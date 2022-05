Kolumni: Tiktokissa leviää viattomalta vaikuttava haaste, josta suomalaisetkin ovat innostuneet – ja siitä voi olla paljon haittaa

Suomalaisetkin ovat innostuneet kuvaamaan itsestään videoita, joissa he jakavat oman painonsa ja pituutensa. Se voi pahimmillaan lisätä ulkonäköpaineita, kirjoittaa Wilma Ruohisto.

Sosiaalista mediaa ei varsinaisesti voida pitää minään itsetunnon kohottajana: jumppaohjeiden, muotivinkkien ja kauneusfilttereiden asuttamassa internet-viidakossa itsestä löytyy aina jotain väärää – tai ainakin kehitettävää.

Tällä kertaa Tiktokissa trendaavassa haasteessa kuvataan itsestä video, jonka yhdeydessä kerrotaan oma paino ja pituus. Muistutus siitä, miltä näyttää 68-kiloinen ja 172-senttinen nainen! ja sitä rataa.

On hieman epäselvää, kuka haasteen on alun perin sovelluksessa aloittanut, mutta siihen on ottanut osaa videollaan yli 11 000 Tiktok-käyttäjää. Viime viikkoina haaste on rantautunut tukevasti myös suomalaisille Tiktok-tileille.

Paino-pituus-haasteella on vilpittömät tarkoitusperät: normalisoida erikokoisia kehoja.

On totta, että eripainoiset ja -pituiset ihmiset näyttävät erilaisilta. On niin ikään totta, ettei vaa’an lukema kerro ihmisen terveydentilasta mitään.

Vaikka haasteessa ei suoraan edes mainita painoindeksiä, monet videoista vaikuttavat olevan myös keskisormennäyttöjä lihavuusfobiselle terveydenhuollolle ja painokeskeiselle kulttuurille.

Lihavuuden stigmaa ei kuitenkaan saada poistettua sillä, että kaikki jakaisivat strategiset mittansa sosiaalisessa mediassa. Oikeastaan se voi helposti lisätä ulkonäköpaineita.

” ”Tiktok on vielä kaukana kehopositiivisesta paikasta.”

Painosta ja pituudesta puhuttaessa vertailu saattaa kääntyä tarkoitustaan vastaan kuin huomaamatta: Miksi tuo näyttää niin hyvältä, vaikka painaa saman verran kuin minä? Miksi olen painavampi kuin tuo tyyppi, vaikka olemme yhtä pitkiä?

Ei liene sattumaa, että tämäkin trendi on kannustanut mukaansa eniten sellaisia ihmisiä, jotka solahtavat helposti normaalipainon rajoihin – tai jopa sen alle. Vaihtoehtoisesti haasteeseen ovat tarttuneet tyypit, joiden kehossa on korostuneen lihasmassaa, joka painaa paljon enemmän kuin rasvakudos.

Moninaisuutta videoilla on lopulta melko vähän. Eikä ihmekään, kun esimerkiksi lihavat ihmiset saavat somessa niskaansa viharyöpyn julkaisemalla ihan mitä tahansa materiaalia – painostaan puhumattakaan.

Toistamisen arvoista: Tiktok on vielä kaukana kehopositiivisesta paikasta.

Toisille hyväksyntää, toisille ahdistusta

Mistä tarve painomme ja ulkonäkömme kertomiselle julkisesti sitten kumpuaa? Ja vielä olennaisempi kysymys: Miksi meidän pitäisi ylipäänsä löytää kenenkään toisen pituudesta tai painosta samaistumispintaa?

On ymmärrettävää, että toisten paino kiinnostaa. Vielä kymmenen vuotta sitten painonsa kertoivat julkisesti vain missit ja urheilijat. Vaa’an lukema on mystifioitu luku, joka jollain käsittämättömällä tavalla yhdistetään siihen, millaisia olemme ihmisinä.

Loppujen lopuksi tämänkin trendin tarkoitus taitaa piillä tarpeessamme tulla nähdyksi ja hyväksytyksi. Siis siinä, että saisimme itsestämme kehuja ja julkista hyväksyntää.

” ”Saisiko seuraavan somehaasteen siitä, että jokainen heittäisi vaakansa jätelavalle?”

Oikeasti omaa painoa ei tarvitsisi edes tietää. Painon jatkuva tarkkailu ja vertailu muihin on oikeastaan yksi syömishäiriöön oireista. Siksi Syömishäiriöliittokin suosittelee ohjeissaan välttämään painolukemien tai muiden yksityiskohtien jakamista vertailun välttämiseksi.

Jos joudut tekemään valtavasti töitä pysyäksesi nykyisessä painossasi, se ei todennäköisesti ole kehollesi terveellisin tai turvallisin paino. Tätä kutsutaan myös biologiseksi painoksi, ja se on melko harvoin yhtä kuin kauneusihanteita vastaava ihannepaino.

Joten: Saisiko seuraavan somehaasteen siitä, että jokainen heittäisi vaakansa jätelavalle? Paino ei tässä yhteiskunnassa tarvitse yhtään enempää huomiota. Edes silloin, kun kyse on tarttuvalla biisinpätkällä kuorrutetusta Tiktok-haasteesta.

Ellet ole piakkoin menossa ostamaan murtsikkasuksia, unohda painosi ja dumppaa vaaka lähimpään roskikseen. Hot girl summer on jo ihan ovella!

Kolumnia varten on haastateltu Syömishäiriöliiton asiantuntija Katri Mikkilää.

