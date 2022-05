Rakennusvalvoja ihmetteli, mihin Nita meinaa kaikki tavaransa laittaa – säilytystilattomassa kodissa kaikki on esillä

Porvoolaisen Nita Hauhian elämästä ei puutu väriä. Alusvaatteet ja sukat pidetään laatikoissa, mutta melkein kaikki muu tavara on kotona näkyvillä.

”Lapsena suosikkipaikkani oli Tiimari, ja siellä erityisesti posliinieläimet. Maku ja tyyli ovat matkan varrella kehittyneet, mutta olen edelleen keräilijäluonne. Juuri nyt huomaan suhtautuvani maljakoihin yhtä fanaattisesti kuin aikanaan posliinikoiriin.

Pidän väreistä ja runsaudesta. Tavaraa on paljon, mutta kaikki on tarkoituksellista. Kodin pitää olla inspiroiva paikka. Meillä soi aina musiikki, maljakoissa on aina kukkia, tuoksukynttilät palavat. Käytän arkenakin hienoja juhlavaatteitani. Elämä on arjessa, ja haluamme elää sitä täysillä.

Kun muutimme tähän kotiin, jätimme rakentamatta kaksi vaatehuonetta, jotka tilaan oli suunniteltu. ’Siis mihin sä meinaat sun kaikki tavarat laittaa’ kysyi rakennusvalvoja. No, ne ovat esillä: sekä minun että puolison kuratoitu vaatevarasto saa näkyä. Toki alusvaatteet ja sukat ovat laatikoissa. Mutta turhaa tavaraa ja pieneksi jääneitä vaatteita ei kerry jokainen läpi täyteen, kun säilytyskalusteita ei juuri ole.

Luulen, että rakkaus estetiikkaan juontaa lapsuudestani. Isoisäni oli valokuvaaja ja isoäitini tunnettu ompelija, ja vanhempani ovat myös hyvin visuaalisia ihmisiä. Meitä oli neljä lasta ja valtava omakotitalo, ja äiti harrasti sisustamista. Hän roudasi huonekaluja kolmen kerroksen väliä ja vaihtoi sisustusta aina muodin mukaan. Kun Lundia oli muotia, meillä oli Lundiaa, ja kun Unikko-kuosi oli muotia, se näkyi. Minun huoneeni sisustus päivitettiin parin vuoden välein.

Siitä kaikesta jäi myös ähky. Omassa elämässäni en halua vaihtaa jatkuvasti tyyliä ja ostaa uutta. Pidän kynsin ja hampain kiinni rakkaista tavaroistani, jotka ovat kaikki päätyneet minulle hyvästä syystä. Jotkut ovat matkamuistoja, osa on saatu lahjaksi taiteilijaystäviltä, joistakin olen haaveillut pitkään ja vihdoin hankkinut. Päivitän kodin ilmettä pienillä jutuilla, kuten kukilla ja pienesineillä. Välillä pakkaan osan pois, ja vaihdan taas muutaman vuoden päästä näyttelyä.

Värit alkavat olla Suomessa pinnalla. Juuri tällä hetkellä saattaakin näyttää siltä, että toteutan nousussa olevaa trendisuuntaa, vaikka se on ollut tyylini jo pitemmän aikaa. Parin vuoden päästä olen varmasti taas poissa muodista. Arvostan ja ihailen itse monenlaisia tyylejä. Oikeassa ympäristössä esimerkiksi minimalismi on upean näköistä. Minullakin oli lyhyt valkoinen kausi. Kun parikymppisenä muutin ensimmäiseen omaan kotiini, kaikki inspiraatiokuvani olivat tyhjiä ja vaaleita. Ajattelin, että aikuisen kuuluu sisustaa niin, mutta vuoden päästä väriä oli alkanut hiipiä mukaan. Ei ollut minimalismi minun juttuni.

Teen työkseni stailausta ja visuaalista suunnittelua, joten seuraan trendejä ammatin takia. Ehkä osaksi työstä johtuu, että haluan seurata omaa juttuani enkä muotia. Trendeistä saattaa yksi tai kaksi elementtiä eksyä vaatekaappiini, mutta eniten minua viehättää uniikkius. Tällä hetkellä ihailen 12-vuotiaan poikani tyyliä. Hän on kaksivuotiaasta lähtien halunnut itse päättää omasta pukeutumisestaan, ja kulkee tosi värikkäissä vaatteissa. Hänen lempivärinsä on pinkki.

Kieltämättä joskus pölyjä pyyhkiessä käväisee mielessä, että pitääkö näitä taide-esineitä olla näin paljon. Mutta se on ollut ihan oma ja tietoinen valinta. Lattiapinnat ovat sentään kohtuullisen tyhjiä eikä siivottavia neliöitä ei ole liikaa.”

