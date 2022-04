Haluaisitko lapsen, mutta siihen ei ole varaa? Vastaa kyselyyn ja kerro tilanteestasi

Onko lapsihaaveesi kaatunut tai kaatumassa rahan puutteeseen? Vastaa kyselyyn – teemme aiheesta juttua Me Naisiin.

Vuonna 2020 Suomessa oli pienituloisia eli tilastollisessa mielessä köyhiä 678 800 henkilöä eli 12,5 prosenttia asuntoväestöstä.

Pandemian aikana erityisesti naisten määrä perustoimeentulotuen hakijoiden joukossa on lisääntynyt.

Vähävaraisuus vaikuttaa paitsi perusarkeen, myös tulevaisuudensuunnitelmiin. Kun tulot riittävät hädin tuskin elämiseen, voi olla vaikeaa haaveilla esimerkiksi lomamatkoista saati oman asunnon omistamisesta.

Erityisen kipeä paikka voi olla se, jos haluaisi perheenlisäystä, mutta kokee, ettei siihen ole varaa.

Lapsen saaminen ja kasvattaminen ei ole ilmaista. Uudelle tulokkaalle joutuu hankkimaan monenlaista. Lapsen hoitaminen kotona näkyy perheen palkkapussissa, ja perhevapaat voivat vaikuttaa tulevaisuudessa urakehitykseen ja eläkkeeseen.

Lapsen kustannuksista on vuosien mittaan tehty erilaisia arvioita. Esimerkiksi Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus on selvittänyt kohtuullisen minimin viitebudjetit, joista selviää, ”millainen on kohtuullisen minimin mukainen kulutustaso, jolla ihminen tulee toimeen, voi ylläpitää terveyttään ja kokee voivansa osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan tämän päivän Suomessa.” Vuonna 2019 lasten osalta päädyttiin seuraaviin summiin:

Alle kouluikäinen: 217 e/kk

Alakoululainen: 440–465 e/kk

Teini-ikäinen: 494–531 e/kk

Summiin on laskettu mukaan muun muassa lapsen ruokakulut, vaatteet ja harrastukset. Alle kouluikäisten summassa ei ole kuitenkaan huomioitu päivähoitomaksuja, koska kaikki lapset eivät ole päivähoidossa ja maksut vaihtelevat.

Vastaa kyselyyn!

Me Naiset tekee juttusarjaa naisten ja erityisesti nuorten naisten köyhyydestä.

Haluaisitko lapsia, mutta koet, ettei sinulla ole varaa? Oletko luopunut vauvahaaveistasi taloudellisen tilanteesi vuoksi? Tai onko sinulla jo lapsi, jolle toivoisit sisarusta, mutta rahojen riittäminen mietityttää?

Jos aihe koskettaa sinua, vastaa kyselyyn ja kerro ajatuksistasi. Teemme aiheesta juttua. Etsimme myös haastateltavia kertomaan tarkemmin kokemuksistaan.

Pääset vastaamaan kyselyyn tästä linkistä.

Vastauksia voidaan käyttää Me Naisten jutussa. Olemme sitoutuneet suojelemaan vastaajien yksityisyyttä.

