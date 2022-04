Haluaisitko oppia vetämään leuan? Näillä liikkeillä leuanveto sujuu pian kuin Sanna Marinilla

Leukojen vetämisestä tuli hitti, kun pääministeri jakoi oman suorituksensa.

Ensin puheenaiheeksi nousi fetapiirakka, sitten kaikki halusivat ostaa tietynlaisen nahkatakin ja nyt intoillaan leuanvedosta. Ai kenen myötä? No pääministeri Sanna Marinin tietysti.

Jos katsoit lasten leikkipuistossa kuvattuja Marinin leuanvetoja yhtä ihastellen kuin me täällä Me Naisissa, mutta ensimmäinen leuanveto tuntuu kaukaiselta haaveelta, tämä juttu on sinua varten. Vinkit toimivat myös, jos leuanvedot junnaavat yhdessä, kahdessa tai kolmessa toistossa.

Leuanveto kehittyy leukoja vetämällä, mutta jos ensimmäinen leuka ei vielä onnistu, liikettä pitää keventää. Matalalle kiinnitetty tanko tai leuanvetotangon alle asetettu koroke ovat loistavia keinoja siihen. Kun jalat ovat maassa tai korokkeella, koko kehon painoa ei tarvitse jaksaa vetää ylös, mutta liike kehittää leuanvedossa tarvittavia lihaksia.

Treenaa leuanvetoa säännöllisesti vähintään kaksi kertaa viikossa, jotta kehityt. Muista kuitenkin myös lepopäivät.

Leuanveto matalassa tangossa

Liikkeen voi tehdä matalasta leuanvetotangosta tai painonnostotankoa ja kyykkytelinettä hyödyntäen. Jos käytät painonnostotankoa, aseta se matalalle tukevaan kyykkyhäkkiin tai -telineeseen. Voit pujottaa tangon ympärille vastuskuminauhan, jotta se pysyy paikoillaan.

Asetu matalan tangon alle tai seiso korokkeella. Sopiva korkeus alkuvaiheessa on sellainen, että pystyt pitämään jalat maassa myös leuanvedon yläasennossa. Tartu tankoon noin hartioiden levyisellä otteella niin, että rystyset ovat tangon päällä. Näin saat mahdollisimman vahvan otteen. Päästä itsesi roikkumaan tankoon suorille käsille. Aloita veto tuomalla lapaluita yhteen. Suorita veto loppuun koukistamalla kyynärpäitä ja tuomalla niitä kohti kylkiä. Yläasennossa leuka on tangon yläpuolella. Avusta jaloilla mahdollisimman vähän, jotta tunnet työn selän ja käsivarsien lihaksissa. Palaa hallitusti alas ja toista uudelleen. Tee yhdestä kolmeen 5–10 toiston sarjaa. Lepää sarjojen välillä kahdesta kolmeen minuuttia.

Leuanveto matalassa tangossa jalat korokkeella

Jos leukojen vetäminen jalat lattiassa sujuu helposti, liikettä saa muutettua asteen haastavammaksi, kun jalat nostaa korokkeen päälle.

Aseta leuanvetopaikan eteen jokin koroke, kuten boksi tai penkki. Tartu tankoon jälleen hartioiden levyisellä otteella, jossa rystyset iovat tangon päällä. Nosta jalat korokkeelle ja päästä ylävartalo roikkumaan tangon alle. Suorita leuanveto samoin kuin jalat maassa: vedä lavat yhteen, koukista kyynärpäitä ja kisko leuka tangon yläpuolelle. Avusta jaloilla vain sen verran kuin on pakko, jotta saat vedon tehtyä. Ojenna kädet aivan suoriksi ala-asennossa. Toista uudelleen. Tee 5–10 toistoa ja 1–3 sarjaa.

Voit haastaa itseäsi lisää nostamalla toisen jalan ilmaan. Näin vedettäväksi tulee jälleen lisää kehonpainoa, jolloin liike muuttuu haastavammaksi.

Kun leuanvedot matalasta tangosta vain yhden jalan varasta sujuvat helposti 10 toiston sarjoissa, ensimmäinen leuka kolkuttelee todennäköisesti jo ovella.

Alla olevalla videolla näet mallisuoritukset:

Kun vastaotteella vetäminen sujuu yhtä kevyesti kuin Marinilla, kannattaa alkaa harjoitella myös muilla otteilla. Myötäote vahvistaa leveää selkälihasta vastaotetta enemmän. Lisähaastetta saa vetämällä leukoja tangon sijaan renkaista. Voit kokeilla myös leukojen vetämistä lisäpainojen kanssa.

Kokeile myös näitä!

Tangossa roikkuminen. Tartu tankoon hyvällä otteella, rentouta hartiat korviin ja roiku niin pitkään kuin jaksat. Roikkuminen kehittää puristusvoimaa, jota leuanvedossa tarvitaan.

Lapavedot. Roikkumiseen voi lisätä yläselän voimaa ja lavanhallintaa kehittävää liikettä. Roiku ensin rentona tangossa. Vedä sitten lapaluita yhteen, jolloin hartiat liukuvat alas ja yläselkä aktivoituu. Päästä itsesi jälleen rennoksi. Pidä kädet suorina koko liikkeen ajan.

Vastuskuminauha avuksi. Leuanvetoa voi harjoitella kevennettynä myös vastuskuminauhoja käyttämällä. Valitse kuminauha, jonka kanssa leukojen vetäminen ei tunnu liian kevyeltä, jotta kehityt.

Jutun kirjoittaja on personal trainer ja ryhmäliikunnanohjaaja.