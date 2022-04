Kommentti: Nyt on juuri oikea hetki lakkoilla

Oulun varhaiskasvatusjohtajan mukaan päiväkotilakko osuu perheille väärään kohtaan, ja samaa on sanottu hoitajien lakosta. Nyt on loistava aika lakolle, kirjoittaa Viivi Aaltovesi.

Hoitajien lakon ajankohdan sopivuudesta on keskusteltu pian viikon verran. Seuraavaksi lakkoon menee varhaiskasvatuksen henkilökuntaa ja opettajia, ensimmäiseksi Turussa, Oulussa, Jyväskylässä ja Rovaniemen kouluissa.

Oulun varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi aloitti Helsingin Sanomissa keskustelun siitä, onko nyt sopiva aika lakolle päiväkodeissakaan.

– Lakko kolahtaa perheiden kannalta väärään kohtaan, Kemppi kommentoi ja perusteli, että vanhemmat ovat pitkän koronapandemian ja jokatalvisen flunssakauden jäljiltä muutenkin tiukoilla.

” Minusta ei ole lainkaan ihmeellistä, että vanhemmat ymmärtävät varhaiskasvatuksen lakkoa.

Jatkuva sairaan tai hiukan räkäisen lapsen hoitaminen kotona, kun pitäisi olla töissä, ei tosiaan ole suoranaista huviretkeä.

Nuhaisen lapsen hoitamista vakavampi ilmiö on se, että monin paikoin varhaiskasvatuksen työolot ja palkkaus ovat sillä mallilla, että päiväkoteihin ei saada tarpeeksi henkilökuntaa. Sitten lapsia hoitaa laittoman pieni määrä aikuisia tai vanhempia pyydetään pitämään lapset kotona.

Näihin epäkohtiin päiväkotilakossa haetaan ratkaisua. Jos varhaiskasvatuksen ammattilaisten palkat saataisiin paremmalle tolalle, ehkä useampi ammattilainen haluaisi jatkaa työssään ja henkilöstön vähyydestä johtuva paine hellittäisi hieman.

Päiväkotilasten vanhemmat voisivat luottaa siihen, että jos lapsi on terveenä, hän saa varhaiskasvatusta koko sovitun hoitopäivän ajan, ja päiväkodissa on tarpeeksi tuttuja aikuisia huolehtimassa lapsista.

Jyväskylän varhaiskasvatuksen palvelujohtaja Tarja Ahlqvist ihmettelee niin ikään Helsingin Sanomissa, että perheiltä on löytynyt vaikean kevätkauden jälkeen ”ihmeellisesti ymmärrystä” lakkojärjestelyihin.

Olen pienen päiväkotilaisen vanhempi, ja minusta ei ole lainkaan ihmeellistä, että vanhemmat ymmärtävät varhaiskasvatuksen lakkoa. Vanhemmat haluavat lapsilleen parasta – esimerkiksi sitä, että lapsia päiväkodeissa ja kouluissa kasvattavia aikuisia on tarpeeksi ja he voivat tehdä työnsä parhaalla mahdollisella tavalla.

Vaikka lakko hankaloittaisi perheiden elämää lakkoviikolla, se on lasten ja perheiden parhaaksi pidemmällä aikavälillä. Nyt on siis täydellinen hetki ja korkea aika lakkoilla.

” Toivon, että työtaistelut käydään mahdollisimman pian. Parempaa hetkeä ei tule.

Sama koskee hoitajia. Hoitajien lakolle luulisi löytyvän ymmärrystä muiltakin kuin pikkulasten vanhemmilta, sillä kaikki me olemme tarvinneet joskus terveydenhuollon apua (ja kun ikää karttuu, tarvitsemme sitä entistä enemmän).

Toivon, että kun menen terveysasemalle, en joudu odottelemaan vuoroani tuntikausia. Että jos vielä menen synnyttämään, synnytyssairaalassa on sen verran kätilöitä, ettei tarvitse pelätä itsensä tai vauvan puolesta. Että kun vanhempani vanhenevat, hoitajia on edelleen alalla ja heillä on mahdollisuus hoitaa äitiäni ja isääni hyvin.

Jos näiden skenaarioiden toteutumiseen tarvitaan lakkoja, toivon, että työtaistelut käydään mahdollisimman pian. Parempaa hetkeä ei tule.

