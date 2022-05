Kommentti: Tiktokissa leviävä 75 Hard -haaste lupaa paljon, mutta on yhtä typerä kuin tiskitablettien syömiseen kehottanut hittihaaste

Uusimman treenihaasteen takaa löytyy podcast-juontaja, jolla ei ole minkäänlaista terveysalan koulutusta, kirjoittaa Me Naisten toimittaja Marissa Siivonen.

Tiktokissa on kiertänyt jo hyvän tovin haaste nimeltä 75 Hard.

Haasteessa on viisi sääntöä, joita pitää noudattaa 75 päivän ajan. Jos jokin kohdista jää toteuttamatta yhtenäkään päivänä, koko homma pitää aloittaa alusta.

Viisi sääntöä ovat:

Noudata dieettiä. Ei väliä, mikä dieetti on kyseessä. Myös alkoholi ja ”cheat mealit” ovat kiellettyjä.

Treenaa kaksi kertaa päivässä 45 minuuttia kerrallaan. Toisen treeneistä on pakko olla ulkotreeni.

Juo gallona eli 3,8 litraa vettä joka päivä.

Lue kymmenen sivua kirjaa, joka ei ole fiktiota. Äänikirja ei käy.

Ota joka päivä kuva kehityksestäsi.

Tiktokin algoritmi syöttää etusivulleni jatkuvasti videoita, joissa nuoret naiset heittävät herkkuja kaapeistaan roskiin. Valtava vesipullo tyhjennetään ennen kuin päästään sängystä ylös. Taustalla soi alkuperäisen videon ääni, jossa selitetään haasteen viisi sääntöä. Videon teksteissä nuoret naiset kertovat ottaneensa haasteen vastaan, koska hot girl summer lähestyy.

Voi älkää, hyvät ihmiset. Suoritamme elämää liikaa jo nyt. Tekeekö liikunnan, syömisen ja jopa vedenjuomisen suorittaminen meistä onnellisempia?

Väitän, että ei.

Dieetti kuin dieetti

Ensimmäisessä kohdassa käsketään noudattamaan mitä tahansa dieettiä. Siis mitä tahansa dieettiä, kunhan olet dieetillä.

Ehkä on ihan hyvä asia, ettei kaikkia pakoteta yhdelle tietylle dieetille, mutta miksi ylipäätään pitäisi olla dieetillä?

Terveeseen ruokasuhteeseen kuuluu joustavuus. Herkkujen karsiminen voi toki tehdä hyvää vaikkapa omalle jaksamiselle ja vireystilalle, mutta samaa ei voi sanoa ruokien jakamisesta sallittuihin ja kiellettyihin. Eivät herkut ole mitään mörköjä.

Olen työskennellyt liikunta-alalla yli kymmenen vuotta. Ryhmäliikunnanohjaajan työssäni olen nähnyt, miten nopeasti treenimotivaatio kuolee, jos treenaamisesta tekee itselleen pakkopullaa.

Kesäkuntoa tavoittelevan, tai kuten nykyään sanotaan, hot girl summeriin valmistautuvan, into liikkua ei useinkaan kestä kauaa, ellei ulkonäköpainotteisten syiden lisäksi löydä muitakin liikunnan tuomia hyötyjä. Siis esimerkiksi sitä, kuinka hauskaa liikkuminen voi olla tai kuinka hyvä olo siitä tulee.

Liikkumista tulee tehtyä todennäköisemmin säännöllisesti, kun löytää lajin tai lajeja, joista pitää. Jos ei pidä ulkona liikkumisesta, miksi pitäisi jumpata taivasalla?

Haasteessa vaaditaan treenaamaan 90 minuuttia päivittäin. Se on paljon aikaa, jos arjessa on muitakin kiireitä. Se on myös liikaa monelle etenkin, jos on aiemmin liikkunut vähäisesti. Jos ei ole ihan varma, mitä tehdä ja miten vaikkapa jaksottaa treenejään, vammariski kasvaa melkoisesti.

Eikä joustamattomuus missään asiassa, treeneissäkään, ole tervettä.

Kannattaako kulauttaa gallona?

Entäs vedenjuominen? Me Naiset itse asiassa selvitti hiljattain, kuinka paljon ihminen oikeasti tarvitsee vettä.

Jutussa laillistettu ravitsemusterapeutti Jasmiina Pöntinen kertoo, että aikuinen tarvitsee vuorokaudessa 2–2,5 litraa nestettä, josta 1–1,5 litraa juotavassa muodossa. Juotavaan muotoon lasketaan veden lisäksi kaikki muukin neste, kuten esimerkiksi kahvi.

” Ei tiede sano, että kaunokirjallisuuden lukeminen olisi huonompi asia kuin sijoitusoppaan tai historiajätin lukeminen.

Tarvittavaan nesteen määrään vaikuttavat myös esimerkiksi paino ja hikoilun määrä. Hellesäälle osuvana hikitreenipäivänä tarvitsee enemmän nestettä kuin viileällä kelillä venytellessä.

Liiallinen vedenjuonti voi johtaa veriplasman natriumpitoisuuden laskuun, jolloin veri laimenee ja syntyy hyponatremia.

Lähes neljän litran juominen päivittäin ei siis liene kannattavaa.

Kritiikkiä löytyy Tiktokistakin

Lukeminen kannattaa aina. Tiede osoittaa, että lukemisella on lukuisia hyötyjä sekä fyysiselle että psyykkiselle terveydelle. Healthlinen mukaan lukeminen muun muassa vahvistaa aivoja, parantaa kykyä tuntea empatiaa, ehkäisee muistisairauksia, vähentää stressiä sekä laskee verenpainetta ja sykettä.

Mutta tiedättekö mitä? Ei tiede sano, että kaunokirjallisuuden lukeminen olisi huonompi asia kuin sijoitusoppaan tai historiajätin lukeminen.

Myös Tiktokissa on herätty haasteen järjettömyyteen.

Etusivullani pyörii myös 75 Soft -haastetta. Siinä riittää, että ”syö hyvin” ja rajaa alkoholin sosiaalisiin tilanteisiin. Treenin osalta vaatimus on 45 minuuttia päivässä. Kerran viikossa on lepopäivä, jolloin tehdään jotain aktiivista palauttavaa, kuten käydään kävelyllä. Lukemisen vaatimuksena on samat kymmenen sivua, mutta kirja voi olla mikä tahansa. Kuvien ottamisesta ei mainita mitään.

Vedenjuomisen vaatimuksena on kolme litraa, mikä on askel parempaan, joskaan ei vielä terveellisenä pidettävä määrä.

Tiktokista löytyy myös videoita, joissa eri alojen asiantuntijat ravitsemusterapeuteista liikunta-alan ammattilasiin torppaavat haasteen täysin typeränä.

Haasteen takaa paljastuu konsultti ja podcast-juontaja

Selvitin, kuka haasteen takana on. Voisi kuvitella, että kyseessä on jonkinlainen terveysalan ammattilainen. Jonkinlainen asiantuntija, joka pystyy perustelemaan hurjat vaatimuksensa haasteeseen ryhtyville.

Haasteen takana on yhdysvaltalainen Andy Frisella, yrittäjä, konsultti, kirjailija ja podcast-juontaja. Hänellä ei ole minkäänlaista koulutusta esimerkiksi lääketieteen, ravitsemuksen, liikunnan, psykologian tai hyvinvoinnin saralta.

Verkkosivuillaan hän kertoo oppineensa enemmän isältään kuin koulusta. Hänen verkkosivuillaan todetaan myös, että esitetty kritiikki johtuu vain siitä, että haaste on ilmainen.

Frisella muun muassa lupaa, että haasteen avulla saa sellaisen työn ja uran, josta on aina haaveillut ja kehittää ihmissuhteita merkityksellisten ihmisten kanssa. Sitä hän ei kerro, miten mikään haasteen viidestä kohdasta liittyy ihmissuhteisiin tai uraan.

” Aivojen Ironmanin sijaan kutsuisin haastetta karhunpalvelukseksi fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle.

Frisellan sivuilla luvataan myös, että haasteen avulla pääsee parempaan fyysiseen kuntoon kuin koskaan ennen. Samalla sivuilla sanotaan kuitenkin myös, että haaste ei ole missään nimessä fitnesshaaste, vaan aivojen Ironman, joka mittaa henkistä kanttia. Ironman on maailman kovimpia triathlonkisoja, jossa uidaan 3,8 kilometriä, pyöräillään 180 kilometriä ja juostaan täyspitkä maraton.

Aivojen Ironmanin sijaan kutsuisin haastetta karhunpalvelukseksi fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle. Tai täydeksi roskaksi.

Ironmanin sijaan haasteen voi rinnastaa toiseen taannoiseen somen hittihaasteeseen, jossa syötiin astianpesutabletteja. Kumpikaan ei kannata.

