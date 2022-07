Mitä on feminiininen energia? Asiantuntija kertoo, miksi kaikkien pitäisi tutustua tämän hetken kuumaan puheenaiheeseen

”Meniks tunteisiin?” – Kyllä meni, ja sen pitäisi antaa myös näkyä, ajattelee henkisen hyvinvoinnin valmentaja ja kirjailija Katri Syvärinen. Tunteiden peitteleminen on osa maskuliinisen energian muovaamaa maailmaa, hän sanoo.

Feminiinen energia on luovaa ja synnyttävää voimaa.

Feminiininen energia on puhuttanut viime aikoina sosiaalisessa mediassa, Ja aiheesta on julkaistu esimerkiksi useita podcast-jaksoja. Mutta mitä feminiinienergia on, ja miksi siitä puhutaan juuri nyt?

Päätimme selvittää, mistä ilmiössä on kyse ja kysyimme tätä henkisen hyvinvoinnin valmentajalta Katri Syväriseltä, joka on kirjoittanut kaksi aihepiiriä läheisesti käsittelevää kirjaa: Vuoden paras päivä, sekä Sinun tarinasi voima.

Feminiinienergia on Syvärisen mukaan luonnonvoima, joka on aina ollut olemassa. Mikään uusi ilmiö ei siis ole kyseessä, vaikka se onkin lähiaikoina saanut mediassa enemmän näkyvyyttä.

Syvärinen ei itse lähesty aihetta akateemisen ajattelun kautta, mutta muistuttaa, että monissa perinteissä kuten eri uskonnoissa ja filosofiassa tunnistetaan monia maailman suuria voimia – vastavoimia sekä toisiaan täydentäviä voimia.

Esimerkiksi kiinalaisesta filosofiasta tuttu Jin ja jang kuvastaa kahta toisiaan täydentävää perusvoimaa. Jin symboloi muun muassa feminiinisyyttä, jang taas maskuliinisuutta.

Vaikka feminiinienergialle ei löydy tieteestä määritelmää, on ilmiön takana kuitenkin Syvärisen mukaan enemmän kuin Googlen tarjoama vastaus. Google nimittäin ehdottaa feminiinienergian määritelmäksi ihan vain naiseutta.

Miksi feminiinienergia puhuttaa juuri nyt?

– Olemme eläneet niin pitkään maskuliinisen energian hallitsemassa maailmassa, että naisilla on sisäänrakennettuna tunne siitä, että he eivät ole tarpeeksi hyviä, Syvärinen kertoo.

Uupumuksesta puhutaan nykyään jopa kansantautina, ja Syvärinen arvelee, että yksi tekijä ihmisten uupumuksen taustalla on maskuliinisten voimien hallitsema maailma, joka väsyttää erityisesti naisen – mutta myös miehen.

– Naisiin kohdistuu paljon ristiriitaisia odotuksia. Naisen pitäisi olla kaunis ja laitettu, mutta jos olet liian kaunis, ei sinua pidetä uskottavana asiantuntijana. Samoin pitäisi olla kiltti ja miellyttävä, mutta ei kuitenkaan arka hissukka.

Ihmiset hakeutuvat hänen valmennuksiinsa usein juuri uupumuksen tai riittämättömyyden tunteen vuoksi. Ihmisillä on tunne siitä, että jonkin asian pitää muuttua, tai että he piilottelevat pinnan alla jotain puolta itsestään.

– Aikaisemmin yhteiskunnassa vallitsi hyvin rajalliset sukupuolimallit ja naisilla oli vain yksi hyväksytty polku kotiäitinä. Nyt mahdollisuuksia on enemmän.

Koska työelämä on rakentunut tuhansien vuosien saatossa pitkälti miesten ehdoilla, sen luonne on muovautunut maskuliinisen energian mukaisesti, Syvärinen sanoo.

Maskuliininen energia on Syvärisen mukaan luonteeltaan suoraviivaista, tuloskeskeistä ja suorittavaa. Se saa ihmiset tarttumaan tuumasta toimeen ja tekemään asioita suunnitelmallisesti.

Maskuliinisen energian määrittelemää suorituskeskeistä ja kiireistä työelämää on pitkään pidetty normina – ainoana oikeana tapana elää.

Syvärinen kertoo, että feminiinisellä energialla ei sen sijaan ole ollut työelämässä juurikaan jalansijaa ja tämän vuoksi naiset joutuvat usein valjastamaan maskuliinista energiaa tai omaksumaan maskuliinisia piirteitä työelämässä pärjätäkseen. Tämä saattaa johtaa lopulta uupumiseen.

Kuulostaa tutulta – eikä mikään ihme, tutkitustikin työelämässä vallitsevat maskuliiniset normit ja siksi juuri maskuliinisiksi mielletyistä piirteistä on työelämässä myös enemmän hyötyä.

– Olisi ihanaa, jos perheen hoitaminen ja työelämä eivät olisi toisiaan pois sulkevia asioita, vaan työelämässäkin olisi inhimillinen puoli, eikä asioita tarvitsisi loputtomiin tehdä oman jaksamisen kustannuksella, Syvärinen pohtii.

Tilaa tunteille, aikaa levolle

Feminiinienergia on vahvasti kytköksissä ihmisen tunteisiin, luontoon sekä ihmisten välisiin suhteisiin. Se on luovaa ja kuulostelevaa, synnyttävää voimaa.

Syvärisen mukaan ihmiset ovat oppineet piilottamaan feminiiniselle energialle ominaiset piirteet. Esimerkiksi tunteiden ilmaisemista on pidetty usein heikkouden merkkinä, tämä korostuu erityisesti työelämässä.

Ei kuitenkaan ole olemassa yhtä oikeaa tapaa olla menestynyt tai johtaa työyhteisöä.

– Lähiaikoina on ollut puhetta siitä, että onko esimerkiksi sopivaa, että johtaja itkee. Itse saatan valmentaessa itkeä, silloin kun olemme erityisen suurien ja merkityksellisien asioiden äärellä, Syvärinen kertoo.

Vaikka feminiiniseen energiaan liitetään usein myönteisiä tunteita, kuten empatiaa ja herkkyyttä, se pitää sisällään myös kielteiseksi miellettyjä asioita, kuten kiukkua, vihaa ja voimakkaita mielipiteitä

– Kiukun tai vihan näyttäminen kuitataan usein sanomalla ”no meniks tunteisiin” tai ”onko sulla menkat”, tämä on naisen mielipiteiden ja tunteiden mitätöintiä, Syvärinen toteaa.

Feminiinienergialle on ominaista myös syklisyys: Asiat alkavat, käyvät läpi kehityskaaren, valmistuvat ja sen jälkeen on aika päästää irti ja levätä.

– Vaikka ympärillämme asiat liikkuvat sykleissä, kuten kuukautiskierto tai vuodenaikojen kierto, niin siitä huolimatta me ihmiset elämme vain päivää. Hypimme asiasta toiseen ja liikumme jatkuvasti eteenpäin.

Syvärinen peräänkuuluttaakin erityisesti irti päästämisen ja levon merkityksellisyyttä. Tarvitsisimme suorittamisen keskellä tilaa sulatella tapahtunutta ja rauhoittua. Silloin jaksaminen on kestävämpää ja voimat riittävät tasaisemmin.

– Hiljentyminen ei ole vain sitä varten, että valmistaudutaan seuraaviin koitoksiin.

Ei niin, että ensin pumpataan viikon tai vuoden aikana kaikki voimat irti ja sitten levätään viikonlopun tai kesäloman ajan, jotta jaksaa taas tehdä lisää.

– Tarvitsemme arjessamme päivittäin tilaa hiljentymiselle ja rauhoittumiselle.

Sukupuoleen katsomatta

Feminiinisiä ja maskuliinisia energioita ei voi liittää pelkkään sukupuoleen. Niitä molempia uskotaan löytyvän jokaisesta sukupuoleen katsomatta.

Toki naisista saattaa löytyä keskimäärin enemmän feminiinistä energiaa ja miehistä maskuliinista, mutta ei läheskään aina, sanoo Syvärinen. Kaikkien olisi tärkeää löytää itselleen sopiva tasapaino molempien energioiden välillä.

– Feminiininen energia on kaiken perusta. Sen avulla syntyy uusia ideoita, maskuliinisella energialla taas ihminen lähtee toteuttamaan niitä.

Feminiiniselle energialle ominaisten piirteiden piilottamisesta on haittaa niin naisille kuin miehillekin.

Myös miehet saattavat kärsivä maskuliinisuuden kapeista malleista, jossa tunteille ja levolle ei ole sijaa.

