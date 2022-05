Kommentti: Lotta Hintsallako riipputissit? Omieni alla pysyy kaukosäädin, enkä suostu murehtimaan asiaa enää tippaakaan

Lotta Hintsan uikkarikuvien kommentit muistuttivat, että koko riipputissin käsite pitäisi deletoida maailmasta, kirjoittaa Me Naisten toimituspäällikkö Heidi Iivonen.

Ammattivuorikiipeilijä ja malli Lotta Hintsa teki historiaa, kun hänen uimapukukuvansa julkaistiin Sports Illustrated -lehden uimapukunumerossa tällä viikolla. Hän on ensimmäinen suomalainen, joka on päässyt mukaan lehden uikkarikuvauksiin. Hakijoita oli tuhansia, ja lehden uimapukunumerolla on ollut jopa 60 miljoonaa lukijaa.

Asiasta uutisoitiin Suomessa alkuviikosta.

Sitten alkoi somekommentointi. Vaikuttaja Tinna Pehkonen oli poiminut Instagram-tarinoihinsa epäasiallisia kommentteja, ja lisää samanlaisia löysin Facebookista. Tällaisia mielipiteitä suomalaiset jakoivat omilla nimillään:

”Kärpäslätkät.”

”Tissit kuin talkkunapussit.”

”Herranen aika. Noin nuorella jo riippurinnat???”

Joukossa oli myös paljon ihailevia kommentteja, joissa Hintsan vartaloa ja rintoja kehuttiin.

” Häpesin rintojani nuorempana, enkä todellakaan ollut ainut.

Joskus 2000-luvun alkupuolella nuorten keskuudessa kiersi tieto, jonka mukaan riippurintojen mittari oli kynätesti. Jos kynä pysyi tissin alla, kyseessä oli riippurinta. Omieni alla pysyi kaukosäädin.

Kollegani kertoi kokeilleensa nuorena samaistaa testiä. Hänen rintojensa alla kynä ei ollut pysynyt – mutta hänen piireissään tippuva kynä oli ollut merkki siitä, etteivät rinnat olleet kehittyneet tarpeeksi. Eri testitulos, sama tunne siitä, että omat rinnat ovat jotenkin vääränlaiset.

Häpesin rintojani nuorempana, enkä todellakaan ollut ainut. Ajattelin, että täydelliset rinnat ovat kiinteät, terhakat ja sopivan kokoiset. Sellaisia näki musiikkivideoissa ja elokuvissa, kuten Levottomissa.

Mielikuva täydellisistä rinnoista karisi ajan mittaan. Mitä enemmän olen nähnyt tavallisia rintoja, sitä enemmän olen tullut sinuiksi omieni kanssa. Enää en murehdi sitä, että rintani eivät ole niin terhakat kuin jollain toisella.

En kuitenkaan ihmettele, miksi etenkin nuoret naiset kokevat häpeää omista rinnoistaan. Julkisuudessa rintakuvasto on monipuolisempaa kuin ennen, mutta riipputissikommentit muistuttavat homeisesta menneisyydestä.

On valitettavasti utopiaa kuvitella, että ihmiset lopettaisivat toisten ulkonäön kommentoinnin, vaikka se on tarpeetonta ja haitallista. Mutta voisiko edes riipputissin käsitteen deletoida maailmasta?

