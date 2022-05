Miltä tuntuu, kun raha kaataa lapsihaaveen? Tanjan, 34, palkalla kolmas lapsi tuntuu mahdottomuudelta

Miltä tuntuu, kun ei ole varaa lapseen? Suomessa on ihmisiä, joiden lapsihaaveet ovat vaakalaudalla tai kaatuneet taloudellisen tilanteensa vuoksi. Pyysimme heitä kertomaan tarinansa.

Tanjalla, 34, on kaksi alle kouluikäistä lasta. Hän haaveilee puolisonsa kanssa kolmannesta, mutta unelma on tyssännyt taloudellisiin realiteetteihin: pariskunnalla ei ole varaa useampiin lapsiin.

– Tienaamme alle mediaanitulojen. Kolmannen lapsen hankkiminen tarkoittaisi isomman asunnon ja isomman auton hankkimista kaikkien muiden lapsesta koituvien kulujen lisäksi, Tanja kertoo Me Naisten kyselyyn jättämässään vastauksessa.

Sekä Tanja että hänen puolisonsa ovat korkeasti koulutettuja, mutta molempien kuukausipalkka jää Tanjan mukaan alle mediaanitulon. Tammikuussa 2022 suomalaisten palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 2 968 euroa.

Sote-alalla työskentelevä Tanja saa tällä hetkellä vanhempainpäivärahaa verojen jälkeen 1 440 euroa kuussa. Työssä ollessaan hänen palkkansa ennen veroja on 2 560 euroa kuussa. Lisäksi perhe saa lapsilisää kahdesta lapsesta yhteensä noin 199 euroa kuussa.

Tilanne harmittaa Tanjaa.

– Teemme molemmat kovasti töitä. Silti Suomessa on ainakin meidän aloilla niin huonot palkat, ettei haaveiden lapsilukuun välttämättä ole varaa. Jos palkkamme alkaisivat edes kolmosella, niin voisin ajatella, että meillä olisi varaa kolmanteen lapseen.

Uran vaihtokaan ei todennäköisesti ratkaisisi tilannetta: uudelleenkoulutuksen päätteeksi Tanjalla olisi ikää jo sen verran, ettei lapsia välttämättä tulisi enää lisää.

Ei varaa lapseen

Pyysimme hiljattain Me Naisten lukijoita kertomaan, millaista on, kun oma rahatilanne ei salli perheenlisäyksen yrittämistä. Kyselyyn vastasi 103 ihmistä.

Vastaajien taloudelliset tilanteet vaihtelivat. Joukossa oli sekä toimeentulotuella eläviä että palkkatyössä olevia, jotka kokivat, ettei heillä ole varaa yhteen tai useampaan lapseen. Joillain syynä olivat pienet tulot, joillain suuret menot ja joillain velat.

”Opiskelut ja lomautukset vievät tulot alas ja en pystynyt säästämään ollenkaan. Monta vuotta olen siirtänyt lapsen tekoa, kun ei ole varaa jäädä töistä pois.” Nainen, 31

”En usko, että pääsisimme mieheni kanssa tilanteeseen, jossa rahat riittäisivät kuun loppuun saakka. Samalla oma hedelmällisyyteni laskee joka vuosi. Uskallammeko antaa mahdollisuuden lapsen tulemiselle epävarmaan taloustilanteeseen? Päätös on tehtävä pian.” Nainen, 32

Vastaajien joukossa oli myös pienipalkkaisia, jotka kertoivat tulojensa riittävän hädin tuskin elämiseen. Monet näistä vastaajista asuivat pääkaupunkiseudulla.

”Olen raskaana tällä hetkellä. Minun oli pohdittava, voiko terveydenhuoltoalalla pääkaupungissa työskentelevä pitää lapsen yksin. Mietin, mitä kaikkea lapselta tulee puuttumaan ja kauanko voimme asua pienessä vuokrayksiössäni. Huoli on kova.” Nainen, 42

Muutamat kertoivat puolestaan olleensa huonotuloisia juuri siinä elämänvaiheessa, kun lapsen yrittäminen olisi muuten ollut ajankohtaista ja mahdollista.

”Elin monta vuotta tuloilla, jotka jäivät alle köyhyysrajan. Ei tullut mieleenkään hankkia lapsia sellaiseen elämäntilanteeseen. Nyt kun varaa viimeinkin olisi, en todennäköisesti tule enää saamaan lasta ikäni takia.” Nainen, 41

Osa vastaajista kertoi tarvitsevansa lapsihaaveen toteuttamiseksi hedelmöityshoitoja, mutta niihin ei ole varaa.

Lapsettomiksi jäävät etenkin matalasti koulutetut

Taloudellisen tilanteen vaikutusta lapsimäärään ei ole juurikaan tutkittu, kertoo väestöntutkija Marika Jalovaara Turun yliopistosta. Sitä kuitenkin on tutkittu, miten koulutustausta ja työllisyys heijastuvat perheellistymiseen.

– Jos perhe jää perustamatta pienituloisuuden vuoksi, voisi arvioida, että usein taustasyynä ovat juuri työllisyyteen ja koulutukseen liittyvät asiat.

Tutkimuksista tiedetään, että Suomessa ja muualla Pohjoismaissa ihmiset saavat lapsia todennäköisemmin, jos heillä on rahaa ja hyvä sosioekonominen asema.

Jos yhteiskunta haluaa tukea myös vähävaraisia perheen perustamisessa, siihen auttaa Jalovaaran mukaan parhaiten koulutus- ja työmahdollisuuksien parantaminen. Parin vuoden takaisen suomalaistutkimuksen mukaan etenkin pitkäaikainen työttömyys hidastaa ensimmäisen lapsen hankintaa sekä naisilla että miehillä.

– En usko juurikaan esimerkiksi vauvasatasten tai -tonnien jakamisen vaikutukseen. Myös sosiaalietuudet ovat pieniä verrattuna lapsista koituviin kustannuksiin.

Koulutuksen ja työmahdollisuuksien vaikutus näkyy myös kyselyvastauksissa.

”Ei toivoakaan tehdä lapsia, kun on itsekin syömättä päiviä. Kuukausittaiset tulot koostuvat eläkkeestä ja toimeentulotuesta.” Nainen, 35

”Jotta olisi varaa lapseen, palkan tulisi nousta. Sen takia yritän päästä opiskelemaan alaa, jossa tulot nousisivat melkein tuhannella eurolla.” Nainen, 27

Epävarmuus työmarkkinoilla vaikuttaa lapsen saamiseen myös siten, että työttömät solmivat työssäkäyviä harvemmin avo- ja avioliittoja ja eroavat useammin. Lapsia taas syntyy tavallisemmin pitkiin parisuhteisiin ja avioliittoihin kuin esimerkiksi sinkkuvanhemmille.

– Tutkimusten mukaan esimerkiksi pitkäaikaistyötön muuttaa yhteen kumppaninsa kanssa, avioituu ja saa lapsia harvemmin kuin työssäkäyvä.

Se, ketkä Suomessa jäävät ilman lasta, on muuttunut merkittävästi vuosien varrella.

Vielä 1940- ja 1950-luvuilla syntyneillä naisilla lapsettomuus oli yleisintä korkeasti koulutetuilla. Nykyään lapsettomaksi jäävät naisista useimmiten matalasti koulutetut.

– Meillä on pitkään ollut narratiivi, että kiireinen uranainen ei ehdi hankkia lapsia, mutta nykyään tilanne on juuri toisin päin. Kun kyse on korkeakoulutetuista naisista, työura ja perheellistyminen pikemmin tukevat toisiaan. Korkeasti koulutetuilla on tutkimusten mukaan myös vakaammat parisuhteet, mikä edistää lastensaantia.

Toisaalta matalammin koulutetuilla myös keskimääräistä suuremmat lapsiluvut ovat yleisempiä. Tämä liittyy usein siihen, että lapsia saadaan useamman kuin yhden kumppanin kanssa.

Mikä on riittävä toimeentulo perheelle?

Osa kyselyyn vastanneista koki nykyisten elinkustannusten olevan niin korkeita, ettei pienipalkkaisilla ole varaa lapsiin.

”Ruuan, bensan, sähkön ym. hintojen nousu vie nykyään palkasta niin suuren osan, että toisen lapsen elättämiseen ei enää rahat riitä. Vanhempain- ja hoitovapaalla tuet ovat surkean pienet.” Nainen, 29

Marika Jalovaaran mukaan yhteiskunnan taloudellinen epävarmuus ei kuitenkaan voi täysin selittää sitä, että lapset jätetään hankkimatta.

– Esimerkiksi 90-luvun laman aikana työttömyys oli valtavan yleistä ja Suomen taloudellinen tilanne oli huomattavasti nykyistä heikompi. Silti syntyvyys ei laskenut lainkaan, vaan 70-luvulla syntyneet naiset saivat keskimäärin melkein kaksi lasta.

Tästä ilmiöstä oman kokemuksensa kertoo 1960-luvun lopussa syntynyt kyselyvastaaja:

”Jos olisimme aikoinaan olleet järkeviä, ei meillä olisi koskaan ollut lapsia. Hankimme lapset nuorina, köyhinä asuntovelallisina. Tulimme kuitenkin jotenkin toimeen. Hommasimme vaatteet kirppiksiltä ja sukulaisilta, teimme ilmaisia juttuja.” Nainen, 54

90-luvun tilanne näkyi kyselyvastauksissa myös toisella tavalla: osa vastaajista kertoi eläneensä itse köyhän lapsuuden, eikä samaa kokemusta haluttu omalle lapselle.

”Eniten vaikuttaa lapsuuteni 90-luvulla, kun äiti oli kotiäiti kolmelle ja isä pelkäsi vuosia, että seuraavissa yt-neuvotteluissa tulee potkut. He eivät pystyneet tarjoamaan kaikkea, mitä olisivat halunneet. En halua omille lapsilleni samaa lapsuutta.” Nainen, 32

Monissa kyselyyn saapuneissa vastauksissa toistui ajatus siitä, että tulevalle lapselle halutaan tarjota ”riittävän hyvä” elämänlaatu. Jalovaara arvioikin, että nykyään ihmisten arvot ja valinnat vaikuttavat merkittävästi siihen, millaiseen elämäntilanteeseen lapsi koetaan mahdolliseksi yhdistää.

– Vielä 90-luvulla normit ohjasivat toimintaa enemmän. Saatettiin miettiä, milloin lapsia hankitaan, montako ja kenen kanssa, mutta vain harva kyseenalaisti koko ajatuksen perheen perustamisesta.

Tässä on Jalovaaran mukaan tapahtunut muutos: enää ei automaattisesti ajatella, että lapsia kuuluu olla.

– Sen myötä perheen perustamisesta on tullut herkempää kaikelle, myös erilaisille epävarmuuksille, kuten omalle taloudelliselle tilanteelle.

Joissakin tapauksissa kyse voi siis olla varsinaisten toimeentulo-ongelmien sijaan siitä, mikä koetaan riittäväksi toimeentuloksi perheelle. Esimerkiksi kyselyyn vastannut Tanja kertoo, ettei halua tinkiä liikaa perheensä elintasosta.

– En halua hankkia lapsia ilman, että pystyn heille tarjoamaan esimerkiksi harrastuksia. Nytkin on jo se tilanne, että ulkomaan matkoja emme voi tehdä.

”Kyllä sen realistisesti ymmärtää, että oikeasti varaa lapseen olisi, mutta lapsiperheiden rahanmenosta pelotellaan niin paljon. Pitäisi olla omakotitalo ja upouudet autot, että olisi valmis lapsiin.” Nainen, 25

Miltä tuntuu, kun ei ole varaa lapseen?

Vaikka kyselyyn vastanneiden taloudelliset lähtökohdat ja tilanteet vaihtelivat, toistui lähes kaikissa vastauksissa eräs asia – se, miltä lapsihaaveen lykkääminen tai hylkääminen rahasyistä tuntuu.

Moni kertoi kokevansa tilanteensa vuoksi pettymystä, surua, häpeää tai katkeruutta.

”Kadehdin varakkaampia perheitä ja heidän huolettomuutta.” Nainen, 32

”Tuntuu raastavalta ja nöyryyttävältä. Koen valtavaa häpeää taloustilanteesta ja kaikkien lapsiuteluista, kun rahat eivät riitä edes omaan elämiseen.” Nainen, 35

"Lapsen kaipuu on kuitenkin aika vahva tunne. Se on kova paikka kun tajuaa, että unelma jää saavuttamatta.” Nainen, 41

