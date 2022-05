Ajatteletko sinäkin, että arvostat sairaanhoitajien työtä? Olet väärässä, sanoo tutkija

Hoitoalalla olisi töitä: merkityksellisiä ja tärkeitä töitä. Mutta vaikka palkkaus ja työolot saataisiin kuntoon, kiinnostaako hoitoala enää?

”Oma moka! Mitäs valitsi tuollaisen alan.”

Se tuli 48-vuotiaalta, hyvissä asemissa istuvalta ihmiseltä, jota kyllästyttää sairaanhoitajien valitus. Syyttäkööt itseään väärästä uravalinnasta.

Ehkä sama ajatus on käynyt monen muunkin mielessä. Ja ehkä viesti on menossa perille, koska hoitajat vaihtavat joukolla alaa. Se on paha juttu, koska olemme kansakuntana aivan riippuvaisia siitä, että tosi moni valitsee hoitoalan. Itse asiassa emme ole lean-konsulttien, palvelumuotoilijoiden, it-insinöörien, toimittajien, presidenttien tai ekonomistien työstä läheskään niin riippuvaisia kuin lähi- ja sairaanhoitajien.

Näyttää siltä, että hoivatyöt eivät kohta enää hoidu kuten ennen: luotettavasti, puoli-ilmaiseksi ja valittamatta. Täytyy maksaa lisää palkkaa ja taata kohtuullisemmat työolot, jotta ala kiinnostaisi myös tulevaisuudessa. Ja pitäisikö asioita miettiä uusiksi muutenkin – onko meillä hoitoalaan liittyen aika ummehtuneita asenteita?

”Ei kai kukaan niihin hommiin halua”

Uutisia: moni haluaa. Hoitoalalla on edelleen vetovoimaa, vaikka laskusuuntaa on havaittavissa. Hakijoita oli moniin paikkoihin tänä vuonna vähemmän kuin aiemmin. Ylen mukaan esimerkiksi Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa sote-alan laittoi viime keväänä ensimmäiseksi hakukohteeksi 295 nuorta. Tänä vuonna hakijoita oli 225.

Mutta jotakin kiinnostavaa tuhannet ihmiset ympäri Suomen alassa edelleen näkevät. Kun nuorten mielikuvia hoitoalasta on tutkittu, on käynyt ilmi, että nuoret eivät ole kyynisiä. Sairaanhoitajan työ ajatellaan positiivisena muiden auttamisena, josta saa itselleenkin merkityksellisyyden tunnetta.

Toisaalta, hoitajan työtä pidetään vähempiarvoisena kuin monen nuoren unelma-ammattia, lääkärin työtä. Lääkärin ammatissa palkkaus, mielikuva ja kulttuurinen arvostus kohtaavat ihan eri tasolla kuin sairaanhoitajassa. Hoitajan ajatellaan olevan lääkärin epäitsenäinen apulainen.

– Siinä meillä on kyllä virheellisiäkin käsityksiä. Ehkä pitäisi puhua enemmän siitä, mitä sairaanhoitajien työ oikeasti on. Se on nykyään hyvin itsenäistä, vaatii vahvaa ammattitaitoa, ja se voi olla vaikka mitä, sanoo tutkija Lina van Aerschot Jyväskylän yliopistosta.

Vastuuta on tarjolla, ja erilaisia urapolkuja. Leikkaussalityötä tiimityöskentelyn ystäville, kotisairaanhoitoa täyttä itsenäisyyttä hakevalle, neuvolatyötä, sairaalatyötä. Alan kiinnostavista puolista ei vain nyt puhuta, kun ongelmat ovat pinnalla.

– Jonkinlainen somekampanja ehkä tarvittaisiin mielikuvien päivittämiseksi, van Aerschot miettii.

Kun ammatinvalinnasta ja mielikuvien tasolta päästään todellisuuteen, työelämän vaativuus voi yllättää. Van Aerschot on tutkinut suomalaista vanhustyötä. Hoitajien kertomuksista näkyy, että kiire ja hoitajien vähäisyys tekee työstä raskasta. Töissä joutuu tinkimään tauoista, aika ei riitä kaikkien suunniteltujen toimenpiteiden tekemiseen, ja potilaat eivät hoitajien mielestä saa riittävän hyvää hoitoa.

”Paina <3, jos arvostat hoitajien työtä”

Arvostatko oikeasti? Et, sanoo sosiologian lehtori Hanna Ylöstalo Turun yliopistosta. Hoitoalaa leimaa kulttuurissamme näkymättömyys ja aliarvostus, vaikka puheet ovat hurskaita. Sen huomaa vaikka siitä, että moni ajattelee palkkakuopan ja huonojen työolojen olevan oma ammatinvalintamoka.

– Hoivaa tarjoavat eri ihmiset kuin ne, jotka tekevät päätökset: matalapalkkaiset naiset ja maahanmuuttajat. Hoiva on asia, jonka joku muu hoitaa, ja siksi sitä ei tarvitse nähdä, Ylöstalo sanoo.

Hoiva on vähän samalla tavalla näkymätöntä kuin siivous. Yhteiskunnan ilmastoiduissa konttoreissa istujat havahtuvat koko toimialan olemassaoloon vasta, jos konttoria ei ole hetkeen siivottu. Hoivakin alkaa hitaasti kiinnostaa nyt, kun siitä on pulaa. Hoitajien huonosta tilanteesta ovat jo pitkään kärsineet iäkkäät ja sairaat ihmiset, mutta he eivät ole siinä asemassa, että heidän hätähuutojaan kuultaisiin.

” Hoiva on asia, jonka joku muu hoitaa.

– Ne, joiden ääntä kuunnellaan, eivät taas ole asiasta kovin kiinnostuneita. Heillä on rahaa ohittaa ongelma ja ostaa kalliilla yksityistä hoivaa.

Ylöstalon mukaan hoitoalan ammattilaisten työtä vähätellään, koska sitä ei ymmärretä. Emme hahmota, millaista arvoa hoiva tuottaa. Sehän ei tuota rahaa, jota me kyllä osaamme arvostaa. Hoivan arvo ei näy välittömästi euroina, ja sama pätee vaikkapa varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Julkinen sektori ajatellaan Suomessa lähinnä kulueränä, vaikka yhtä hyvin sitä voisi ajatella investointina.

– Esimerkiksi ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon satsaaminen olisi järkevää. Se olisi itsessään arvokasta ja toisi myös ihan perinteisiä, taloudellisia säästöjä, Ylöstalo sanoo.

”Ei meillä ole varaa!”

Vihaiset sairaanhoitajat vaatimassa palkankorotuksia on pelottava ja kiusallinen näky. Mistä sellaiset rahat oikein revitään, ja horjuuko tässä koko yhteiskuntarauha? Hyvinvointivaltiomme on tainnut pysyä kasassa juuri siksi, että julkisten alojen työntekijät ovat hoitaneet työnsä halvalla.

– On totta, että hoitajien työolojen ja palkkatason korjaaminen tulisi valtavan kalliiksi. Mutta tutkijana ajattelen, että hoiva on jo nyt kallista. Sen oikeat kustannukset, taloudelliset ja inhimilliset, maksaa vain tällä hetkellä joku muu, Hanna Ylöstalo sanoo.

Kuka muu? No, hoitajat, jotka maksavat hintaa huonoina työoloina ja uupumuksena. Hoivan tarpeessa olevat, jotka maksavat sitä riittämättömänä hoivana. Kaikki ne, jotka tekevät palkatonta hoivatyötä omaistensa parissa.

” Hoiva on jo nyt kallista. Kustannukset vain maksaa joku muu.

Suomessa ajatellaan, että isoimmat palkat kuuluvat vientialoille, jotka tuottavat rahaa. Heikomman tuottavuuden alat saavat sitten sen verran, mitä katsotaan olevan varaa maksaa. Se vaikuttaa luonnonlailta, mutta Ylöstalon mielestä se on oikeasti sopimus- ja arvostuskysymys.

Markkinataloudessa kun eletään, voisi myös luulla, että palkkaa maksetaan eniten sille, jonka työpanosta kaikkein kriittisimmin kaivataan – kuten nyt vaikka sairaanhoitajia pandemian aikana. Tässä kohdassa niin ei kuitenkaan näköjään käy.

– Vientialat turvaavat hyvinvointiyhteiskunnan, ajatellaan yleisesti. Se on oikeistolainen logiikka, ja niinhän se on toiminut, mutta kysymyksen voisi asettaa myös toisin päin. Että mikä sen vientisektorin mahdollistaa? Hoivaa tarvitaan, jotta kukaan pääsee työpaikalle vientialojen pariin, Ylöstalo sanoo.

Kieltämättä on vaikeaa keksiä, mistä rahat otettaisiin. Työnantajapuoli ehti jo laskea, että maksaisi lähes miljardin, jos kaikki sote-tessiin kuuluvat saisivat 300 euroa lisää palkkaa kuukaudessa. Jokaisessa Suomen kunnassa pitäisi nostaa kunnallisveroa yhden prosenttiyksikön verran, ja sitä on vaikea kuvitella.

– Meitä vaivaakin poliittisen mielikuvituksen puute aina, kun puhutaan talouspolitiikasta. Moni asia pitäisi ajatella kokonaan eri tavalla kuin nyt, ja hoivaava ja tuottava puoli nähdä yhtä arvokkaina talouden osina, Ylöstalo sanoo.

Ylöstalon mielestä talouspolitiikassa tulkitaan suoralta kädeltä epärealistisiksi kaikki sellaiset ratkaisut, jotka eivät perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja matalapalkkaisen työvoiman riistämiseen. Realismi pitäisi määritellä uudelleen!

– Tulee mieleen, että tämä nykyinen eriarvoisuutta ja ympäristöongelmia tuottava systeemi on käymässä epärealistiseksi.

”Hakeutukaa parempiin hommiin”

Samaan aikaan, kun hoitajapula pahenee, meillä kannustetaan tyttöjä kiertämään palkkakuoppa ja opiskelemaan rahakkaampia aloja. Taustalla on hyvä ajatus siitä, että tasa-arvo-ongelmat ratkeavat, kun työmarkkinoilla ei ole selkeästi miesten ja naisten töitä vaan ihmisten töitä.

Hoitajapulaan ratkaisu ei harmi kyllä auta. Ajattelussa on lisäksi myös muita ongelmia:

– Silloinhan tasa-arvon esteeksi ja ongelmaksi muodostuu tyttö, joka hakee hoitoalalle, sanoo Hanna Ylöstalo.

Se on epäreilua, ja siinä häivähtää naisviha. Samalla nimittäin todetaan, että hoivan ja muiden perinteisesti feminiinisten alojen ei pitäisi fiksuja ihmisiä kiinnostaa, vaan ne ovat jotain vähemmän arvokasta kuin oikeat työt.

” Tasa-arvon ongelmaksi muodostuu tyttö, joka haluaa hoitoalalle.

Toinen asia on sitten se, kuinka paljon nuorison ammatinvalintaan edes voi vaikuttaa kampanjoinnilla. Suomessa työt ovat edelleen tiukasti jakautuneet tyttöjen ja poikien hommiin, ja opiskeluala valitaan perinteikkäästi, enemmistön mukana.

”Lääkkeet!”

Kaikkemme olemme tehneet. On suunniteltu kiitoskortteja, on valaistu Finlandia-talo, on annettu huppareita ja banaaneja ja aplodeja. Mutta he vain kehtaavat vaatia lisää palkkaa ja parempia työoloja.

– Palkoissa on nostovaraa. Suomalaiset sairaanhoitajat tienaavat jopa tonnin vähemmän kuin tanskalaiset, Lina van Aerschot sanoo.

Van Aerschotin mielestä kriisiin pitäisi hakea lääkkeitä sekä palkankorotuksista että työoloista. Hänen tutkimuksessaan työkuorma nousi itse asiassa palkkoja isommaksi ongelmaksi, kun asiaa kysyttiin alanvaihtoa harkitsevilta hoitajilta. Hoitajat haluavat tehdä työnsä hyvin, mutta se on kiireessä ja liian vähillä resursseilla vaikeaa.

Monella alalla ihminen voi lohduttautua sillä, että kukaan ei kuole, jos kaikkea ei ehdi töissä hoitaa kunnolla. Hoitoalalla sekin uhka on olemassa, eikä hoitajaksi ole kukaan kouluttautunut sillä ajatuksella, että pääsee jättämään hätääntyneitä ihmisiä heitteille.

Rahaan palautuu siis sekin ongelma.

Ja jos arveluttaa, että onko meillä varaa maksaa hoivasta enää enempää, niin ajatuksen voi kääntää myös toisin päin: onko meillä varaa olla maksamatta?

