuutena. Niinpä vasta kun suurin osa töistä siirtyi sisälle, rusketuksesta tuli muotia. Hyväosaiset kun olivat ainoita, joilla oli aikaa ja varaa hengailla ulkona ruskettumassa.

Kauneusihanteet heijastelevatkin aina sitä, mikä ei ole mahdollista kaikille, sanoo ulkonäkötutkija Erica Åberg Turun yliopistosta.

– Tässä ajassa se tarkoittaa, että on aikaa ja energiaa päivettää itseään. Se on yhteiskunnallista valtaa, ja sillä voi osoittaa ammattiasemaa ja tiettyä vapauden astetta.

Sama logiikka toistuu vaikkapa kehon koon ihanteissa. Silloin, kun ihmisillä ei ollut varaa ruokaan, kehon koolla pystyi osoittamaan elävänsä yltäkylläisyydessä.

– Sekään ei ollut kaikille mahdollista. Tärkeää on jollain tavalla osoittaa, että on erityislaatuinen ihminen.

Pelkkä rusketus ei kuitenkaan vielä riitä, sanoo Åberg.

– Rusketuksen alla täytyy olla tietynlainen keho, jotta se viestii juuri oikeanlaista valtaa.

Eero Alatalo otti arskaa Hietarannan uimarannalla Helsingissä. ”Valo on tärkeintä. Olemme osa luontoa ja tarvitsemme aurinkoa samalla tavalla kuin kasvit.”

Hietsussa loikoilleet Maria Turunen ja Juuso Korhonen olivat tulleet rannalle pikemminkin auringon ja lämmön kuin rusketuksen perässä. Aurinkorasvaa tulee silti käytettyä lähinnä ulkomailla. ”Olen palanut kerran pahasti ulkomailla, siitä jäi ihan arpia”, kertoi Juuso.

Mia Aalto, Kamilla ja Ranja Eid sekä Tara ja Tanja Kuusisto viettivät rantapäivää Vantaan Vetokankaalla. Naisista iho on päivettyneenä kauniimpi, eikä silloin tarvitse edes käyttää meikkiä niin paljon kuin yleensä. Aurinkovoiteiden lisäksi naisilla on kokemusta myös ruskettumista edistävien öljujen käytöstä.

Kirsi Miettinen lepäili Pakilan uimarannalla. ”Rusketus tekee terveemmän näköiseksi. Alkukesästä muistan vielä käyttää aurinkorasvaa, mutta myöhemmin vähän huonosti.”

Väriä purkista?

Ruskettuminen ei kuitenkaan ole vain ihmisestä itsestään kiinni. Ihotyyppi vaikuttaa siihen, millainen lopputulos auringon UV-säteilystä aiheutuu.

Jotkut ruskettuvat helposti, kun toiset vain palavat. Hyvin vaaleaihoisille, punapigmenttisille henkilöille ei päivetystä ole luvassa vaikka kuinka palvoisi aurinkoa, vaan iho kärähtää herkästi.

Vaikka kyseessä on pigmentti, jolle ei voi mitään, siitä päätellään silti monia asioita, sanoo Åberg. Esimerkiksi punapigmenttiin voidaan liittää vaikkapa mielikuvia englantilaisista, aurinkoon sammuneista jalkapallohuligaaneista, vaikka jossakin toisessa ajassa punapigmentti on tulkittu englantilaiseksi kuninkaallisuudeksi.

Jos ihotyyppi ei mahdollista kullanhohtoista päivetystä tai sen haluaa hankkia turvallisemmin, saattaa tarttua itseruskettavaan voiteeseen tai varata ajan suihkurusketukseen. Lopputuloksena on päivettynyt iho ilman joutilasta auringonpalvontaa.

Mutta silloinkin on väliä sillä, millä itseään ruskettaa, sanoo Åberg. Läikikäs tai oranssihtava väri kielii meille ihan muusta kuin hillitystä keskiluokkaisesta mausta, mutta jos itseruskettavan jälki näyttää tasaiselta ja luontevalta, silloin väri on todennäköisesti hankittu hoitolassa tai se on muuten vain kallista ainetta. Se menee läpi oikeanlaisena rusketuksena.

– Se ei paljasta, ettei ruskettunut henkilö ole ollut auringossa.

Hietarannan uimavalvojat Aava Mattila, Sonja Lehtinen, Outi Virtanen ja Pyry Kyrönsaari saavat aurinkoa työssään niin paljon, ettei sitä enää tarvitse vapaalla ottaa. ”On plussaa, kun työssä saa brunaa. Olen vakuuttavampi uimavalvoja vähän ruskettuneena”, Sonja sanoo.

Vetokannaksen uimarannalla päivää paistatelleet Jussi Scotford ja Mika Hartikainen tuumivat, että ruskettuneena näyttää paremmalta. Aurinkorasvaa kaksikko ei käytä. ”Aina alkukesästä iho palaa.”

Ruskettumisen ristiriita

Kauneusihanteiden mekanismi on samanlainen myös muualla maailmassa, vaikka ihannoinnin kohteena ei kaikkialla olekaan päivettynyt vaan pikemminkin vaalea iho.

Aasiassa vaaleaa ihoa pidetään edelleen vaalimisen arvoisena, sillä se yhdistetään terveyteen ja vaurauteen. Esimerkiksi Kiinassa ruskettumiselta suojaudutaan kaikin keinoin: käyttämällä irtohihoja ja suuntaamalla rantapäivän sijasta varjoisalle metsäretkelle. Vaaleaa ihoa on ihannoitu jo satoja vuosia, ja ruskettunut iho liitetään ulkotöihin ja alempaan sosiaaliseen statukseen – niin kuin täälläkin aikoinaan.

Sonja Välimaa vietti lomapäiväänsä Hietarannan uimarannalla Helsingissä. ”Rusketus ei ole niin tärkeää, mutta nautin auringosta. Varsinkin näin lomalla on ihana ottaa aurinkoa. Aurinkorasvaa käytän aina.”

Ruskettumisen ihannointi on ilmiönä ristiriitainen, sillä samalla kun valkoiset nauttivat auringon hehkusta ihollaan, yhteiskuntamme syrjii edelleen syntymässä saatua ruskeaa ihoa. Rasismissa ei toki ole kyse ainoastaan ihonväristä, mutta se on siinä silti hyvin olennainen tekijä. Ruskettumisen ihannointi taas tuo ihonvärin perusteella syrjimisen absurdiutta esiin, sanoo rasismia ja antirasismia tutkinut tutkijatohtori Minna Seikkula Helsingin yliopistosta.

Valkoinen ihminen saa ottaa aurinkoa ruskeamman ihon toivossa, jos haluaa. On silti hyvä tiedostaa, että ihonväri on yhteiskunnallisesti latautunut asia. Sekä ihon ruskettaminen että vaalentaminen ovat saman kauneusihanteen tuotosta, ja molempiin liittyy terveysriskejä. Ruskean ihon vaalentamiseen suhtaudutaan kuitenkin eri tavalla kuin valkoisen ihon ruskettamiseen.

– Kun puhutaan auringonotosta, ei yleensä puhuta, että voi poloiset uhrit, jotka itseään ruskettavat. Valkaisemisesta ja sen vaarallisuudesta taas keskustellaan helposti kauhistellen, Seikkula sanoo.

14-vuotiaat Stella ja Ceela nauttivat viimeisistä lomapäivistä Hietarannan uimarannalla Helsingissä. ”Ruskettunut iho näyttää paremmalta ja raikkaammalta. Mutta aurinkorasvaa käytetään!”

Vieläkö trendi kiilaa terveyden ohi?

Jopa 95 prosenttia ihosyövistä aiheutuu auringon UV-säteilystä. Lieväkin ihon palaminen ja ruskettuminen ovat ihovaurion merkkejä.

Silti 63 prosenttia suomalaisista edelleen ihannoi rusketusta, ja yli puolet suomalaisista ottaa aurinkoa ainakin joskus, käy ilmi Syöpäjärjestöjen Taloustutkimuksella teettämästä tuoreesta kyselystä. Siitäkin huolimatta, että auringonoton terveysriskit tiedetään.

Edellisen kerran tutkimus tehtiin vuonna 2010, ja silloin rusketus oli 76 prosentin mielestä ihailtavaa. Asenteet siis muuttuvat, joskaan eivät kovin nopeasti.

Sirpa Kuitusen mielestä ruskettuneena näyttää hoikemmalta ja terveemmältä, mutta hän käyttää nykyään aina aurinkorasvaa. ”Olen palanut pahasti joitakin kertoja, yleensä ulkomailla. Palanutta ihoa voi hoitaa luonnonjogurtilla ja märillä pyyhkeillä.”

Ihomelanooma onkin 2000-luvulla yleistynyt merkittävästi. Vuonna 2000 naisilla todettiin 335 ihomelanoomaa, miehillä 329. Vuoden 2020 luvut olivat ihan eri luokkaa: naisilla todettiin 717, miehillä 826 melanoomaa. Koronapandemia vaikutti lukuihin alentavasti, kun muutoksia jäi tutkimatta, ja tyypillinen naisten melanooman ilmaantuvuus liikkuu 800–900 vuosittaisessa tapauksessa, kertoo tutkimuspäällikkö Karri Seppä Syöpärekisteristä.

– Syitä on kaksi. Auringon UV-säteily on todella selvä riskitekijä, ja lisäksi ihmiset ovat terveystietoisempia ja tarkastelevat ihomuutoksia enemmän kuin ennen.

Yleistyminen näkyy melko tasaisesti kaikilla ikäryhmillä, mutta erot yleisyydessä ovat koulutustasossa. Melanooman ilmaantuvuus on selkeästi korkeampi korkeasti koulutetuilla kuin muilla koulutusasteilla.

– Yksi ajatus on, että matkustelu talviaikaan on helpommin mahdollista hyvätuloisilla, ja ihomelanoomassa juuri suuri määrä UV-altistusta lyhyessä ajassa kasvattaa eniten riskiä, Seppä sanoo.

Se, kenellä ylipäätään on mahdollisuuksia pohtia auringolle altistumista turvallisuusnäkökulmasta, kertoo myös jotakin yhteiskunnallisesta asemasta: siitä, mihin on mahdollisuuksia ja millaisiin toimintatapoihin on kasvanut.

– Altistuuko vaikkapa työssään auringolle halusi tai ei? Myös aurinkorasvan ostaminen ja käyttäminen voi olla sosialisaatiokysymys, Åberg sanoo.

Ruskettuminen näyttää lävistävän yhteiskunnan rakenteet ja kisaavan kansanterveyden kanssa.

Se ei siis suinkaan ole vain kesän hehkua kasvoilla – vaikka toki voi se olla myös sitä.