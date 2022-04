Kommentti: Jouduin yläasteella ”läskiryhmään” – se oli nöyryytys, joka ei muuttanut syömistäni mihinkään suuntaan

Helsinkiläiskouluissa tarjotaan painonhallintaryhmää alakoululaisille. Painosta ei pitäisi koskaan tehdä lapsen ongelmaa, kirjoittaa toimittaja Janna Nousiainen.

Helsingin Sanomat uutisoi tällä viikolla, että helsinkiläisissä kouluissa aloitetaan painonhallintaryhmä alakouluikäisille.

EasySport-startti nimellä kulkevassa ryhmässä tarjotaan alakouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen vertaistukea sekä liikunnallista ryhmätoimintaa ja huoltajille tietoiskuja sekä vinkkejä arjen hallintaan.

Ideana on ehkäistä ja kitkeä ylipainoa.

Lapset liikkuvat yleisesti liian vähän, joten maksuttomalle matalan kynnyksen liikunnalle tosiaan on tarvetta. Liikuntaa ei kuitenkaan pitäisi sitoa painoon. Lapsi kyllä ymmärtää, jos hän on mukana harrastuksessa painon vuoksi.

” Minut laitettiin yläasteella tytöille tarkoitettuun painonhallintaryhmään.

Painonhallintaryhmän viesti lapselle on selkeä: hänellä on ongelma ja se ongelma on paino – ja siksi hän olisi jotenkin vääränlainen.

Enempää ei vaadita, että lapselle voi muodostua haitallinen suhde omaan itseensä. Kun lapsi laitetaan liikkumaan painonhallintaryhmässä, se tuskin edesauttaa tervettä suhdetta liikuntaankaan. Liikkumisen ilon sijaan syntyy ajatus, että täytyy liikkua siksi, ettei olisi lihava.

Uskallan väittää, että seurauksena voi olla itsetunnon alenemista, kehohäpeää, syömishäiriöitä ja mielenterveysongelmia.

Syömishäiriöpotilaita hoitava psykologi Katarina Meskanen kertoo Helsingin Sanomissa, ettei lapsen hyvinvointia kannata lähestyä kilojen kautta, ja huonosti hoidettu painopuhe voi johtaa vakaviin terveysongelmiin.

– Jos nuorella on jo valmiiksi haasteita kehonkuvansa kanssa, ammattilaisen sanat syöpyvät mieleen iäksi. Huomaan tämän omalla vastaanotollani, Meskanen sanoo artikkelissa.

Lue lisää: Nuorten syömishäiriöt ovat lisääntyneet niin hälyttävästi, että tutkijat puhuvat jo epidemiasta – järjestö ja Hus ovat erimielisiä siitä, riittääkö apu

Minut laitettiin yläasteella tytöille tarkoitettuun painonhallintaryhmään – tai niin kuin muut oppilaat ryhmää haukkuivat: läskiryhmään.

En voi sanoa sen hyödyttäneen meistä ketään. Häpeää ja nöyryytystä ryhmä kyllä toi mukanaan.

” En minä lapsena tehnyt päätöksiä perheemme ruokatavoista.

Jos painoni oli ennen sitä ongelma, sen jälkeen ongelmana olivat myös entistä haitallisemmat ajatukset itsestäni ja kehostani.

Ryhmässä meille näytettiin samoja ruokalautasmalleja kuin terveystiedossakin. En tiedä miksi sen kuviteltiin auttavan, koska en minä lapsena tehnyt päätöksiä perheemme ruokatavoista.

Idea tiedon ja tuen tarjoamisesta vanhemmille on ihan hyvä, sillä vanhemmat pystyvät vaikuttamaan perheen ruokailu- ja elintapoihin. Sekin täytyisi tehdä syyllistämättä ja ymmärtäen, että ylipainon taustalla on usein paljon muutakin kuin epäterveelliset ruokailutottumukset tai tiedonpuute.

Lapsia painopuheelle ei kuitenkaan tule altistaa, ei edes kasvisten maistelun ja liikunnan varjolla.

Voitaisiinko siis vain tarjota kaikille lapsille mahdollisuus harrastukseen hauskanpidon kautta, välittämättä painosta?