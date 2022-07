Mitä naiset haluavat?

Kolmekymppinen helsinkiläinen seksityöntekijä Adam kertoo, että vulvallisten asiakkaiden toiveita ei voi niputtaa samaan kategoriaan: joku haluaa suuseksiä, joku sormin hyväilyä, joku eroottista hierontaa ja joku läheisyyttä. Tapaamisten kaava on kuitenkin aikalailla sama. Ensin tulee toiminta, sitten hellyys ja silittely.

Adamin mukaan naisasiakkaat haluavat harvoin yhdyntää. Seksuaalinen kohtaaminen on mahdollista toteuttaa esimerkiksi sormilla tai suulla hyväilemällä. Kun seksiä harrastetaan ilman yhdyntää, naisen on mahdollista keskittyä tuntemuksiinsa paremmin.

– Koen, että yksi ammattini tärkeimmistä tehtävistä on antaa naiselle lupa nauttia. Se pitää sanoa usein ääneen: hei, nyt saat vain olla.

Adamin kohtaamat asiakkaat eivät ole olleet kokemattomia. Kumppaneita on ollut, ja asiakkaita yhdistää useimmiten seikkailuhenkisyys seksuaalisuuden kentällä.

Orgasmitakuuta Adamin palveluissa ei ole. Syykin on selvä: se, että tapaamisen pitäisi johtaa orgasmiin, toisi kohtaamiseen liikaa paineita.

– On aika kovaa puhetta sanoa, että saa jokaisen naisen laukeamaan silloin, kun he toivovat. Kohtaaminen minun kanssani on läheisyyttä ja ymmärrystä asiakkaan tarpeista – orgasmi ei ole asia, jonka minulta pystyy rahalla ostamaan.