Kuka nykypäivän Suomessa on köyhä? Tutkija kertoo yhden asian, joka erottaa köyhiä ja pienituloisia

Pienituloinen ei välttämättä koe olevansa köyhä, sillä elämässä voi olla muita rikkauden aiheita.

Me Naisissa on käynnissä nuorten naisten kokemaa köyhyyttä käsittelevä teemaviikko. Viikon tarkoituksena on näyttää, mihin kaikkeen huono taloudellinen tilanne voi vaikuttaa yhteiskunnallisella ja yksilöllisellä tasolla.

Olemme aiemmin kertoneet, miksi nuorten naisten köyhyys on lisääntynyt ja miltä köyhyys näyttää tavallisten suomalaisten elämässä.

Tässä jutussa köyhyystutkija Anna-Maria Isola kertoo, mitä köyhyys on ja kuka tämän päivän Suomessa on köyhä.

Miten köyhyys määritellään?

– Virallisesti vakiintunut määritelmä on, että pienituloinen ihminen on sellainen, jonka tulot ovat mediaanista 60 prosenttia tai sitä pienemmät. Mediaani tarkoittaa kaikkein keskimmäisintä palkkatuloa ennen verojen vähentämistä, Isola selittää.

Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten mediaanitulo tammikuussa 2022 oli 2 968 euroa. Pienituloisen määritelmä täyttyy siis, jos kuukausittainen palkka- ja palkkiotulo ennen veroja on 1 780,80 euroa tai sen alle.

– Se on simppeli tuloköyhyyden määritelmä, mutta kyseessä on kuitenkin melko keinotekoinen raja.

Käytännössä tulojen riittävyyteen vaikuttaa myös kotitalouden koko – yksi aikuinen pärjää vaikkapa 1 700 euron tuloilla pidemmälle kuin yhden aikuisen ja kahden lapsen perhe.

Isola kertoo tutkimuksissaan määrittelevänsä köyhyyden muunkin kuin tulojen kautta. Hänestä köyhyys on useamman asian yhtäaikaista puutetta.

– Köyhyys ei ole pelkästään tulojen puutetta, vaan myös terveyden, sosiaalisten suhteiden ja tekemisen puutetta. Kun useampi asia kertyy yhteen, niin ajattelen kyseessä olevan sen tilan, josta puhutaan köyhyytenä.

– Silloin tekemisen mahdollisuudet ja toimintavalmiudet ovat monesta suunnasta rajattuja. Eli ei ole rahaa, mutta ei myöskään kaveriporukkaa, jonka kanssa voisi vaihtaa vaikkapa palveluksia.

Pienituloinen voi esimerkiksi sopia leikkaavansa ystävänsä hiukset, ja vastapalveluksena ystävä vahtii tämän lasta. Isolan käyttämässä määritelmässä köyhällä ei ole mahdollisuutta tällaisiin vastapalveluksiin, mutta pienituloisella on.

” Kaikki pienituloisuusrajan alla elävät eivät koe olevansa köyhiä tai edes tuloköyhiä, sillä monet asiat vaikuttavat.

Köyhyyttä voi tarkastella myös siitä näkökulmasta, millaiset mahdollisuudet on tehdä asioita, joita ihmiset yleisesti yhteiskunnassa tekevät. Köyhyys voidaankin määrittää myös aineellisen puutteen indikaattorin kautta.

– Siinä on otettu laajemmin huomioon, mitä köyhyys tarkoittaa: onko varaa lämpimään ruokaan ja pystyykö matkustamaan kodin ulkopuolelle viikoksi kerran vuodessa?

– Väitän, että tällä tavalla mitattuna köyhyyden raja on korkeammalla kuin pienituloisuuden määritelmässä, sillä harvemmalla on varaa harrastaa kulttuuria tai käydä lomamatkoilla.

Voiko suurituloinen olla köyhä tai pienituloinen rikas?

Köyhyyttä voi kokea, vaikka olisi keskituloinen, eikä pienituloinen välttämättä koe olevansa köyhä.

– Kaikki pienituloisuusrajan alla elävät eivät koe olevansa köyhiä tai edes tuloköyhiä, sillä monet asiat vaikuttavat. Minkä verran kaveripiirissä tai asuinalueella vaihdetaan palveluksia, joissa raha ei liiku? Tai onko kaveripiirin arvojen mukainen elämä sellaista, jota kulutus ei määritä?

Pienituloisella osa-aikatyötä tekevällä voi olla enemmän aikaa kuin suurituloisella toimitusjohtajalla. Osa arvostaa vapaa-aikaa enemmän kuin pitkiä työpäiviä tai kevyttä työtä enemmän kuin raskasta työtä, jolloin suurempi palkka ei motivoi.

– Pienituloinen ei taloudellisesti välttämättä voi olla rikas, mutta moni kokee, että elämässä on muita rikkauden aiheita kuin raha, kuten aikaa lapsille ja muulle perheelle, Isola sanoo.

Myös suurituloinen voi kokea köyhyyttä. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, jos tilanne muuttuu nopeasti ja jos kriisitilanteisiin turvaa tuovaa varallisuutta ei ole.

– Jos hyvätuloinen henkilö, jolla ei ole varallisuutta, irtisanotaan yllättäen ja kestää kauan työllistyä uudelleen, niin kulutuksen sopeuttaminen uuteen tuloon ei tapahdu ihan hetkessä. On vaikeampaa luopua kuin kasvattaa tarpeita. Silloin voi tulla vahva köyhyyden ja osattomuuden kokemus. Suurituloinen ei kuitenkaan määritelmällisesti voi olla köyhä.

Mikä vaikuttaa siihen, kokeeko itsensä köyhäksi?

– Tutkimusten mukaan sosioekonomiselta asemaltaan korkealla alueella elävällä työttömyys tuntuu pahemmalta. Samoin jos on pienituloinen alueella, jossa statussymbolit, kulutus ja materia merkkaavat, ihminen määrittää itsensä todennäköisemmin köyhäksi, Isola sanoo.

Myös harrastukset voivat vaikuttaa siihen, pitääkö itseään köyhänä vai rikkaana.

– Jos on syntynyt samoilemaan metsissä tai runoilemaan, itseään voi toteuttaa helpommin kuin jos harrastaa vaikkapa ratsastusta tai jääkiekkoa. Köyhäksi määrittyy helpommin, jos ei voi toteuttaa asioita, joita haluaisi.

Muutkin asiat kuin elinympäristö ja se, millaiseksi sattuu syntymään, vaikuttavat siihen, ajatteleeko olevansa köyhä. Talouden hallinta ja sen keinot ovat merkittävä osa rahallista rikkautta tai köyhyyttä.

– Talouden hallinnan keinot voivat osin liittyä persoonaan. Impulsiivinen ihminen saattaa käyttää rahaa herkemmin ja ottaa pikavippejä tai kulutusluottoja. Kun niitä lyhentelee, rahaa jää vähemmän käyttöön ja voi kokea köyhyyttä, vaikka olisi keskituloinenkin.

