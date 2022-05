”Arvioni on, että kysymys on perinteestä – joka meidän mielestämme olisi ollut jo syytä päivittää vastaamaan nykyaikaa”, sanoo MM-kisojen viestintä-, markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja Suvi Aherto.

Suomelle kultaa! Ihanaa, Leijonat!

Suomessa käydyt, vuoden 2022 jääkiekon miesten MM-kisat ja etenkin sunnuntai-iltana Tampereella pelattu ja voitettu finaali olivat jännittävää katsottavaa. Riemu on kultamitalien ansiosta taas hetken ylimmillään, ja kisat toivat kansan yhteen.

Siitä huolimatta osaa kiekkokansasta myös kirpaisi: katsojakokemukseen syntyi monella särö, kun palkintojenjakotilaisuuksissa nähtiin peli toisensa jälkeen asetelma, jossa nuorten naisten tehtävänä näytti olevan vaiti seisominen ja jaettavien palkintojen piteleminen. Naisilla oli yllään samanlaiset mekot, kampaukset, meikit ja hymyt.

Naisille annettu rooli MM-kisojen palkintojenjakotilaisuuksissa herätti katsojissa kysymyksiä.

Sosiaalisessa mediassa ihmeteltiin perinteistä, ummehtuneeksi koettua roolijakoa.

– Jostain tuli ajatus, että voisko tällaisia perinteitä jotenkin uudistaa. Tai ihan vaan unohtaa kokonaan, kommentoi eräs Twitter-keskustelija.

– Miksi kaikki olivat nuoria naisia? Kaikilla oli myös pitkät hiukset. Oliko se valintakriteeri? Miksi ei miehiä? Junioreita? Senioreita? kysyy toinen.

– Tästä asiasta keskustelin tyttäreni (14) kanssa. Ihmettelimme yhteen ääneen miten urheilumaailma onkin vielä ummehtunut, sanoo eräs.

Televisioruuduilla nähty naisen rooli puhutti myös Instagramissa. Muun muassa sosiaalisessa mediassa vaikuttavat Venla Anttila ja Noora Shingler nostivat asian esiin ja jakoivat seuraajiensa kommentteja.

– Medialla (ja kaikella mitä meille syötetään) on suuri vaikutus meidän yhteiskuntaan. Jos me nähdään kansainvälisessä tv-lähetyksessä, et kaunis, hoikka nainen pistetään objektiksi, telineeksi, sitähän me sitten toteutetaan arjessa, sanoo eräs.

– Jos naiset ei kelpaa selostamaan, kommentoimaan, kättelemään, jakamaan mitaleita, mieluummin sit ihan kunnon all male panel kuin et ainoa rooli on olla mitaliteline, kommentoi toinen.

Naisten rooli pisti silmään myös Me Naisten toimituksen jäsenten ja heidän lähipiiriensä keskuudessa.

Onko valinta tehty tietoisesti, ja mitä on ajateltu?

– Päätös palkintoavustajista tuli Kansainvälisen jääkiekkoliiton markkinointioikeudet omistavalta Infrontilta, kertoo 2022 Jääkiekon MM-kisojen viestintä-, markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja Suvi Aherto sähköpostitse.

Aherto vastaa Me Naisten kysymyksiin MM-kisaorganisaation puolesta.

Mistä päätös juuri nuorten naisten käyttämisestä tehtävässä syntyi? Olisiko tehtävässä voitu käyttää jotakin muuta viiteryhmää?

– Päätös syntyi tosiaan Suomen ulkopuolella. Oma toiveemme oli, että olisimme voineet käyttää tämänkin foorumin mahtavien vapaaehtoistemme esilletuomiseen, sukupuolesta riippumatta. Palkintoavustajien ikähaarukka, ero vanhimman ja nuorimman välillä, oli 26 vuotta, eli mukana oli eri ikäisiä palkintoavustajia.

Olisiko tehtävään voitu valita mitä tahansa sukupuolta edustava henkilö?

– Ei, kirjallinen ohjeistus oli, että on valittava ”hostesses team” (emäntätiimi).

Mitä kansainvälisten päättäjien kanssa tapahtui?

– Ehdotimme mallia, jossa molemmat sukupuolet olisivat edustettuina ja palkintoavustajat olisivat olleet MM-kisojen vapaaehtoisia, tämä ei valitettavasti onnistunut.

Selittivätkö he linjaustaan?

– Tätä ei tarkemmin avattu, saimme useiden keskustelujen jälkeen asiasta ihan kirjallisen viestin, että meidän on valittava ”hostesses” (emännät).

Millä kriteereillä henkilöt valittiin tehtävään?

– Kun ohjeistus oli vahvistettu, henkilöitä etsittiin jakamalla tietoa mahdollisuudesta toimia palkintoavustajana erilaisiin tapahtumatoimijoiden sähköpostiryhmiin. Monilla palkintoavustajista oli jo aiempaa kokemusta vastaavista tehtävistä.

Huomasitteko itse henkilöiden yhteneväisen ulkomuodon, ja oliko se pyrkimyksenä?

– Palkintoavustajien yhteneväisyyteen ei ole pyritty. Onneksi kaikki 12 palkintoavustajaa eivät myöskään olleet yhteneväisiä, vaan omia persoonallisuuksiaan.

Olisivatko naiset voineet myös jakaa palkinnot sen sijaan, että vain pitelivät niitä?

– Useita naisia oli kisojen eri otteluissa jakamassa palkintoja, esimerkiksi itse olin jakamassa palkintoja kahdesti, toisella kertaa yksin, toisella kertaa Kansainvälistä jääkiekkoliittoa edustaneen naispuolisen kollegan kanssa.

Sosiaalisessa mediassa miellettiin naisten tehtävä telinemäiseksi. Olisivatko palkinnot voineet sijaita yhtä hyvin telineissä?

– Eivät, koska palkintoavustajilla on tärkeä rooli siinä, että palkintojenjakoprosessi on vaihtuville palkintojenjakajille sujuva ja menee protokollan mukaisesti. Tässä palkintoavustajamme tekivät erinomaista työtä, enkä halua heidän osaamistaan vähätellä yhtään.

Tunnistaako MM-kisaorganisaatio syyt syntyneelle keskustelulle ja kritiikille?

– Ilman muuta, ja olemme itsekin nostaneet samaa keskustelua ja kritiikkiä esiin.

Näettekö kisoihin valitussa asetelmassa ongelmallisuutta?

– Kyllä.

Entä tarvetta muutokselle siinä, millaista kuvaa naisen paikasta jääkiekko- ja urheilumaailma välittää yhteiskuntaan?

– Tasa-arvo vaatii jatkuvaa työtä. Onneksi naisurheilu nousee jatkuvasti enemmän esiin ja esimerkiksi naisjohtajia on myös jääkiekon piirissä enenevässä määrin. Hyvänä esimerkkinä entinen jääkiekkoilija Emma Terho, joka lienee suomalaisittain korkeimmassa urheilujohdon tehtävässä koskaan.

Mikä teidän ehdotuksenne palkintojenjaon asetelmaan olisi ollut?

– Ehdotuksemme olisi ollut ottaa tehtävään kisojen vapaaehtoisia sukupuolesta riippumatta ja nostaa heidän merkitystään kisojen ”ihmeidentekijöinä” esiin myös sitä kautta.

Miksei se mennyt läpi?

– En pysty tähän vastaamaan toisten puolesta, mutta oma arvioni on, että kysymys on perinteestä – joka meidän mielestämme olisi ollut jo syytä päivittää vastaamaan nykyaikaa ja näin toivoaksemme tapahtuukin ensi vuoden MM-kisoissa.