Niko Saarinen jäi koukkuun siivoamiseen, kun kokeili joka kodin ”ihmeainetta” – kylpyhuone tuli kiiltävän puhtaaksi: ”Olin että vau”

Tiktokissa siivousvideoista on tullut trendi, ja moni nuori on innostunut niiden myötä siivoamisesta.

Siivoamisesta on tullut ilmiö.

Pandemian aikana moni on ollut kotonaan enemmän kuin koskaan, joten epäsiisteys on voinut häiritä ja toisaalta siivoamiselle on ollut aikaa. Toinen selitys on sosiaalisessa mediassa ja etenkin Tiktokissa leviävissä siivousvideoissa. Niiden ansiosta siivoamisesta ovat innostuneet myös nuoret.

Tiktokissa hakusanalla CleanTok on 35 miljardia näyttökertaa. Cleantiktok-hakusanalla on 1,4 miljardia ja cleaningtok-hakusanalla 613 miljoonaa näyttökertaa. Siivoukseen liittyviä hakusanoja on pitkä lista ja jokaisella on valtavasti näyttökertoja.

Juuri Tiktok on syy, miksi televisiopersoona ja suositun Nikotellen-podcastin toinen juontaja Niko Saarinen innostui siivoamisesta.

– Ensimmäinen mielleyhtymä, joka tulee Niko Saarisen somesta, ei välttämättä ole siivous, nykyään itsekin siivousvideoita tekevä Niko sanoo.

Ennen Niko inhosi siivoamista ja hänen kotonaan oli jatkuvasti kaaos. Kunnes hän muutti uuteen kotiin.

– Tähän asuntoon muuttaessani päätin, että täällä ei ikinä tule olemaan niin sotkuista ja sekaista kuin edellisissä kodeissani.

Samoihin aikoihin muuton kanssa Tiktokin algoritmit syöttivät Nikolle siivousvideoita. Hän päätti kokeilla, onko niissä nähtävistä nikseistä mihinkään. Ensimmäisenä testiin pääsi etikkavinkki.

– En ollut koskaan elämässäni ostanut etikkapulloa, enkä oikeastaan edes tiennyt, mitä se on tai mihin sitä käytetään. Katsoin videolta, että sillä siivoaminen näyttää helpolta, joten päätin kokeilla.

Etikka sytytti siivousinnon

Niko kuvasi Tiktokiin videon siitä, kuinka hän suihkuttaa etikkaa suihkuun, hanoihin ja pesualtaaseen. Päälle hän laittaa vessapaperia, jotka suihkutetaan myös kauttaaltaan etikalla. Puolen tunnin vaikutusajan jälkeen hän ottaa paperit pois, huuhtelee pinnat vedellä ja kuivaa kaiken mikrokuituliinalla.

– Kun näin lopputuloksen, olin että vau, hän muistelee.

Etikka teki lähtemättömän vaikutuksen ja sytytti innon siivoamiseen. Niko kuvailee, että nykyään siivoaminen on hänelle terapian muoto.

Nykyään Niko siivoaa päivittäin ja kertoo rakastavansa sitä.

– Uskon, että videoitani on helppo lähestyä. Jos minä voin innostua siivoamisesta, niin kuka tahansa muukin voi.

Yleensä Niko inspiroituu muiden tekemistä siivousvideoista ja kokeilee sitten itse samoja niksejä tai siivousvälineitä. Palaute siivousvideoista on ollut positiivista.

– Saan joka päivä uskomatonta palautetta. Ihmiset kertovat inspiroituvansa videoistani, mikä motivoi minua tekemään lisää siivousvideoita. Jonkun muun video on ensin inspiroinut minua ja siitä on alkanut ketjureaktio.

Niko kertoo huomanneensa, että siivoaminen on noussut tämän hetken trendiksi.

– Se on varmaan pitkälti Tiktokin ja siellä olevien isojen siivoustilien ansiota. Välillä käydään keskustelua siitä, onko some turha ja miksi sitä käytetään. Tiktokin kokkaus- ja siivousvideot ovat opettavaisia ja hyvä esimerkki somen hyödyllisestä sisällöstä, hän pohtii.

– Mieluummin lisää sellaista kuin ainaisia selfieitä ja tanssivideoita. Siivoushan on trendinä maailman paras.

Nikon siivousniksit

1. Siivoa joka päivä edes vähäsen

Niko siivoaa nykyään päivittäin. Hän suosittelee samaa taktiikkaa myös muille – etenkin niille, jotka eivät pidä siivoamisesta.

– Siivoaminen tapahtuu kuin huomaamatta, kun sitä tekee vähäsen joka ikinen päivä.

Kun sotkua ei kerry, siivoamiseen ei mene kauaa aikaa. Varsinaisia siivouspäiviäkään ei silloin tarvita, mikä voi olla helpottavaa etenkin siivousta vältteleville.

– Kun joka päivä siivoaa, koskaan ei tule painajaismaista tilannetta, jossa kämppä pitäisi aina sunnuntaisin repiä ja jynssätä lattiasta kattoon.

2. Hyödynnä etikkaa

Etikkaa Niko kutsuu leikkisästi kodin ihmeeksi, sillä se sopii hänen mukaansa lähes minkä tahansa puhdistamiseen.

– Testaan koko ajan, että voiko tämän ja tämänkin saada puhtaaksi sillä. Ja lähes aina voi!

Hän kertoo käyttäneensä etikkaa esimerkiksi lakanoiden ja verhojen suoristamiseen sekä jääkaapin, uunin, vessan, peilien ja tiskialtaiden pesemiseen. Hänellä on etikkaa kahdessa eri suihkepullossa.

– Tekstiileihin suihkutettavaan etikkaan olen lisännyt hieman huonetuoksua, jotta niihin ei jää voimakasta etikan hajua.

Etikan lisäksi hän luottaa puhdistuskiveen, jonka hän hankki ensimmäisen etikkapullon tavoin Tiktokin innoittamana.

3. Hanki hyvät välineet

Aiemmat inhokkikotityöt ovat saaneet Nikon kotona vauhtia uusista välineistä.

– Ostin lattiamopin, johon täytetään vesi ja pesuaine suoraan, eikä ämpäriä tarvitse käyttää.

Niko kertoo moppia esittelevällä Tiktok-videolla, että lattioiden peseminen on sen avulla nopeampaa. Siksi hän pesee lattiat nykyään usein, vaikka ennen vältteli kyseistä hommaa. Tiktok-videolla on lähes 120 000 näyttökertaa.

Toinen Nikon siivoamisen mullistanut hankinta on johdoton imuri, joka myös vilahtelee hänen videoissaan.

– Rakastan nykyään imuroimista! Johdoton imuri on paras keksintö ikinä. Nykyään imuroin melkein joka päivä.

