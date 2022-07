Joka kolmas suomalainen aikuinen on uimataidoton – ”Koskaan ei ole liian myöhäistä oppia”, sanoo ammattilainen ja neuvoo, kuinka pääsee alkuun

Uintiharjoittelu kannattaa aloittaa uimahallista tai mökkirannassa pelastusliivien kanssa kelluen.

Uimataito määritellään kaikissa Pohjoismaissa samalla tavalla: kun putoaa uintisyvyiseen veteen niin, että pää käy pinnan alla, on päästävä takaisin pinnalle ja sen jälkeen pystyttävä uimaan 200 metrin matka yhtäjaksoisesti, josta 50 metriä selällään.

Joka kolmas suomalainen aikuinen ei pysty tähän.

Mistä se johtuu, Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton kouluttaja ja viestinnän asiantuntija Niko Nieminen?

– Suomessa uimahalleja alettiin rakentamaan oikeastaan vasta 70- ja 80-luvuilla. Vasta siinä vaiheessa uintia on ollut helpompi opetella turvallisissa ja lämpimissä olosuhteissa.

Sillä voi olla vaikutusta ainakin aikuisväestön uimataitoon. Suomalaisista 15–64-vuotiaista peräti 32 prosenttia on uimataidottomia.

Nykyään uimista harjoitellaan myös koulussa. Aina näin ei ole ollut.

– Uimaopetus kuuluu nykyään opetussuunnitelmaan, joten uintia tulee automaattisesti harjoiteltua lapsena. Vanhemmilla näin ei välttämättä ollut.

Aikuisilla voi olla myös uintiin liittyviä pelkoja, traumoja tai häpeän tunnetta, jotka nostavat kynnystä mennä veteen ja harjoitella uimista.

Miksi uimisen opettelu kannattaa?

Tuhansien järvien maassamme vesillä tai sen äärellä vietetään paljon aikaa. Siksi uimataito on ennen kaikkea turvallisuuskysymys.

– Jos on avovedessä vaikkapa soutuveneellä ja putoaakin yllättäen veteen, 200 metrin matka on usein realistinen etäisyys rannasta. Kun sen pystyy uimaan, vesille lähteminen on huomattavasti turvallisempaa.

Suomen uinti- ja hengenpelastusliitossa uimataito luetaankin kansalaistaidoksi.

Vaikka olisi uimataitoinen, pelastusliivejä ei silti kannata unohtaa veneillessä, Nieminen muistuttaa.

Uimataito myös mahdollistaa paljon.

– Uinti on läpi elämän kestävä urheilumuoto, jonka avulla treenaaminen onnistuu ympäri vuoden. Monelle uinti on itse asiassa ainoa tapa pitää toimintakykyä yllä.

Esimerkiksi iäkkäät tai erityistukea tarvitsevat pystyvät treenaamaan vedessä, sillä vesiliikunta on nivelystävällistä, mutta tehokasta koko kehon treeniä. Myös kuntoutukseen kuuluu monesti uintia, vesijumppaa tai -juoksua samoista syistä.

Uimataito mahdollistaa myös esimerkiksi lasten tai lastenlasten kanssa vedessä polskimisen sekä monet harrastukset, joissa ollaan veden äärellä.

Asiantuntija suosittelee aloittamaan uintiharrastuksen uimahallista avoveden sijaan, sillä hallissa paikalla on uinninvalvoja.

Miten oppia uimaan?

Nieminen kertoo, että on törmännyt väitteeseen siitä, ettei aikuinen voi oppia enää uimaan.

– Se on myytti. Ikinä ei ole liian myöhäistä oppia uimaan!

Kaikki lähtee hänen mukaansa motivaatiosta. Jos oikeasti haluaa oppia uimaan, sen kyllä oppii. Mutta se vaatii sitä, että on valmis viettämään vedessä aikaa. Uimaan oppii vain uimalla.

Jos ei ole koskaan uinut, 200 metrin matka tuskin onnistuu ensiyrittämällä. Matka kannattaa pilkkoa ensin välitavoitteisiin.

– Alkuun voi uida 10 metrin matkan. Sitten 25 metriä ja sen jälkeen kasvattaa matkaa vähän kerrallaan.

Entä jos uimataitoa ei kerta kaikkiaan ole?

– Sanoisin, että jos ei ole uimataitoa, uimahalli on turvallisin paikka opetella, sillä kyseessä on valvottu tila.

Jos oma osaamattomuus nolostuttaa tai uimataidottomuuteen liittyy häpeää, hän neuvoo soittamaan lähimpään uimahalliin ja kysymään, onko aikuisten uimakouluja alkamassa.

– Uimakoulut ovat nopein tapa oppia uimaan. Ammattilainen osaa ohjata oikeanlaisia ja -tasoisia harjoituksia.

Aikuisten uimakoulut ovat nousseet suosituksi harrastukseksi. Etenkin pääkaupunkiseudulla ne myydään nopeasti loppuun, Nieminen kertoo.

Uimakouluissa on myös se hyvä puoli, että niistä löytää vertaistukea. Yllättävän moni häpeilee ja nolostelee uimataidottomuuttaan. Ryhmästä voi löytää ihmisiä, joiden kanssa jakaa saman päämäärän eli halun oppia uimaan.

– Uimakoulusta voi saada hyviä ystäviä sekä yhteisöllisyyttä ja tukea uinnin opetteluun. Oman ryhmän kanssa voi treenata uimakoulukertojen ulkopuolellakin.

Avovedessä uiva tarvitsee kaverin mukaan

Avovedessäkin voi toki harjoitella uimista.

Helpoin tapa on vetää pelastusliivit päälle ja tutustua niiden avulla kellumiseen ja veden nosteeseen. Sitä kautta oppii luottamaan veteen, sen nosteeseen ja omiin taitoihinsa.

Itse uimistakin voi tietenkin harjoitella luonnonvesissä. Silloin on järkevää kiinnittää erityistä huomiota turvallisuuteen.

– Mukana pitää aina olla kaveri, joka tietää rannan profiilin eli sen, missä tulee syvää, ja joka toimii tukena ja turvana.

Lisäksi on hyvä uida aina rannan suuntaisesti ja niin, että jalat yltävät pohjaan.

Erityisesti merivedessä uivan kannattaa ostaa lasit, niin suolavesi ei kirvele ja näkyvyys on parempi, kun katselee veden alle. Lasien kanssa kasvot on mukavampi laittaa veteen, jolloin uintiasentokin paranee ja uimisesta tulee helpompaa.

