Sofia perusti Suomeen strippiklubin, jollaista ei ole ennen nähty – aloitti seksialan työt 18-vuotiaana

Vihreään bleiseriin ja rintaliiveihin pukeutunut Sofia Sarkava astuu lavalle. Täällä hän tosin on Lady Clitter.

– Nimi tulee lempiasioistani, klitoriksesta ja glitteristä.

Helsinkiläisellä Ääniwalli-klubilla on toukokuisena lauantaina alkamassa uudenlainen strippaustapahtuma Positits, ja Lady Clitter on sen perustaja, tuottaja ja tänään myös juontaja. Hän kertaa illan säännöt: Valokuvaaminen on kielletty. Ketään ei kosketeta ilman lupaa. Ihmisille on juteltava kivasti ja tipata saa ”ihan perkeleesti”.

Sofia Sarkava aloitti seksialan työt Jyväskylässä 18-vuotiaana myymällä vuoden ajan puhelinseksiä. Myöhemmin hän opiskeli lasten ja nuorten ohjaajaksi, ja se on tällä hetkellä hänen päätyönsä. Sen lisäksi hän myy seksiä ja opiskelee seksuaalikasvattajaksi.

Strippialaan Sofia tutustui kaksi vuotta sitten pyrkiessään töihin helsinkiläisiin klubeihin. Kaksi niistä kieltäytyi, kun hän lähetti työhakemuksen sähköpostilla.

– Minulta kysyttiin painoani. Se kuulemma vaikutti siihen, olenko hyvä tanssija. Eihän se painoon liity.

Kolmas klubi tarjosi Sofialle töitä, ja siellä hän tanssi puoli vuotta. Alan työehdot kuitenkin pöyristyttivät. Kuten strippibaareissa on Sarkavan mukaan tapana, esiintymisestä ei maksettu palkkaa, vaan tulot perustuivat pelkästään asiakkaiden antamiin tippeihin. Sen lisäksi esiintyjiä kannustettiin ostattamaan asiakkailla juomia. Siitä he saivat provision.

– Sen takia monet tanssijat ovat töissä pleksit. Se johtaa vaaratilanteisiin ja raiskausyrityksiin.

Kun Sofia Sarkava kertoi alan palkkausongelmista Instagramissa, klubi ilmoitti töiden loppumisesta. Sarkava ei ole silti erottamisensa syystä aivan varma.

Viime kesänä Sofia Sarkava loi oman klubinsa mainoksen. Hän kirjoitti siihen: feministinen, kehopositiivinen strippaustapahtuma. Paikalle löysi aivan erilainen yleisö kuin Sofian aiemmin näkemillä strippiklubeilla, joissa suurin osa asiakkaista oli ollut heteromiehiä. Posititsissa enemmistö yleisöstä on naisia ja queerihmisiä.

– Tuntui tosi hyvältä, kun porukka oli niin innoissaan.

Tuottajat Rosina ja Sofia Sarkava eli Lady Clitter toivovat esiintyjäkaartin moninaistuvan. ”Meillä ei tällä hetkellä ole yhtään ruskeaa tanssijaa”

Ensimmäisestä kerrasta lähtien mukana on ollut tanssija ja tanssinopettaja Rosina. Hänelle, kuten myöhemmin monelle muullekin esiintyjälle, liveyleisön edessä strippaaminen oli uutta. Aikaisemmin Rosina oli esiintynyt yksityisklubilla ja videon välityksellä. Hän antaa myös eroottista hierontaa.

– Tykkäsin heti siitä vuorovaikutuksesta ison yleisön kanssa ja sen jälkeen olen ollut mukana joka kerta.

Seksialalla seitsemän vuotta työskennellyt Onni Hakala ryhtyi porukan turvallisuuspäälliköksi.

– Minä en ole paikalla asiakkaita varten. Minä suojelen tanssijoita. He ovat meidän tähtiämme.

Heinäkuun jälkeen Rosina ja Hakala ryhtyivät tuottamaan pop up -tapahtumaa Sarkavan kanssa. Positits on tähän mennessä järjestetty yhdeksän kertaa, muun muassa Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Joensuussa.

Onni Hakala, Melissa Voihke ja esiintyjien apukäsinä toiminut Milla odottelivat illan alkamista.

Normit murtuvat

Ääniwallissa yleisö on valmis, porukka taputtaa ja hurraa. Lady Clitter on juontanut shown käyntiin, ja ensimmäinen tanssija nousee lavalle. Vaaleanpunaisessa peruukissaan Jade vetää notkean tanssin. Hän vähentää vaatetustaan ja on lopulta alasti vatsallaan takapuoli kohotettuna.

Seuraavaksi mustaan sifonkiin pukeutunut Jenna alkaa keimailla pehmolelun kanssa. Aina kun vaatekappale putoaa, yleisö vislaa, ujeltaa ja taputtaa. Myös seteleitä heitellään lavalle.

Transihmisten oikeuksia Trasek ry:ssä edistävä Jenna Wahlstén sanoo olevansa Posititsin oikeistolaisin strippaaja. ”Välillä unohdan, että oman kuplani ulkopuolella seksityö kärsii edelleen stigmasta. Joidenkin ihmisten mielestä minulla ei esimerkiksi ole asiaa kuntapolitiikkaan.”

Esiintymislavan vieressä on työmaa-aidoista koottu ja mustilla lakanoilla peitetty tila, missä illan tanssijoilta voi ostaa henkilökohtaisia sylitansseja. Onni Hakala seisoo oviaukolla ja kertoo jonoon asettuneille ihmisille hintoja: kaksi minuuttia parikymppiä, kolme minuuttia kolmekymppiä. Maksamalla tuplahinnan saa halutessaan kosketella tanssijaa. Hakala lisää, että tipit päätyvät lyhentämättöminä tanssijoille.

Positits on monessa mielessä poikkeuksellinen tapahtuma ja siksi se kiinnostaa myös tutkijoita. Posititsiin haluavia esiintyjiä ei arvioida etukäteen. Sofia Sarkava ei kysele kenenkään kokoa, esiintymiskokemusta, ihonväriä tai sukupuoli-identiteettiä. Ainoa kriteeri on täysi-ikäisyys.

Ruumisnormeja Jyväskylän yliopistossa tutkivan lehtori Hannele Harjusen mielestä tämä on kiinnostavaa. Hän seuraa Posititsia ja sen tekijöitä Instagramissa.

– Populaarikulttuurissa seksuaalisen ruumiin normit ovat todella kapeat. Näen Posititsin osana isompaa liikettä, joka ottaa haltuun ja murtaa sukupuoleen sekä kokoon liittyviä normeja, Harjunen sanoo.

Seksityöstä väitöskirjan tehnyt Niina Vuolajärvi asuu Lontoossa. Muuten hän olisi jo tullut paikan päälle. Hänestä on ilahduttavaa, että Suomessakin on nyt seksityöntekijöiden vetämä tapahtuma.

– Posititsissa uutta on se, että seksityöntekijät määrittävät paikan säännöt ja luovat seksuaalisen tilan, joka ei rakennu patriarkaalisen katseen ja halun ympärille. Hämärtämällä rajaa ammatti- ja amatööristripparin välillä puretaan myös seksityöhön liittyvää sosiaalista leimaa ja sitä myötä jakoa hyvän ja huonon naisen välillä, Vuolajärvi sanoo.

”Positits on parasta, mitä Suomessa seksityön alalla on tapahtunut”, sanoo Melissa Voihke ennen omaa esiintymistään. Hänen uusin projektinsa, seksipainotteinen äänikirja Polte julkaistaan kesäkuussa.

Tämä on työtä

Tauon jälkeen lavavuoron saa Melissa Voihke. Hän ei ole pehmeä eikä sensuelli. Hän on kovaääninen ja raju. Hän nojautuu eteenpäin, tarttuu napapaitaansa ja väläyttää rinnat esiin. Piiloon, esiin, piiloon esiin, hän leikkii paidallaan, kunnes heittää sen menemään. Yleisö riehaantuu.

Edelliskerralla Turussa Voihke yllätti itsensä toteuttamalla haaveensa. Hän huusi lavan edessä seisovalle naiselle, että saako koskea. Kun tämä antoi luvan, Voihke työnsi rintansa naisen kasvoihin ja hieroi niitä voimalla.

– Se oli minusta mahtavaa, ja myös tyyppi oli aivan onnessaan.

Tänään Ääniwallissa lava on sen verran korkea, ettei tempauksen toistaminen onnistu, mutta Voihke riehuu silti itsensä hikeen ja astelee lopulta lavalta alastomana.

Posititsissa ei voi ostaa varsinaista seksiä. Tuottajakolmikko silti korostaa, että Positits on ennen kaikkea seksityöntekijöiden tapahtuma – ei burleskia, kabareeta eikä varsinkaan eksoottista tanssia.

– Jos joku esiintyjä ei hyväksy sitä, että Positits-ilta on seksityötä, tämä ei ole hänen paikkansa, Onni Hakala sanoo.

– Toistaiseksi kukaan ei ole peruuttanut esiintymistään sen takia, Rosina lisää.

” Emme ole aktivistikollektiivi vaan voittoa tavoitteleva yritys.

Tuottajat haluavat aikaansaada asiakkaille seksuaalisesti kiihottavan tunnelman ja työntekijöille palkkaa.

– Me emme ole aktivistikollektiivi vaan voittoa tavoitteleva yritys, Hakala kiteyttää.

Silti monet pitävät Posititsin vetäjiä myös aktivisteina, sillä he ovat ryhtyneet muuttamaan seksityön alaa sisältäpäin. Jo se on uutta, että he esiintyvät omilla kasvoillaan. Tavallisimmin seksityöntekijät ovat esiintyneet julkisuudessa tunnistamattomina, sillä seksityöhön liittyy perinteinen stigma.

Noora Kiviniemi on päivätyöltään parturikampaaja. Strippaamisen hän aloitti syksyllä vaikututtuaan Positits-porukan yhteishengestä. Nyt katsomossa istui oma äiti, joka tukee Nooraa uudessa työssä.

Tärkeintä on turvallisuus

Tutkija Niina Vuolajärvi on käynyt Posititsin kaltaisissa tapahtumissa Yhdysvalloissa ja Lontoossa.

– Tyypillistä näille tapahtumille on karnevalisoiva luonne ja eroottinen tunnelma. Ohjelmassa on muun muassa strippausta, tankotanssia, BDSM-taideperformansseja.

BDSM:llä tarkoitetaan sadomasokistisen seksin kirjoa.

Vuolajärven mukaan se, että tapahtumissa on sekaisin ammatti- ja amatööristrippareita sekä monenlaisia kehoja, madaltaa yleisön kynnystä tulla kokemaan eroottista ohjelmaa.

– Harva nainen tuntee oloaan turvalliseksi perinteisessä, miehen katsetta varten luodussa strippaustapahtumassa. Syntyy toisenlainen tunnelma, kun lähtökohtana on kehopositiivinen, seksityöntekijöiden itse määrittämä tapahtuma.

Se, mikä on turvallista esiintyjille, on sitä myös yleisölle. Niinikään lavalla olevia ihmisiä on vaikeampi nähdä uhreina, kun he itse vastaavat ohjelmasta.

” Olisi kaikille turvallisempaa, jos seksityöntekijöiden verkostoituminen olisi sallittua.

Onni Hakala haluaisi uudistaa myös seksityön lainsäädännön. Tällä hetkellä seksin myyminen on laillista, mutta sitä varten tilan vuokraaminen porukalla tai turvallisuushenkilön palkkaaminen rinnastetaan parittamiseen, joka on laitonta.

– Nykyiset lait ovat kivikautisia. Olisi kaikille turvallisempaa, jos seksityöntekijöiden verkostoituminen olisi sallittua, hän sanoo.

”Tanssijoiden turvallisuus on ykkösprioriteetti ja haluamme edelleen parantaa sitä”, sanoo Posititsin turvatyyppi ja tuottaja Onni Hakala.

Tutkija Hannele Harjunen taas muistuttaa ajoista, jolloin naisen seksuaalinen itsemääräämisoikeus oli isän tai aviomiehen hallinnassa. Monet ovat ponnistelleet sen eteen, että jokainen ihminen voisi itse päättää, kuka häntä koskettaa ja millä tavalla.

#metoo teki naisiin kohdistuvan häirinnän näkyväksi. Sillä oli varmasti osuutta myös siihen, että eduskunta parhaillaan käsittelee uutta lainsäädäntöä, jotta seksi ilman suostumusta määriteltäisiin raiskaukseksi. Nämä asiat eivät välttämättä tule Ääniwallin hämyssä juhliville ensimmäisenä mieleen, mutta moni on raivannut tietä, jotta tällainen tapahtuma on ylipäätään mahdollinen.

Posititsin esiintyjiksi on alusta asti ollut enemmän tunkua kuin edes odotuslistalle on voitu ottaa.

– Nykyisin määrittelemme tapahtuman kehoinklusiiviseksi ja seksipositiiviseksi, koska meillä ei koko ajan tehdä aktivismia vaan nautitaan kaikenlaisista kehoista ja seksuaalisuudesta, Sofia Sarkava tarkentaa.

Tissibaarin stigma

Tänään lipputuloista kertyy majoituskulujen jälkeen kullekin osallistujalle 111 euron pohjapalkka. Voihke kerää tippejä 200 euroa ja on tuloihinsa tyytyväinen. Aiemmin peruspalkka oli suurempi, mutta nyt tippiä tuli enemmän. Se on hänestä miesasiakkaiden ansiota, sillä tänään yleisössä on miehiä aiempaa enemmän.

– Miehet käyttävät muutenkin enemmän rahaa seksipalveluihin. Sain tippeinä useampia 20 euron seteleitä kuin aiempina iltoina.

Sofian vaatturipuolison tekemä asu valmistui esiintymispäivänä. Paria jännitti, miten riisuminen lavalla onnistuu. ”Tanssin mielelläni naisille. He arvostavat tunnelmaa, vaatteiden yksityiskohtia ja musiikkia.”

Ulkona tupakkapaikalla seisoskelee pelialalla työskentelevä Joonas, 37, joka on juuri käynyt sylitanssissa tapahtuman toisen Sofian luona. Niin on myös verkkokaupan päällikkö Anna, joka valitsi tanssijakseen Alexandra Ässän. Toisilleen vieraat ihmiset innostuvat vertailemaan kokemuksiaan.

– Oli upeaa, Joonas sanoo.

– Oli. Joka euron arvoista, huokaisee Anna.

Joonas kertoo käyneensä strippaajan luona kerran aikaisemmin, Las Vegasissa. Silloin hänelle jäi vaivautunut olo. Myös tänään hän tunsi itsensä aluksi varautuneeksi. Tanssija joutui muistuttamaan, että Joonas saa koskea häntä.

– Se oli vaikeaa, koska me emme olleet sopineet rajoista. En tiennyt, mitä saan ja mitä en saa tehdä. Hän huomautti sanovansa, jos menen rajan yli, Joonas selittää.

Sukunimiään Joonas ja Anna eivät halua lehteen. Heitä arveluttaa, millaisen kuvan strippaamisen katsominen heistä antaisi.

– Täällä ei ole stigmaa, mutta muissa tissibaareissa kyllä on, Joona sanoo.

Baaritiskillä kuvataiteen opettaja Mirka Seppälä, 37, siemailee vettä ja tunnustelee, miltä esitykset hänessä, heteronaisessa tuntuvat. Eivät ne häntä varsinaisesti kiihota.

– Mutta tämä tunnelma on intensiivinen, virittynyt ja nousujohteinen, jotenkin myös iloinen. Kyllä se voimaannuttaa, että erikokoiset naiskehot voivat näkyä tällä tavalla.

Melissa Voihkeen ja monen muunkin mielestä Posititsissa on vallankumouksen henkeä. Seppälä ei ole sellaisesta varma. Hän on huolestunut Euroopassa yleistyvästä uuskonservatiivisuuden noususta ja ihmisoikeuksien rajoittamisesta.

– Sellaiselle tämä ainakin on tärkeä vastaliike.

