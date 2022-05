Olivatko köyhät ennen vanhaan köyhempiä? Asiantuntija vastaa – ja kertoo, millainen köyhyys suomalaisia tulevaisuudessa uhkaa

Tänä päivänä köyhät ovat suhteellisesti paremmassa asemassa kuin sata vuotta sitten ja vauraammassa asemassa kuin sotien jälkeen tai 90-luvulla. – Köyhyyden kokemus saattaa kuitenkin olla nykyään syvempää, köyhyystutkija Anna-Maria Isola sanoo.

Tämän päivän köyhyys voi olla esimerkiksi ulkopuolisuutta, jota syntyy, jos ei ole varaa harrastaa ja tehdä samoja asioita kuin muut ympärillä. Eikä monella olekaan varaa, koska iso osa tavallisista, keskiluokkaisista suomalaisista elää yltäkylläisyydessä, jota ei osattu edes kuvitella juuri itsenäistyneessä Suomessa tai vielä sotien jälkeenkään.

Mitä nykypäivän köyhyys siis on verrattuna menneiden vuosikymmenten nälkään, puutteeseen ja köyhyyteen?

– Jos tarkastellaan Suomea sadan vuoden ajalta, niin kaikkein köyhimpien asema on taloudellisesti ja muiden elinolojen suhteen absoluuttisesti parantunut, köyhyystutkija Anna-Maria Isola sanoo.

Vielä 100 vuotta sitten Suomessa oli hyvin niukkaa, minkä vuoksi köyhyys oli yleistä ja köyhien olot todella kurjat. Vuosisadassa köyhyys on muuttunut erilaiseksi, mutta se ei ole missään nimessä kadonnut.

Irtolaiset ilman työtä ja kotia

Noin sata vuotta sitten, 1800-luvun loppupuolella Suomessa elettiin sääty-yhteiskunnassa.

– Suomessa ei enää ole sellaista joukkoa irtolaisia kuin sääty-yhteiskunnassa, jossa suurin osa ihmisistä oli säädyttömiä eli todella pienituloisia ihmisiä.

Irtolaiset olivat ihmisiä, joilla ei ollut työpaikkaa eikä vakituista asuinpaikkaa.

Suomi on sadan vuoden aikana vaurastunut, mikä näkyy esimerkiksi niin, että kaikkein heikoimmassakin asemassa oleville, kuten asunnottomille, päihde- ja mielenterveyskuntoutujille sekä vangeille, pyritään turvaamaan asunto.

– Hyvinvointivaltion kehittymisen myötä on tullut yksilön minimiturva. Valtio huolehtii, että kukaan ei kuole nälkään, kun sata vuotta sitten ruuan saaminen saattoi olla kiinni muiden ihmisten hyväntahtoisuudesta.

Myös sukupuolten välisessä köyhyydessä on tapahtunut muutos sadan vuoden aikana.

– Jos köyhään taloon saatiin sata vuotta sitten voita, se säästettiin miehille ja naiset jäivät ilman. Samoin jos talossa oli varallisuutta, niin miehet pääsääntöisesti perivät sen, kun taas naiset lähetettiin piikomaan. Karkeasti voisikin sanoa, että sukupuolittunut köyhyys on tasapuolistunut sadassa vuodessa, vaikka siitä ei olla päästy missään nimessä eroon vieläkään.

Sotien jälkeen maaseudulla oli edes vähän rahaa

Sääty-yhteiskunta murtui 1800-luvun lopulla ja samalla kaupunkeihin muuttaneet työläiset muuttuivat kaikkein heikoimmassa asemassa oleviksi. Sama toistui sotien jälkeen, kun varsinainen kaupungistuminen alkoi Suomessa.

– Ihmiset elivät todella kurjissa olosuhteissa köyhyyden vuoksi.

Kaupunkien lisäksi myös maaseudulla kärsittiin köyhyydestä. Maaseudulla asuvilla saattoi kuitenkin olla mahdollisuus tavaroiden ja palveluiden vaihtokauppaan. Köyhä maanviljelijä saattoi elää jopa omavaraistaloudessa.

” Nykyään on harvinaista, että pienituloisella on varallisuutta, jota myydä samaan tapaan.

– Kaupunkien työväestön ja maaseudun ihmiset erotti se, että sotien jälkeen maaseudulla ihmisillä oli usein edes vähän varallisuutta.

Varallisuus oli usein metsää ja peltoa, mikä oli sidottu kiinni elantoon. Siksi oli vaikea paikka, kun lapsia piti lähettää opiskelemaan.

– Tulot olivat niin pienet, ettei siihen ollut varaa. Monesti tehtiin valinta myydä pala metsää ja lähettää lapset opiskelemaan. Nykyään on harvinaista, että pienituloisella on varallisuutta, jota myydä samaan tapaan.

90-luvun lama synnytti pitkäaikaistyöttömyyden

Seuraava suuri muutos suomalaisten köyhyydessä tapahtui 1990-luvun laman myötä.

– Silloin oli nopeita irtisanomisia ja konkursseja. Köyhyys tuli yllättäen ja ennakoimatta perheisiin.

Monet kokivat köyhyyttä ja siitä tuli osin yhteinen kokemus.

– Muistan itsekin, kuinka koulussa kierrätimme koulukirjoja ja säästimme sillä. Tällaisten muistojen kautta 90-luvun köyhyys on jaettua kokemusta.

Yksilötasolla köyhyys tuntui nälkänä ja työttömyytenä, joka jatkui ja jatkui.

– Aiemmin ei oikeastaan ollut pitkäaikaistyöttömyyttä. Se oli 90-luvun keskeinen muutos. Työttömien kova ydin oli ollut alkoholisoituneissa ihmisissä, mutta ennen lamaa hekin kävivät tyypillisesti tekemässä erilaisia pätkätöitä ja hanttihommia.

Laman myötä heillä tai monella muullakaan ei ollut mitään toivoa päästä töihin.

Lamavuosien köyhyys näkyi myös mielenterveys- ja velkaongelmina sekä psyykkisenä kuormituksena.

– Silloin syntyi ja kasvoi ihmisiä, jotka eivät nähneet mahdollisuutta sellaiseen tulevaisuuteen, jota yhteiskunnassa arvostetaan. Köyhyyteen liitettiin häpeää ja voimakasta epäonnistumisen tunnetta.

Köyhyys eriytyy

Tänä päivänä köyhät ovat suhteellisesti paremmassa asemassa kuin sata vuotta sitten ja vauraammassa asemassa kuin sotien jälkeen tai 90-luvulla.

– Köyhyyden kokemus saattaa kuitenkin olla nykyään syvempää, koska yhä harvempi on köyhä.

Suomessa elää Isolan arvion mukaan edelleen noin 600 000–700 000 köyhyydessä elävää ihmistä.

– Köyhyys ei näyttäydy heidän elämässään enää niin suoraan nälkänä tai ravinnonpuutteena, sillä laman jälkeen syntyi ruokajonoja ja muita ruokajärjestelmiä.

” Köyhyyden kokemus saattaa kuitenkin olla nykyään syvempää, koska yhä harvempi on köyhä.

– Nykyään köyhyys on sitä, että on mahdollisuuksia vähempiin asioihin kuin muilla. Asiat maksavat paljon ja yhteiskunnassa arvostetaan yleisesti kalliita asioita, joten keskituloisilla on paremmat mahdollisuudet elämässään.

Se voi näkyä esimerkiksi terveydessä ja mahdollisuuksissa toteuttaa itseään harrastusten kautta.

Köyhyys on alkanut eriytyä aiempaa voimakkaammin.

– Ainakin kaupungeissa asuinalueet eriytyvät aiempaa enemmän. Sen myötä eri yhteiskuntaryhmät eivät kohtaa toisiaan, mikä on omiaan lisäämään ennakkoluuloja toisia kohtaan.

Inflaatio kurittaa tällä hetkellä nimenomaan pienituloisimpia kaikkein rankimmin. Isolan mukaan on mahdollista, että sen seurauksena köyhyys voi tulevaisuudessa alkaa tuntua jälleen nälkänä.

