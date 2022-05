Kolumni: Nolo tilanne työpaikan ruokalassa sai muistamaan, että olen köyhästä perheestä – näin taustani näkyy arjessani nyt

Huono-osaisesta voi tulla hyväosainen, mutta köyhyyteen jämähtänyttä mielenmaisemaa on vaikea muuttaa, toimittaja Anette Kärkkäinen kirjoittaa.

No mutta, teillä oli ainakin ruokaa. Kun puhun itseäni vanhempien ihmisten kanssa lapsuudestani, tuo on lausahdus, jonka kuulen usein.

On totta, että nälkää en lapsena juurikaan nähnyt. Mutta nälkä ei Suomessa ole köyhyyden mittari. Köyhyys tarkoittaa ulkopuolisuutta, huonommuuden tunnetta ja häpeää. Köyhyys näkyy siinä, miten suhtautuu rahaan ja omiin kykyihinsä.

Ja nämä asiat kulkevat mukana tiukasti vielä sittenkin, kun ruokakauppalaskua ei tarvitse miettiä.

” Sain toimeentulotuesta sen rahallisen avun, jonka muut saivat vanhemmiltaan.

Kun olin lapsi, perheemme oli vähävarainen. 90-luvun lama ja sitä seurannut työttömyys iski meihin, aivan kuten se iski Suomessa yli puoleen miljoonaan työikäiseen.

Minulla ei ollut kodin ulkopuolisia harrastuksia. Kotikin oli pienempi kuin kavereilla. Muilla oli lemmikkejä ja uudet, monivaihteiset polkupyörät, minä kävelin joka paikkaan ja haaveilin kissasta. Tunnelma kotona oli kireä.

Eurojen laskeminen ei loppunut lapsuuteen. Kun muutin 16-vuotiaana pois kotoa, sain toimeentulotuesta sen rahallisen avun, jonka muut saivat vanhemmiltaan tai isovanhemmiltaan.

Lapsuudessa koettu köyhyys vaikutti minuun, mutta eri tavalla kuin usein ajatellaan. Minusta ei tullut kouluttamatonta, köyhää tai huono-osaista aikuista. Sen sijaan olen tulojen puolesta keskiluokassa, mutta meni pitkään, että ajatusmaailmani nyrjähti samalle tasolle. Huomaan edelleen ajattelevani joissakin tilanteissa kuten vähävarainen.

En esimerkiksi ravintolassa viinilasia tilatessani kehtaa kysyä, minkä verran se maksaa. Ajattelen tarjoilijan luulevan, että minulla on rahasta tiukkaa, ja siksi haluan tietää tarkan hinnan. Ajatushan on pähkähullu: asiakkaalla on oikeus tietää ostamansa tuotteen hinta etukäteen.

Työporukoissa tai uusia ihmisiä kohdatessani tunnen usein olevani ulkopuolinen. Syy on se, että totuin ulkopuolisuuteen jo lapsena. Tilanteeni oli aina vähän poikkeava, eikä minulla ollut edes sitä yhtä harrastusta, polkupyörää tai lemmikkiä, joka olisi tehnyt minusta tavallisen.

Koetusta rahattomuudesta seuraa myös huonommuuden tunne, vaikka siihen ei ole mitään syytä. Olo, että ei ole yhtä hyvä kuin muut opiskelupaikkaa tai töitä hakiessa, istuu tiukassa. Mutta tunne hiipii myös lounashetkeen: kun joudun astelemaan työpaikan ruokalaan maiharissa, jonka pohja on sattunut juuri puoliksi irtoamaan, hävettää. Ajattelevatko kaikki nyt, että eihän tuon köyhän täällä kuuluisi olla?

Lapsuudenkodin rahallinen tilanne ei tietysti ole kaikki kaikessa. Väitän, että kotoa saatu tsemppi on elämässä pärjäämisen kannalta jopa isommassa roolissa kuin rahallinen apu. Joskus rahan ja tsempin puutteella on yhteys: vähävaraisessa perheessä ei välttämättä ole voimavaroja esimerkiksi kannustaa lasta opiskelemaan. Perheiden tuloerot eivät näyttäydy pelkästään pankkitilin saldoissa vaan siinä, millaisen kasvatuksen – ja sitä kautta tulevaisuuden – lapselle pystyy tarjoamaan.

” Tiedän tarkalleen, kuinka monta euroa minulla on tilillä.

Kuten monella vähävaraisen perheen lapsella, myös omalla kohdallani menneisyys vaikuttaa ajatuksiini rahasta.

Tiedän aina tarkalleen, kuinka monta euroa minulla on tilillä. En halua olla enää ikinä tilanteessa, jossa joudun kassalla selittelemään, miksi korttikoneessa lukee hylätty. Jos koneessa on vika eikä maksu mene läpi, on pakko todistella: kyllä siellä tilillä on rahaa! Ja kun palkka tulee, jemmaan sen tilille, johon minulla ei ole pankkikorttia. Jos en tee niin, pelkään, että rahat voisivat vain kadota jonnekin.

Koska rahaa ei ikinä lapsuudessa ollut, sitä ei myöskään opetettu käyttämään fiksusti. Aikuisena oli siis sekin aika, kun kaikki raha mikä tilille tuli, meni heti. Ylimääräistä rahaa ei ikinä ollut, mutta en toisaalta ajatellut että sitä voisikaan olla – olinhan tottunut aina elämään kädestä suuhun.

Sitten päälle pärähti 2020-luvun sijoitusbuumi, ja vaurastumisesta ja talouden turvaamisesta alkoivat puhumaan kaikki. Ajattelin, että sijoittaminen on jo valmiiksi rikkaiden hommaa ja vaatii tuhansia euroja ylimääräistä rahaa. Kiitos sijoitusbuumin, koin valaistumisen: ymmärsin, että sijoittaminen alkaa osakesalkun kokoamisen sijaan omasta mielestä. Mitäpä jos en enää ajattelisikaan kuten köyhä, vaan avaisinkin sen hehkutetun rahastosäästötilin, jonne kerryttäisin eläkepottia joillakin kympeillä kuukaudessa?

Kun rahaa ei ole ollut, ei osaa ajatella, että sitä olisi mahdollista tehdä itse lisää. Mutta kun tajusin, että eurojen poikimaan laitto ei ole vain hyvätuloisten yksinoikeus, maailmani avartui.

Minulla ei edelleenkään ole tuhansien eurojen sijoitussalkkuja. Mutta pääomaa on sekin, että tajuaa voivansa tehdä elämässä ihan samoja asioita, kuin kaikki muutkin.

