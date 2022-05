Satu Hämäläisellä on ”kaikki” HIFKiä – kasvoissa joukkueen tatuointi ja mieskin näyttää vähän Jere Karalahdelta

Varkaudessa asuva Satu Hämäläinen fanittaa Helsingin IFK:ta ja se saa myös näkyä, niin sisustuksessa kuin naamassakin.

”Mieluummin överit kuin vajarit, minä ajattelen. Rakastan Helsingin IFK:ta, ja se saa näkyä. Tuleepahan vähän puheenaihetta ihmisille!

Olen ollut HIFK-fani jo 90-luvulta lähtien. Kaikki alkoi vuonna 1991, jolloin olin 12-vuotias ja Suomessa oli jääkiekon MM-kisat. Seurasin niitä ja innostuin. Lähin joukkue minulle oli Kuopion Kalpa, jota valmensi Hannu Kapanen. Kun Kapanen siirtyi valmentamaan HIFK:ta, päätin että hän on minun valmentajani. Niinpä minäkin vaihdoin HIFK:n kannattajaksi.

Ville Peltonen oli suuri ihastukseni. Kaikki lehtileikkeet hänestä oli tallessa ja kontaktimuoveissa, mutta tyttöystävä oli leikattu joka kuvasta pois. Joskus pääsin joukkueen pukuhuoneeseenkin, ja sain pitää Villen laukusta kiinni.

Fanitus ei ole yhtään vähentynyt vanhenemisen mukana. Neljänkympin kriisin myötä HIKF-innostus on oikeastaan räjähtänyt käsiin. Kun vuosi sitten erosin ja muutin nykyiseen asuntoon, päätin, että nyt minun joukkueeni saa näkyä kunnolla. Pelipaitoja on esillä, viime vuoden pronssijoukkueen jäsenet tauluissa seinillä, ja olohuoneessa on tärkeä esine: Sakari Lindforsin mailanpätkä lasipöntössä. Se toteuttaa toiveita, on testattu monta kertaa! Toinen pää mailasta on makuuhuoneen oven päällä koristeena.

Ruokapöydässäkin on myös HIFK-teema: sen pinnassa on joukkueen logo kontaktimuovilla. Tein sitä huolella. Mietin, että pinnan saa piiloon tarvittaessa liinalla, mutta eipä siinä joulunakaan ollut liinaa.

” Jos on liian vähän HIFK:ta päällä, peli ei kulje.

Sisustus on kaikesta huolimatta tehty kodikkuus ja tyylikkyys edellä. Tavaraa ei saa olla liikaa, vaan kaikelle on tarkat paikat. Punainen on HIFK:n väri, mutta on se myös lempivärini. Vessa on kokonaan punainen, mutta muualla en ole maalannut isoja pintoja. Myös 8-vuotiaan lapseni huone on kokonaan HIFK-vapaata aluetta.

Pukeutumisessani luotan joukkueen kannatusasuun. Siinä on mukana myös taikauskoa: jos on liian vähän HIFK:ta päällä, peli ei kulje. Kotipeleissä minulla on punaista, vieraspelipäivinä valkoista, logosäärystimet olen itse neulonut.

Otin puolitoista vuotta sitten naamaan tatuoinnin osittain siitä syystä, ettei aina tarvitsisi olla kannatusasua päällä. Aika moni lähipiiristä sanoi, että ’nyt menee Satu vähän yli’, mutta en antanut sen häiritä. Selkään olen suunnitellut tatuoitavaksi sellaista tosi upeaa HIFK:n tekstiä, ikään kuin iltarukousta, mutta tilaa ei ole tarpeeksi.

Uusin sisustushankintani on valokuvasuurennos Nordenskiöldinkadun jäähallista. Teetin sen itse ottamastani kuvasta, ja tämä oli muuten miesystävän idea!

Häntä ei häiritse HIFK-innostukseni. Itse asiassa hän on aika paljon yhden kaikkien aikojen suosikkipelaajani Jere Karalahden näköinen.”

