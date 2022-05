Viisikymppinen Katja latasi someen videon ja yhtäkkiä ”kaikki” nuoret tiesivät hänet

Teinien tanssisovelluksena startannut Tiktok kasvaa räjähdysmäisesti ja on jo maailmanlaajuisesti suurempi kuin Instagram. Katja Härkki on siellä niin suosittu, että kun hän kävelee koulun ohi, lapset kiljuvat hänen nimeään.

Life is full of priceless moments, hello Helsinki.

Näin lausui lahtelainen Katja Härkki, 52, viime syyskuussa, kuvasi sen puhelimensa kameralla ja latasi Tiktokiin. Hän ei aavistanut, että pian videon olisi nähnyt lähes miljoona ihmistä, alakoululaiset kiljuisivat hänen nimeään, kun hän kävelisi koulunpihan ohi ja hän saisi satoja pyyntöjä, että hänen pitäisi lausua sama lause, mutta liittää sen perään pyytäjän toivoma paikkakunta.

Siinä Tiktokin omalaatuisuus kuvattuna yhdessä kappaleessa.

Härkki on kuvataiteilija, joka on työskennellyt päätoimisesti vaatesuunnittelijana. Kun työsuhde irtisanottiin vuosi sitten keväällä, Härkillä oli ylimääräistä aikaa ja ajatus päästä eroon koko elämän riivanneesta esiintymisvaikeudesta. Instagram oli hänelle tuttu sosiaalinen media, sillä monet kuvataiteilijat julkaisevat siellä kuvia töistään ja markkinoivat niitä. Niinpä hän päätti selvittää, voisiko esiintymistä opetella Tiktokissa, ja samalla myös olla kuvataiteen edistämisen asialla.

– Instagram perustuu kuitenkin paljon selkeämmin kuviin, kun taas Tiktok perustuu pelkästään videoihin, Härkki sanoo.

Nyt hän käyttää tiktokkiensa tekemiseen kuutisen tuntia viikossa. Hän tekee Tiktokissa samoja juttuja kuin miljoonat muutkin: muun muassa tanssivideoita ja huulisynkkavideoita, joissa puhutaan tai lauletaan jotain tunnettua tai Tiktokissa suosittua lauseen- tai laulunpätkää.

Mikään Härkin videoista ei kuitenkaan ole niin suosittu kuin hänen vahingossa luomansa hitti ”life is full of priceless moments”.

– En voi tietää, olenko sitten vain yhden lauseen ihme, Härkki sanoo ja nauraa.

Keski-ikäistyvä palvelu

Kiinalainen sosiaalisen median palvelu on kasvanut maailmalla valtavasti kahden viimeisen vuoden aikana. Käyttäjämäärät räjähtivät koronan myötä, sanoo Viestintätoimisto Kurion luova johtaja Jari Lähdevuori, joka seuraa työkseen sosiaalista mediaa.

Yhä useammat ja yhä vanhemmat löytävät palvelun, kuten kävi aikoinaan Facebookin ja Instagraminkin kanssa. Tiktokilla se on vain tapahtunut paljon nopeammin.

– Suomessa Tiktokin käyttäjistä 40 prosenttia on yli 25-vuotiaita. Se ei tosiaan ole mikään pelkkä teinien kanava, Lähdevuori sanoo.

Hän kuvailee palvelua ”vastustamattomaksi luovuuden villiksi länneksi”. Se tarkoittaa sitä, että Tiktokissa on ihan kaikkea.

– Tiktok on hyvin vahvasti viihdealusta. Sisällöt tuotetaan katsojalle viihteeksi.

Esimerkiksi Facebookin idea rakentuu sosiaalisuudelle ja sille, että siellä pidetään yhteyttä ihmisiin, Twitterissä vaahdotaan päivänpolttavista uutisaiheista ja Tiktokiin mennään viihtymään. Kun Facebook tarjoaa sinulle kaveriksi ihmisiä, joita saatat tuntea, Tiktokin algoritmi tarjoaa sinulle viihdettä, joka saattaa kiinnostaa sinua.

Se ei siis kuitenkaan kirjaimellisesti tarkoita sitä, etteikö Tiktokissa olisi myös asia- tai sivistävää sisältöä. Esimerkiksi ajan mukaisesti Ukrainan sodasta tehdään valtavasti materiaalia Tiktokiin. Ääneen pääsevät myös vähemmistöjen edustavat, kuten vaikkapa romanit, joita näkee harvemmin perinteisessä mediassa. Esimerkiksi lääkäri Jonne Juntura ja psykoterapeutti Ville Merinen käyttävät Tiktokia lisätäkseen tietoisuutta mielenterveysasioista.

Algoritmi on sosiaalisen median palveluissa kuitenkin se, joka määrittelee, mitä palvelussa näet. Facebookissa se näyttää sinulle eniten päivityksiä niiltä ihmisiltä, joiden päivityksistä itse tykkäät ja joita kommentoit.

Tiktokin etusivu taas muodostuu sillä perusteella, mitä videoita jäät tuijottamaan, vaikket niistä tykkäisikään. Mikäli et halua katsoa näppyjenpuristeluvideoita, niiden ohi kannattaa skrollata. Jos katsot niitä, palvelu tarjoaa sinulle niitä lisää.

”Sehän on ihan sosiaalipornoa!” puuskahti muuan keski-ikäinen nainen selailtuaan Tiktokia. Se kertoo siitä, että nainen on itse katsellut siellä ”sosiaalipornoa”.

Omien mieltymysten tai oman Tiktok-sovelluksensa näkymän perusteella ei voi vetää johtopäätöksiä siitä, mitä Tiktokissa on, sillä siellä on kaikkea. Itse näet sen, mitä katsot. Mitä enemmän jäät tuijottamaan teiniäitien elämää, sitä syvemmälle teiniäitien syövereihin Tiktok sinut ohjaa. Päästäksesi sieltä pois, pitää tietoisesti etsiä muuta katsottavaa.

– Eri aihealueita kutsutaan ’tokeiksi’ eli esimerkiksi kirjoihin keskittyviä videoita löytyy hakusanalla ’booktok’, Lähdevuori sanoo.

Ilmaisuus maksaa

Moni tietää myös, että Tiktok on kiinalaisessa omistuksessa ja miettii, pitäisikö siitä olla huolissaan. Jari Lähdevuori sanoo, että kiinalaisuus tarkoittaa Tiktokissa muun muassa sitä, että palvelu on globaalisti suurempi kuin Instagram. Suomessa Tiktokilla on noin 1,3 miljoonaa käyttäjää, Instagramia käyttää kolme miljoonaa suomalaista.

– Taannoin puhuttiin siitä, miten paljon NSA [Yhdysvaltojen tiedusteluvirasto] saa amerikkalaisten palveluiden, kuten Facebookin ja Linkedinin kautta tietoa meistä. Tiktokin nousun myötä keskustelu on kääntynyt Kiinaan. Molemmissa tapauksissa varmaa on, että dataa näille toimijoille kertyy valtavasti. Yksittäisen käyttäjän näkökulmasta en näe silti tässä sen suurempia piileviä riskejä.

Somepalveluihin pätee sama sääntö kuin internetiin yleensä. Mitä ikinä sinne laitat, se jää sinne.

Lähdevuori muistuttaa, että palvelut ovat ilmaisia, joten käyttäjätietoja kerätään korvaukseksi. Tiedot ovat rahan arvoisia toistaiseksi lähinnä siksi, että niillä myydään tarkasti kohdennettua mainontaa. Algoritmit aavistavat ihmisten tarpeet selailuhistorian perusteella nykyään niin tarkasti, että moni epäilee palveluiden ”salakuuntelevan” heitä.

Tiktokin tähdet sen sijaan tienaavat elantoaan tällä hetkellä tekemällä samanlaisia vaikuttajayhteistöitä kuin esimerkiksi Instagramissa. Yritykset siis ostavat vaikuttajilta postauksia omista tuotteistaan.

Tiktokissa myös käyttäjien on mahdollista ostaa ”kolikoita”, joilla voi ostaa ”lahjoja”, siis emojien kaltaisia symboleita, joita voi livelähetyksissä lähettää omille suosikkitiktokkaajilleen. Lähetettyjen lahjojen perusteella Tiktok maksaa tekijöille pieniä summia. Summat ovat kuitenkin toistaiseksi niin pieniä, että niistä kertyy suomalaisille tekijöille lähinnä taskurahaa.

Suuntaus on kuitenkin Lähdevuoren mukaan kaikissa sosiaalisen median palveluissa se, että influensserit eli ammatikseen somesisältöjä tekevät, alkavat saada yhä isomman osan tuloistaan seuraajilta.

Suomen suurimpia tiktokkaajia seuraajamäärien perusteella ovat muun muassa siivousvideoita tekevä Auri Kananen (6,7 miljoonaa seuraajaa), meikkaamisesta tiktokkaava Yusur Al-Khalidi (6,2 miljoonaa) ja muun muassa tanssi- ja huumorivideoita tekevät Diana Rantamäki (6,1 miljoonaa) ja Jennifer Erica (4,4 miljoonaa).

Mummoja ja puumia

Anitta Ahonen on stand up -koomikko ja nykyään myös suomalainen Tiktok-julkkis, jonka ”kiroileva mummo” -tyyli syntyi puolivahingossa tämän vuoden tammikuussa, kun hän oli ollut sairaalassa ja joutui hetken käyttämään rollaattoria.

Ahonen, joka ei ole mummo, vaan ”ilmeisesti mummon näköinen”, lausuu videolla, että nyt vituttaa työntää rollaattoria hangessa. Sen jälkeen Ahosta on vituttanut Tiktok-videoilla moni asia.

Tiktok-tilin hän perusti jo kaksi vuotta sitten, mutta vasta kiroilu nosti hänen näkyvyyttään raketin lailla. 600 seuraajaa muuttui äkkiä lähes 60 000 seuraajaksi. Ahonen on myös Instagramissa ja palveluiden ero on hänen mielestään siinä, että Tiktokissa voi olla aidompi ja suoraviivaisempi, Instagramissa enemmän esitetään.

Ahonen näyttää videoilla, ettei mummoikäiseksi luokiteltava nainen ole välttämättä mikään mielikuvien lässyttävä hissuttelija. Se on yllättävän virkistävää, mutta tietysti sitä myös paheksutaan.

– Saan viestejä, että mitä lapsesi ja lastenlapsesikin ajattelevat tai et pääse taivaaseen. Vastaan, että ei ole lapsia enkä ole taivaaseen menossakaan.

Sen sijaan taloudellista hyötyä Ahonen ei Tiktokista ole saanut, ainakaan vielä. Ennemminkin pyydetään ilmaiseksi pilkkitapahtumiin esittämään kiroilevaa mummoa ja nuoret, myös lapset, pyytävät Ahosta tekemään videoilla jotain tiettyä.

Somessa on matala kynnys lähettää yksityisviestejä, joten kaikenlaisia pyyntöjä saattaa tulla suosituille tyypeille stressiksi asti. Monesti pyytäjät ovat lapsia, jotka eivät välttämättä ymmärrä, ettei kaikkien henkilökohtaisia toiveita voi ilmaiseksi toteuttaa.

Tiktokin virallinen alaikäraja on 13 vuotta.

Vaikka Tiktokin ikäjakauma on vanhenemaan päin, myös Katja Härkin seuraajat ovat todella nuoria. Hän näkee statistiikastaan, että suurin osa on 12–25-vuotiaita.

– Eli käytännössä lapsia. He lähettävät pyyntöjä, että ’olen suurin fanisi, voitko pliis, tehdä minulle tällaisen videon’, Härkki kuvailee.

Aluksi hän suostui pyyntöihin ja lausui kerran kymmenen tuntia putkeen ”life is full of priceless momentsia” eri kaupunkien nimillä.

– Aloin olla jo vähän burnoutissa niiden kanssa.

Nyt personoidun Katjan tervehdyksen saa ostaa Cameo-palvelun kautta 29 eurolla.

Härkki tietää, että osa seuraajista tekee hänestä pilkkaa, esimerkiksi hänen englannin ääntämykselleen naureskellaan. Hän on tarpeeksi aikuinen ollakseen välittämättä siitä, mutta muistuttaa, että Tiktok voi olla myös raadollinen paikka.

– Jos on kovin heikkohermoinen, sinne ei kannata tehdä sisältöjä. Vaikka olisi kuinka hyvä itsetunto, se voi olla rankkaa, sillä sinusta kaivetaan vaikka väkisin joku virhe.

Ja kuten on kauan tiedetty, huonosti käyttäytyminen somessa ei ole mikään nuorten erityisominaisuus.

Amerikkalainen Input-lehti kertoi maaliskuussa kanadalaisesta William Whitesta, jonka People-lehti nimesi viime vuonna ”maailman seksikkäimmäksi tiktokkaajaksi”.

White on 22-vuotias, noussut alle vuodessa lähes kahden miljoonan seuraamaksi ja on etenkin 40–50-vuotiaiden naisten suosiossa, jotka kutsuvat itseään ”puumiksi”.

White näyttää vähän 1980-luvun amerikkalaiselta teinielokuvatähdeltä ja tiktokeissaan hän lähinnä huulisynkkaa vanhoja hittejä ja iskee silmää. Jos hänelle lähettää livessä tarpeeksi ison rahasumman maksupalvelu Paypalin kautta, hän mainitsee rahanlähettäjän nimen. Hänen ympärilleen on muodostunut aikuisten naisten faniryhmittymiä, jotka riitelevät keskenään, vainoavat Whitea ja uhkailevat häntä, jos pariin päivään ei ilmesty uutta videota.

White itse taas on saanut mallisopimuksen, oletettavasti satoja tuhansia euroja rahaa faneiltaan ja pystynyt lopettamaan maisemointialan työnsä siksi, että heiluttelee huuliaan videolla taustamusiikin tahtiin ja vinkkaa silmää.