Miten seksuaalirikoksen uhri oikeasti käyttäytyy? Asiantuntija kertoo kaksi väärää uskomusta, jotka usein liitetään seksuaalirikoksiin

Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kriisipäivystys on auki ma–to klo 9–15 numerossa 0800 97899. Viikonloppuina, pyhinä ja pyhien aattoina kriisipäivystykseen saa yhteyden klo 15–21. Perjantaisin päivystys on kiinni.

Seri-tukikeskus Helsingin Naistenklinikalla on tarkoitettu kaikille seksuaaliväkivallan uhreille sukupuolesta riippumatta. Tarjolla on matalan kynnyksen palvelua. Serin päivystyspuhelin palvelee numerossa 040 701 8446.

Rikosuhripäivystyksestä saa rikosprosessiin liittyviä käytännön neuvoja ja henkistä tukea. Sivustolla on chat, joka on auki arkisin 9–15 ja lisäksi maanantaisin 17–19. Rikosuhripäivystys palvelee lisäksi puhelimitse numerossa 116 006 suomeksi ma–pe klo 9–20 ja ruotsiksi klo 12–14. Puhelu on maksuton.