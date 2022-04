Muutitko korona-aikana merkittävästi erilaiseen uuteen kotiin? Vastaa kyselyyn ja kerro kokemuksistasi

Teemme juttua ihmisistä, jotka ovat laittaneet asumisjärjestelynsä täysin uusiksi pandemia-aikana.

Koronapandemia on saanut monet viettämään kotona enemmän aikaa kuin koskaan. Kun on ollut aikaa tuijotella seiniä tai tuttua takapihaa, omaan asumistilanteeseen on kenties alkanut kaivata muutosta.

Muutitko korona-aikana hetken mielijohteesta maalle? Vaihdoitko aiempaa pienempään asuntoon kuluissa säästääksesi? Vai ostitko isomman kodin siksi, että seinät tuntuivat kaatuvan päälle?

Vastaa Me Naisten kyselyyn, teemme aiheesta juttua.

Pääset kyselyyn tästä linkistä.

Vastauksia voidaan käyttää Me Naisten jutuissa. Olemme sitoutuneet suojaamaan vastaajien yksityisyyttä.

