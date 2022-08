6 aivan tavallista naista pukeutui harmaisiin kohuverkkareihin ja esitteli ”salaisen solansa” – 7 asiaa, joista Me Naiset muistetaan

Me Naiset täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Vieläkö muistat nämä internetissä vuosien saatossa julkaistut jutut?

Vuonna 2017 Me Naiset julkaisi jutun, jonka ingressissä varoiteltiin ”herkkiä” – juttu nimittäin sisälsi tavallisia naisia tavallisissa harmaissa verryttelyhousuissa.

Vuonna 1996 Me Naisten nettisivut näyttivät tältä:

Kuten kuvasta näkyy, ysärillä ei vielä eletty digiaikaa, eikä Me Naisten internetsivuilla ollut kovin paljoa sisältöä. Asia muuttui 2010-luvulla – ja siitä lähtien Me Naiset on printin lisäksi tarttunut myös digissä ajankohtaisiin ilmiöihin sekä viihdyttänyt lukijoitaan.

Poimimme 70-vuotissynttärien kunniaksi vuosien varrelta seitsemän hassunhauskaa – joskin myös tärkeää – juttua ja asiaa, joista meidät muistetaan.

1. Eikö nainen vieläkään saa pukeutua niin kuin haluaa?

Vuonna 2017 maailma oli sellainen, että verryttelyhousuihin verhottu takamus oli asia, johon joitakin ihmisiä täytyi vielä totuttaa. Siksi Me Naiset julkaisi jutun, jossa kuusi tavallista naista poseerasi kohuverkkareissa.

Me Naisten juttu oli jatkoa ET-lehdessä julkaistuun Pirkko Arstilan kolumniin Vihjailevat helmat, jossa ex-uutisankkuri Arstila arvosteli kaunokirjallisin sanakääntein hänen edessään kassajonossa seisseen nuoren naisen ulkonäköä, pukeutumista ja tyyliä.

Me Naisten verkkapyllyesittely oli humoristinen, mutta myös kantaaottava – peräänkuulutimme kehorauhaa, jota Arstilan tekstissä ei kunnioitettu.

Arstila kirjoitti kolumnissaan muun muassa näin:

”En ole aiemmin nähnyt pöksyjä, joiden takapuoli on niin tiukka, että anatomia paljastuu. Kummut, kumpareet ja salainen sola.”

”Tytön ruumiinrakenne oli suomalais-ugrilainen eli lyhyet jalat, pullea takamus, runsas povi – muutaman vuoden kuluttua luvassa olisi paino-ongelmia. Hiukset pitkät ja latvoista hapsuuntuneet. Silmät kuin mascarakraatterit.”

ET-lehti poisti Arstilan kolumnin sittemmin nettisivuiltaan ja pyysi anteeksi sen julkaisua. Hyvä niin. Toisen ulkonäön kommentointi on valitettavasti edelleen asia, jonka tarpeettomuudesta on syytä muistuttaa.

– On oletusarvo, että jos nainen on jollain tapaa näkyvillä, niin hänen ulkonäköään täytyy kommentoida. Jokaisella on oikeus olla olemassa ilman, että sitä kommentoidaan, ulkonäkötutkija ja taloussosiologian tohtori Erica Åberg sanoi jutussamme vuosi sitten.

2. Me Naiset riisuuntui

Kehopositiivinen oli myös Me Naisten vuonna 2013 julkaistu juttu otsikolla Tältä näyttää naisen vartalo. Jutussa osa Me Naisissa tuolloin työskennelleistä ihmisistä puhui valitsemastaan kehonosasta, jonka valokuvaaja kuvasi.

Inspiraationa jutulle olivat synnyttäneiden bloggaajien julkaisemat kuvat. Me Naisten jutussa oli puolestaan naisia, jotka eivät ole synnyttäneet.

Tietyn kehonosansa esitelleet kertoivat kehosuhteestaan – liittyipä siihen epävarmuuksia tai tyytyväisyyttä. Jutun tarkoitus oli tuoda esille erilaisuutta, peräänkuuluttaa kehorauhaa ja poistaa häpeää.

Me Naisten jutun jälkeen Sanomien silloinen autotoimitus teki saman: riisuuntui kameran edessä ja esitteli niin ikään tavallisia vartaloita.

3. Myös tissit on näytetty – ja siihen on syynsä

Rinnat eivät valitettavasti vieläkään ole vain rinnat. Eivätkä ne ikävä kyllä olleet sitä myöskään vuonna 2021.

Julkaisimme tuolloin jutun, jossa pyysimme tavallisia naisia kertomaan suhteestaan omiin rintoihin. Osa naisista myös kuvattiin juttua varten, osa lähetti omia kuvia.

Moni kertoi, kuinka monimutkainen, vaikeakin, suhde heillä oli omiin rintoihinsa. Rinnat oli koettu liian suuriksi tai liian pieniksi. Niitä oli hävetty ja jopa vihattu. Niiden vuoksi oli kärsitty seksuaalisesta häirinnästä, ja niiden menettäminen tai muuttuminen syövän vuoksi oli ravistellut käsitystä naiseudesta.

Toisaalta omia rintoja oli opittu rakastamaan.

Näin suuret kokemukset eivät synny tyhjästä. Siksi pysähdyimme miettimään, mistä rintoihin liittyvät käsitykset tulevat. Pääset lukemaan jutun kokonaisuudessaan täältä.

4. Mitä ejakulaation palvonta kertoo yhteiskunnastamme?

Vuonna 2019 Jari Tervo kirjoitti yli 700-sivuisen teoksen taiteilija Vesa-Matti Loirista. Loiri.-niminen elämäkerta sai mediassa varsin paljon huomiota, ja silmiinpistävää kirjassa oli se, että useammassa kohdassa teosta eräänlaiseen rooliin nostettiin taiteilijan siemenneste. Kirjassa on muun muassa kohtaus, jossa Loiri liukastuu omaan spermalammikkoonsa ja menettää tajuntansa.

Mikään muu media ei tarttunut kysymykseen siitä, miksi siemenneste vaikuttaa olevan suurmiehille olennainen, jopa ylpeiltävä osa henkilöhistoriaa, mutta Me Naiset tarttui. Soitimme Sexpon silloiselle puheenjohtajalle Tiia Forsströmille ja kysyimme:

Miksi miehet jumaloivat siemennestettä? Onko siemennesteen ihailusta haittaa?

Forström pohti tuolloin, että spermalla on hirveän iso symbolinen merkitys, joka ei ole syntynyt sattumalta – ja miehen kyky tuottaa spermaa on Forsströmin mukaan oleellinen osa niin kutsuttua cis-miehenä olemista.

– Naisilta jää usein ymmärtämättä, miten iso merkitys peniksellä on mieheydessä. Se konkreettisesti kiteytyy siihen. Naisten ymmärtämättömyys käy ilmi siitä, kuinka herkästi pilkkaamme penistä tai naureskelemme pienille tai hassuille peniksille. Siinä osoitetaan syvälle miehen ytimeen ja identiteettiin, ja se tekee hirveän kipeää.

Forsströmin mukaan penikseen liittyy oleellisesti myös siemenneste, sillä miehen sukupuolielin on ainoa paikka, josta sitä tulee.

– Spermassa kiehtoo myös sen elävyys, eli elävät siittiöt. Ne kertovat miehelle siitä, että hän on siitoskykyinen ja elämänvoimainen.

Vuonna 2019 Forström korosti kuitenkin, että vasten tahtoaan ”sperman palvomiseen” ei tarvitse lähteä mukaan.

– On täysin tavallista, että sperma herättää torjuntaa. Siitä on lupa pitää kiinni.

Toiseen kysymykseen Forström totesi seuraavasti:

– Miksei mies saisi olla yhtä lapsekkaan iloinen omasta peniksestään? Onhan naisiakin on kannustettu iloitsemaan kehostaan.

5. Mitä tapahtuu, kun nainen lopettaa salasiivouksen?

Ihmissuhteet koskettavat ja kiinnostavat meistä jokaista. Tätä joskus niin kovin kinkkistä elämän osa-aluetta olemme vuosien saatossa käsitelleet monenlaisista kulmista.

Vuonna 2019 haastattelimme nelikymppistä Annelia perin arkisesta aiheesta – siivoamisesta ja kotitöiden jakautumisesta parisuhteessa. Jutussa Anneli kertoi, että oli tunnistanut olevansa salasiivooja. Hän oli sutaissut vessan puhtaaksi ehtiessään ja käyttänyt yksinäiset vapaahetketkin tavaroiden raivaamiseen. Siksi hän päätti kokeilla, mitä tapahtuu, jos hän lopettaa tällaisen salasiivouksen.

Anneli veti salasiivouksen rajan niin, että omien tavaroiden laittaminen paikoilleen ja vaatteiden viikkailu kaappiin oli ok. Sen sijaan kiellettyä salasiivousta oli vessan pesu, puolison levittelemän irtaimiston siirtely, pyykinpesu tekemättä siitä numeroa ja lapsen tekemien tuhojen siivoilu.

Miten Annelin ihmiskokeen kävi? Entä mitä puoliso tästä tuumasi? Pääset lukemaan jutun yhä täältä.

6. Me Naisten testit

Me Naisten testit ovat viimeisen viiden vuoden aikana saaneet suuren suosion. Tuloksia jaetaan niin kavereiden kuin perheenkin kesken – ja saattaa niihin joskus törmätä Tinder-profiileissakin.

Testit viihdyttävät tylsiä hetkiä, mutta niiden avulla saattaa joskus oppia myös jotain itsestään tai päästä muistelemaan menneitä.

Mikäli et vielä ole tehnyt kaikkia testejämme, alla olevasta jutusta löydät peräti 36 persoonallisuustestiä. Lisääkin löytyy – ja on myös tulossa.

Lue lisää: Haluatko tietää itsestäsi ihan kaiken? Listasimme 36 persoonallisuustestiä, jotka paljastavat syvimmän olemuksesi

6. Läpändeeros kuumensi tunteet, juhannussima nauratti

Suomen kieli on kiinnostanut testeissä, mutta myös muissa jutuissamme. Varsin moni nimittäin halusi kertoa mielipiteensä, kun kysyimme taannoin suomen kielen ärsyttävintä sanaa. Top kolmoseen pääsivät – tai joutuivat – sellaiset sanat kuin broisku ja rakkauspakkaus. Ylivoimaisesti inhotummaksi sanaksi äänestettiin kuitenkin läpändeeros.

Suomen kielen hauskin sana on puolestaan Me Naisten lukijoiden mielestä juhannussima – tuo pikkutuhma taideteos, niin kuin eräs lukijoistamme kuvaili.

Me Naisten suomen kieli -aiheiset jutut ovat inspiroineet myös varsin suosittua kokoonpanoa, Kalevauvaa. Yhtyeen jäsenet kertoivat Helsingin Sanomien jutussa, että Me Naisten 150 sanan jättilista inhokkisanoista toimi inspiraationa heidän Lomalle lompsis -biisissään.

Inhokkisanan lisäksi yli 21 000 ihmistä on halunnut kertoa myös mielipiteensä suomen kielen kauneimmasta sanasta. Kansan mielestä kaunein sana on äiti. Hiljattain valittiin myös päräyttävin kirosana.

Lue lisää: Suomen kielen paras kirosana on nyt valittu – suomalaisten suosikki paljastui, voittajalle ylivoimainen äänivyöry