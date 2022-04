”Avioliitolle ei ole ollut tarpeeksi hyvää syytä” – Riikka, 38, on ollut kihloissa 10 vuotta, mutta ei halua naimisiin

Aina tuli jotain muuta: asuntolaina, talon rakennusprojekti, raskaus. Sopivaa hetkeä häiden järjestämiseen ei tuntunut löytyvän, ja maistraatti tuntui kolkolta tavalta avioitua.

Nyt 38-vuotias Riikka on ollut kumppaninsa kanssa yhdessä yli kaksi vuosikymmentä, joista kihloissa kymmenen. Etelä-Pohjanmaalla asuvalla Riikalla ja hänen miehellään ei ole mitään avioliittoa vastaan – se ei vain ole missään vaiheessa tuntunut tarpeelliselta askeleelta. Ei edes silloin, kun esikoinen ilmoitti tulostaan.

Kihloihin mentiin yhteisestä päätöksestä. Sekä Riikalle että hänen kumppanilleen oli selvää, että kihloissa ei ole kyse avioliittolupauksesta. Riikan mukaan kihlat olivat enemmänkin tapa alleviivata parin sitoutumisen aste, ja se on toistaiseksi riittänyt.

– Avioliitolle ei ole vain ollut tarpeeksi hyvää syytä, Riikka kertoo.

Miksi moni valitsee Riikan tavoin ikuisuuskihlat avioliiton sijaan?

Avioliiton suosio on laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana kohisten. Enää naimisiin ei ole pitkässä suhteessa pakko mennä, eikä kukaan tuomitse, jos pari perustaa perheen ilman papin aamenta. Perinteisesti kihlaukseen on liittynyt odotus siitä, että häitä juhlitaan viimeistään vuoden sisään kihlauksesta. Näin ei kuitenkaan enää ole.

Kun Me Naiset kysyi verkkokyselyssään lukijoiden ajatuksia kihlojen merkityksestä parisuhteelle, yli 30 prosenttia vastaajista kertoi, että heille kihlaus on lupaus yhteisestä tulevaisuudesta, mutta ei välttämättä avioliitosta. 12 prosenttia puolestaan ajatteli kihlauksen olevan puhtaasti tapa virallistaa suhde ilman avioliittoa.

Miksi jättää avioituminen väliin, vaikka kihloihin on menty? Riikalle syy on selkeä. Hän ei koe, että avioliitto toisi suhteeseen mitään sellaista lisäarvoa, minkä takia hänen ja hänen kumppaninsa olisi mentävä naimisiin.

– Mielestäni avioliittoon kuuluu rehellisyys ja uskollisuus. Nämä asiat meidän suhteessamme on jo – sekään ei siis muuttuisi.

Me Naisten kyselyyn vastanneet lukijat ajattelevat samoin.

Parisuhteessa on kuitenkin ollut hetkiä, joina Riikka on puolisoineen miettinyt naimisiin menoa. Sellainen hetki oli esimerkiksi esikoisen ristiäisten lähestyessä: vihkimisen voisi hoitaa kätevästi kastetilaisuuden lomassa. Riikka kuitenkin ajatteli, että jos hän kerran astelisi avioon, hän haluaisi tehdä sen kunnolla.

– Haluaisin oman hääpäivän ja kirkkohäät. Ja että olisi se hääpuku. Olemme kuitenkin enemmän järjen ihmisiä, ja olemme halunneet laittaa rahamme hääjuhlien sijaan talon rakennukseen.

Yksi syy naimattomuudelle on Riikan mukaan se, että moni avioliitoista päätyy lopulta kuitenkin eroon. Tutkimusten mukaan tämä on etenkin eroperheiden lapsilla yleinen ajatus, ja eroperheiden lapset solmivatkin avioliiton muita harvemmin.

Riikan ja hänen puolisonsa vanhemmat ovat kuitenkin edelleen yhdessä. Ajatus eroista kumpuaa Riikan tuttavapiiristä, jossa avioeroja on koettu useampi.

– Tuntuu, että eron kannalta sillä ei ole väliä, onko pari naimisissa vai ei. Ero saatetaan silti ottaa helposti.

Me Naisten kyselyyn vastanneiden mielestä puolestaan se, että ei mene naimisiin, on jopa isompi merkki sitoutumisesta kuin avioliitto:

”Suhteen vakavuus ja sitoutumisen määrä ei riipu avioliitosta: koen, että ilman avioliittoa puoliso on jopa sitoutuneempi, koska ilman avioliittoa on ikään kuin vapaa lähtemään ja se on helpompaa. Olen puolisoni kanssa kihloissa, ja olemme olleet yhdessä yli 20 vuotta. Naimisissa olleita on eronnut ympäriltä yksi jos toinen.” Nainen, 44