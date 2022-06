Wide ContentPlaceholder

Kolme vuotta sitten surmatun Millan ruumis on edelleen kateissa – Jenni ja Anne etsivät sitä yhä: ”Tämä järvi oli murhaajalle tuttu”

Kadonneen Milla Arosen kohtalo ei jätä Anne Järvistä ja Jenni Sundellia rauhaan. He tutkivat vesistöjä itse ja yrittävät vielä löytää 21-vuotiaan naisen, jonka ex-miesystävä murhasi eikä koskaan kertonut, minne piilotti ruumiin. Etsiväpari on perehtynyt myös Riina Mäkisen tapaukseen, ja Raisa Räisäsestäkin on saatu juuri uusi vihje.

Sää on juuri sopiva. Järvi tyyni, jäät melkein sulaneet, taivas pilvessä – hyvä, aurinko ei häikäise kaikuluotaimen näyttöä. Mustarastas laulaa, kun somerolaisen järven rannasta lipuu vesille hyvin varusteltu kumivene. Kyydissä ovat Anne Järvinen ja Jenni Sundell, ja veneelläkin on nimi: se on Ellu.