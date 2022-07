Kaisa haaveilee vehreästä yhteispihasta, mutta naapurit eivät ole samaa mieltä – Suomessa yleistyy järjestely, jolla homma saadaan toimimaan

Kaisa Viitanen on vannoutunut kerrostaloasuja, mutta asfaltin sijasta hän kaipaisi pihalleen puita, pensaita, viljelylaatikoita – ja yhteisöllisyyttä. Miksi emme ota taloyhtiöidemme pihoja haltuun?

Voiko tällaista pihaa kaupungissa ollakaan, ihmettelen hämmentyneenä, kun kävelen ystäväni Minnan kanssa hänen kotipihallaan. Minnaa reaktioni naurattaa, vaikka en kuulemma ole ensimmäinen hämmästelijä.

Minna moikkaa ruohikolla piknikillä istuvaa perhettä ja pysähtyy vaihtamaan muutaman sanan grilliä sytyttävän miehen kanssa. Tunteeko Minna naapureistaan todella noin monta, kysyn. Minna nyökkää ja kertoo sen olevan heidän pihansa ansiota. Jos sitä ei olisi, hänkin luikahtaisi rappuun kohtaamatta ketään.

Minna asuu Helsingissä Vallilan vanhassa työläiskaupunginosassa Apinalinnaksi kutsutussa korttelissa. Siellä asunnot ovat pieniä, enimmäkseen yksiöitä ja kaksioita. Ei niissä isoja synttärijuhlia mahdu viettämään. Mutta sisäpihalla omenapuiden alla mahtuu. Piha on suuri, lähes jalkapallokentän kokoinen, eikä siellä taloyhtiöiden välillä ole aitoja. Asukkaat rakastavat vehreää pihaansa, ja Minnakin saa usein kutsuja naapureidensa pihakesteihin.

Sen lisäksi Apinalinnan asukkaat lainaavat toisilleen työkaluja, saunavuoroja, jopa autojaan. Naapurit myös kaitsevat toistensa lapsia.

Huomaan, että minussa herää pihakateus. Miksei meidänkin yhtiössämme ole tuollaista? Minäkin haluaisin viettää kesäiltaa köynnösten katveessa ja tutustua paremmin naapureihini!

Piha – omakotitaloasujien yksinoikeus?

Meidän kerrostalopihallamme Helsingin Punavuoressa kukaan ei vietä synttäreitä, mutta en usko sen olevan ihmisten, vaan pikemminkin pihamme vika. Pihallamme ei kasva ainoatakaan puuta. Se on pelkkää asfalttia, ja asukkaat piipahtavat siellä lähinnä viedessään roskapussin.

Asuinalueellani kerrostalot muodostavat samanlaisia umpikortteleita kuin Apinalinnassa, mutta pihat on aidattu tonttirajoja mukaillen omiksi karsinoiksi. Sellaiset eivät houkuta viettämään aikaa, eikä aidan takana asuvia ihmisiä kohtaa.

Puutarhanhoidon ja viihtyisien vehreiden pihojen ei pitäisi minusta olla omakoti- ja rivariasujien yksinoikeus.

Suomessa kerrostalo- ja omakotiasuminen on kuitenkin perinteisesti nähty toistensa vastakohtina, sanoo asumiseen erikoistunut Eija Hasu. Hän on sekä maisema-arkkitehti sekä ekonomi. Hasu on perehtynyt väitöskirjassaan asumisen valintoihin ja ympäristön merkitykseen.

– Mielikuvissa omakotitalossa asuminen on työlästä, mutta omalla pihalla voi olla sitten vapaasti. Kerrostalossa asuminen puolestaan koetaan helpoksi, mutta taloyhtiö voi rajoittaa tarkastikin, mikä kuuluu asukkaalle ja mikä taloyhtiölle, Hasu luonnehtii.

Moni päätyykin kerrostaloon sen vaivattomuuden takia: ei tarvitse itse vastata remonteista eikä osata talotekniikkaa. Kerrostaloissa on myös eniten vuokra-asuntoja.

– Ihmiset valitsevat kerrostalon yleensä sen sijainnin perusteella. Kerrostalo-asujat arvostavat hyviä liikenneyhteyksiä, lähipalveluita ja tietenkin hintaa, Hasu kertoo.

Hän muistuttaa, että kerrostaloissa asuu myös monenlaisia ihmisiä, joilla on erilaiset odotukset. Osalle kerrostaloasuminen on vain elämäntilanteen sanelema välivaihe, osa saattaa taas eläkeiässä palata kerrostaloasujaksi sen helppouden takia.

Mutta todella monelle kaupunkilaiselle kerrostalo on kuitenkin jo nyt se kaikkein mieluisin asumistapa. Hasun mukaan monet asukkaat ovat valmiita sitoutumaan kerrostaloonsa ja haluaisivat olla mukana kehittämässä sitä. Kaikkia ei tietenkään kiinnosta istua naapureidensa kanssa piknikillä, mutta sen sijaan ajatus kirjan lukemisesta riippumatossa tai läppärin naputtamainen syreenien varjossa saattaa kiehtoa heitäkin.

– Valitettavan usein asukkaat eivät tiedä, mitä pihalla saa tehdä. Omistusasujat saavat jonkin verran tietoa yhtiökokouksista, isännöitsijältä ja naapureiltaan, vuokralaiset sitäkin niukemmin.

Ensiksi hyvät puolet...

Nykyisin kerrostalojen pihoista huolehtii usein huoltoyhtiö, ja asukkailla voi olla tunne, etteivät he saa tehdä pihalla mitään. Piha voi siksi tuntua vieraalta. Talkoiden suosiokin on monissa taloyhtiöissä vähentynyt.

Minusta taas tuntuu, että kerrostalopihoissa tärkeintä on helppohoitoisuus. Huoltotraktorit mahtuvat liikkumaan vaivattomasti ja roska-astioita kyllä riittää, mutta asukkaille ei välttämättä ole ainuttakaan istuinryhmää. Miten tässä näin kävi?

Kerrostalopihat eivät ole olleet aina näin vähällä käytöllä. Kun katsoo esimerkiksi vanhoja valokuvia Helsingistä, voi huomata, että ennen monien kerrostalojen takapihoilla oli halkovajoja, kasvimaita ja huusseja. Sata vuotta sitten sisäpihoilla kotkottivat kanat ja hirnuivat hevoset. Pula-aikana perunaa kasvatettiin jopa puistoissa.

Moderni aika kuitenkin jyräsi kerrostalopihojen lautavajat. Viimeistään 1960-luvulla kerrostalojen pihat asfaltoitiin, ja sadevedet ohjattiin puiden juurten sijaan viemäriin. Pihoista tuli parkkipaikkoja.

Eija Hasu on viime vuodet kaavoittanut uusia asuinalueita ja kortteleita. Häntä harmittaa, että kerrostalojen pihat joudutaan suunnittelemaan minimimitoituksin, ja monet hyvät viherratkaisut jäävät toteutumatta.

Hasun mukaan monipuolisesti suunniteltu vihreä kerrostalopiha luo asukkaille monenlaista hyvää, joilla on ihan tutkitustikin suotuisia terveysvaikutuksia. Hasu luettelee: oleilu vihreällä pihalla rauhoittaa mieltä ja edistää stressistä palautumista. Puutarhahommissa syntyvä mikrobikosketus parantaa ihmisen vastustuskykyä.

– Kerrostalon piha tuottaa parhaimmillaan yhteisöllisyyttä ja johonkin kuulumisen tunnetta, joka voi vaikuttaa suotuisasti mielenterveyteen, Hasu sanoo.

... ja sitten ne huonommat

Kiipeän kerrostalomme tuuletusparvekkeelle. Katselen sisäpihaa ja päätän leikkiä hiukan. Siristän silmiäni ja kuvittelen, että pihallamme ei olisi yhtään kanssakäymistä haittavaa väliaitaa.

Puf, ja näin muurit, kanaverkot ja lauta-aidat haihtuvat ilmaan. Lisään pihaan puita. Niitä on mukava katsella kaikkina vuodenaikoina, ja tulevaisuudessa ne varjostavat helteellä ja tarjoavat linnuille pesäpuita. Pihan aurinkoisempaan laitaan istutan mielessäni hedelmäkeitaan: omena-, päärynä- ja luumupuita.

Entä mistäs vähentyneille pörriäisille löytyisi pölytettävää? Pihan aurinkoisimman kohdan parkkipaikoista kerin asfaltin ja kasvattaa siihen niityn. Nyt kehäkukat, unikot ja ruiskaunokit havisevat vienossa kesätuulessa ja näkyy siellä perhosiakin. Grillauskoroke, leikkialue lapsille ja kuntoilutelineitä isommille.

Päätän esittää taloyhtiössämme, että pohtisimme yhteispihaa ja ehdottaisimme naapuritaloille väliaitojen purkamista.

Ideani ei herätä suurta innostusta. Osa arvelee, ettei aitojen avaaminen kiinnostaisi naapureita. Toisia huolestuttaa, että pihaamme ilmestyisi vieraita ihmisiä, jotka alkaisivat täyttää meidän roska-astioitamme.

Korttelipihat ovat puhuttaneet tänä keväänä muitakin. Helsingin Sanomat teki hiljattain jutun, jossa haastateltiin helsinkiläisen yhteispihan muutamaa asukasta. He kokivat yhteispihan hankalaksi muun muassa siksi, että yhteistyö kiinteistöjen välillä ei sujunut ongelmitta. Isännöitsijä kuitenkin uskoi, että homma lähtee sujumaan, sillä kyseessä oli juuri valmistunut uudiskohde. Sellaisia on uusissa kaupunginosissa koko ajan enemmän. Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki (vihr) sanoi Helsingin Sanomissa maaliskuussa, että kaupungin tahtotilana on korttelipihojen leviäminen.

Sen sijaan vanhoilla kerrostaloalueilla yhteispihoja ei ole juurikaan saatu aikaan.

Kerrostalon yhteinen piha voi parhaimmillaan olla asukkaiden yhteinen olohuone.

Mallia Köpiksestä

Minä en lannistu. Sen sijaan pääsen vauhtiin ja saan selville, että Kööpenhaminassa kerrostalojen ankeita pihoja on elävöitetty korttelipihoiksi 1970-luvulta asti. Aiemmin muun muassa Vesterbron ja Nørrebron alueilla sisäpihat olivat aidattuja loukkoja, mutta kunnostamisen ja aitojen poistamisen jälkeen niistä on tullut kaupungin halutuimpia asuinseutuja.

Kööpenhaminassa asuva suomalainen puutarhuri Jann Kuusisaari työskentelee juuri tällaisilla korttelipihoilla. Kuusisaari on pihatalonmies, joka huolehtii viidestä umpikorttelin keskelle jäävästä, monen taloyhtiön yhteisestä pihasta.

– Minä pidän paikat siistinä. Kannustan ja autan asukkaita ottamaan osaa pihapuuhiin. Toiset pelaavat pihalla, toiset haluavat kasvattaa kukkia ja vihanneksia, Kuusisaari kuvailee.

Kööpenhaminassa on viime vuosina kärsitty rankkasateista, ja pihoille on luotu uudenlaisia sadeveden keräilyalueita, jotta tulviva vesi ei virtaisi viemäriin. Myös puiden määrää on lisätty.

– Asukkaat ovat todella tyytyväisiä yhteispihoihin eivätkä enää haluaisi palata aikaisempiin pieniin talokohtaisiin pihoihin, Kuusisaari sanoo.

Kööpenhaminassa pihoja yhdistettäessä on yhtenäistetty myös jätehuolto. Taloilla ei ole enää omia roskapisteitä, vaan isolla pihalla niitä on muutamia. Se on vähentänyt kustannuksia. Tämän aion kertoa naapureilleni.

Kuusisaari paljastaa, että tanskalaiset saattavat olla suurpiirteisiä, mutta asioita saadaan nopeasti aikaan.

– Täällä kysellään lupia vasta kun viherkatto on valmis tai pyörävaja jo rakennettu, hän kertoo ja nauraa.

Kerrostalon yhteinen piha voi siis parhaimmillaan olla asukkaiden yhteinen olohuone. Saman korttelin laidalla voi olla omistus-, vuokra- ja asumisoikeusasuntoja. Niillä on kaikilla omanlaiset hallintatavat, mutta pihalla tarvitaan yhteiset säännöt.

Eija Hasun mielestä vanhojenkin kerrostalojen välisiä pihoja kannattaisi yhdistää, jos asukkaat sitä haluavat. Etenkin korona-aikoina kiinnostus pihoja kohtaan on kasvanut.

– Taloyhtiö on hyvä järjestelmä, koska lainsäädäntö ja yhtiöjärjestys määrittelevät tarkasti, kenen vastuulla mikäkin asia on. Mutta toisinaan yhteisten asioiden edistäminen voi sen takia olla jähmeää ja valta saattaa keskittyä liian pienelle joukolle, Hasu sanoo.

Käytännössä taloyhtiöt voisivat hallinnoida yhteispihaa yhteisjärjestelysopimuksella. Se on lakiin kirjattu menettely, jonka tarkoitus tarkoitus on helpottaa kiinteistöjen välistä yhteistyötä. Parissa vuosikymmenessä uusilla kerrostaloalueilla yhteisjärjestelystä onkin tullut suosittu tapa sopia vastuista ja velvollisuuksista.

Yksi tykkää orvokeista, toinen pelakuista

Mikä sitten tökkii? Miksi vanhojen kerrostalopihojen uudistaminen tuntuu niin hankalalta?

Asumisasioihin keskittynyt lakimies Kristel Pynnönen arvelee, että pihojen kehittämistä saattaa estää myös varovaisuus.

Pynnösen mukaan asiat, joista ei ole täyttä yhteisymmärrystä, voivat muuttua eripuraisiksi. Sellaisia tilanteita moni välttää jo ennakkoon.

Suomalainen asunto-osakeyhtiömalli on maailman mittakaavassa harvinainen. Osakkaat omistavat yhdessä osakkeiden muodossa koko kiinteistön ja vastaavat kustannuksista, joita tulee sen ylläpidosta ja remonteista. Koska vastuu on yhteinen, sitä säädetään lailla, jossa riittää pykäliä. Pari vuotta sitten lainsäädäntöä vielä tarkennettiin siten, että aiempien sadan pykälän sijaan pykäliä on nyt lähemmäs 300 eli melkein kaikki vastuut on määritelty.

– Laista löytyy yleensä vastaus, mutta se ei silti välttämättä lähennä asukkaita, Pynnönen sanoo.

Uudistukset etenevät aina myös tahmeasti, jos osakkaiden välillä on jo valmiiksi eripuraa. Monissa epäselvissä kysymyksissä lakikirjan heiluttaminen voi olla myös liian kova ratkaisu. Pynnösen mukaan lopputulos olisi usein kaikille suotuisampi, jos asukkaat löytäisivät sovun keskustelemalla ja kuuntelemalla toisiaan.

Mutta makuasioihin ei löydy vastausta laista. Ja pihakysymyksiin liittyy nimenomaan paljon makuasioita.

– Taloyhtiöissä saatetaan hoitaa miljoonien arvoiset putkiremontit sovussa, mutta kesäkukkien väri saattaa herättää tunteita ja niistä voi tulla kiistaa.

Tällä hetkellä monissa taloyhtiöissä ollaan huolissaan sähkön ja kaukolämmön kohoavista hinnoista. Monessa kerrostalossa tutkitaan mahdollisuutta siirtyä maalämpöön ja laittaa katoille aurinkopaneeleita. Tällaiset remontit voisi olla ihan fiksua toteuttaa monen taloyhtiön kesken yhdessä.

Samalla voisi uudistaa pihan viihtyisäksi. Moni asukas on nykyään kiinnostunut kasvattamaan pihalla myös ruokaa, ja ainakin yrttien suhteen kerrostalo voisi olla kesäkaudella melko helposti omavarainen.

Ajatus itämään

Mietin Minnan pihaa Apinalinnassa. Sen asukkaat hyötyvät yhteisestä olohuoneestaan monin tavoin, mutta kaikkia hyötyjä voi olla vaikea listata perinteisesti Exceliin, jota voisi esitellä yhtiökokouksessa. Sellaisia kuten esimerkiksi yhteisöllisyys, joka vähentää yksinäisyyttä. Tai sosiaaliset suhteet, joista syntyy merkityksellisyyttä ja kuuluvuuden tunnetta.

– Yhteisöllinen henki ei synny taloyhtiöön automaattisesti, sanoo Eija Hasu.

Suomessa on jo juristeja ja naapurustosovittelijoita, mutta meiltä kerrostaloasukkailta puuttuu palvelu, joka keskittyisi parantamaan naapurisuhteita ilman että taustalla tarvitsee olla riitaa. Siis eräänlainen sosiaalinen isännöitsijä tai ihmissuhteisiin keskittynyt asumisneuvoja, joka auttaisi taloyhtiöiden asukkaita kertomaan, mitä he yhteisiltä tiloiltaan haluavat ja miten sen voisi saavuttaa.

Omalla pihallani ei ole vieläkään puutarhaa, ei edes viljelylaatikkoa. Alkukesästä vein pihalle kuitenkin ruukkuun istuttamani köynnöksen. Se on jo kivunnut metallista telinettä pitkin pariin metriin. Kun pihalla tuulee, asfalttiin piirtyy heijaava, pitsimäinen varjo.

Kaksi naapuriani kertoi pitävänsä kasvista. Se on mielestäni hyvä alku.

Seuraavaksi aion kysyä, millaisesta pihasta naapurini pitäisivät. Ehkäpä seuraavaan yhtiökokoukseen mennessä ajatus vehreämmästä pihasta on jo alkanut itää.

Kirjoittaja kuuluu Korttelipihat takaisin! –asukasliikkeeseen. Juttua varten on haastateltu myös neuvovaa lakimiestä Tapio Haltiaa Kiinteistöliitosta.

Lue lisää: Tuija pulittaa 300 euroa kerta, kun hän vierailee omalla mökillään – kertoo nyt, millaista on, kun kesäpaikka on 1 000 kilometrin päässä kotoa