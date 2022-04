Airi näki unta erikoisesta Mersusta ja tiesi heti, miten sitä pitäisi tulkita – tällaista on tulkita työkseen unia

Airi Oja on ammatiltaan numerologi ja unitulkitsija, jonka mielestä kaikkien kannattaisi pysähtyä omien uniensa äärelle.

Näitkö viime yönä erikoista unta? Kiinnostavaa! Näetkö usein samaa unta? Yhä kiinnostavampaa: mikähän asia elämässäsi vaatisi käsittelyä?

Airi Ojan mielestä jokaisen olisi syytä olla unistaan kiinnostunut.

– Uni on viesti itselle alitajunnasta. Totta kai se kannattaa avata ja miettiä, mitä siinä sanotaan. Jotain tärkeää se yrittää kertoa.

Airi on pitkän linjan unitulkitsija. Hän kertoo pitävänsä salapoliisitarinoista. Hän uskoo, että unien symboliikkaa on mielenkiintoista pohtia samoista syistä. Airista unien tulkinta on oikeastaan maalaisjärjen käyttöä, ja avain ymmärtämiseen on unen näkijällä itsellään.

– Pyydän usein ihmistä kertomaan unensa kahteen kertaan, ja hän saattaa toisella kerralla sanoa jonkin asian eri tavalla. Siitä voi hoksata, mistä voisi olla kyse!

Airi ei anna suoraa tulkintaa vaan ehdottaa, mihin uni hänen mielestään voisi liittyä.

– Ainahan sitä ei keksikään, mutta useimmiten kyllä. Kuinka paljon tulkintaan sitten vaikuttaa intuitio, joka minulle vain tulee – se on näitä huuhaa-asioita.

Symboleja ja numeroita

”Huuhaa-asiat” ovat Airille ammatti. Hän on paitsi unien tulkitsija myös numerologi, joka tekee asiakkaille elämänpolun tulkintoja heidän syntymäaikansa ja muiden avainnumeroiden avulla.

Airi on kokenut lapsesta asti katselevansa asioita vähän eri kulmasta kuin muut. Uniin hän alkoi perehtyä 1990-luvulla käytyään Pekka Suomisen unikurssin.

– Sen kurssin kävi minun lisäkseni moni muukin. Mutta kaverit alkoivat sanoa, että mitenkä sinä tajuat niin hyvin? Luulin, että kaikki tajusivat yhtä hyvin, mutta tartuin siihen ajatukseen: jospa minulla vaikka on jotain taitoa tähän!

Airi alkoi tutkia ensin omia uniaan ja sitten tuttujen. Hän asui Kemissä, jossa paikallinen yhdistys Henkinen Kehitys pyysi pitämään uniaiheisia iltoja. Ujous karisi ja harjoitusta karttui, kun unia pohdittiin porukalla.

” Karhu on usein äidin tai vahvan naisen symboli.

Airi etsii unistakin numerovinkkejä: rahasummia, kellonaikoja, nimiä, joiden numerologisen arvon ja merkityksen hän laskee omalla metodillaan. Lisäksi unien tulkinnassa pelataan symboleilla. Sama symboli tosin merkitsee eri ihmisille eri asioita, omista elämänkokemuksista riippuen.

– Mutta on olemassa myös arkkityyppisiä symboleja. Ne ovat kulttuurisidonnaisia – leijonaa pidetään yleensä miehen symbolina, mutta Suomessa sen tilalla on yleensä koira.

Karhu on muuten usein äitiyden symboli, tai voi se merkitä myös vahvaa naista. Ja jos istut unessa autossa, voit Airin mielestä pitää aika varmana sitä, että kyse on elämästäsi ja sen suunnasta.

– Sitten kannattaa pohtia, että millainen se unesi auto on? Onko se romu vai kunnossa? Oletko kuskin paikalla, vai pelkääjän – vai peräti takapenkillä?

Airi näki kerran unta hienosta Mersusta, jossa oli lautalattia ja polkiminakin laudat. Hänestä se oli mainio symboli hänen elämästään: itse tehty, vähän omituinen, mutta toimiva!

Aina yhtä kiehtovaa

– Minä en tunne ainoatakaan ihmistä, joka olisi tylsä. Jokainen näkee omanlaisiaan unia, ja se on tavattoman kiinnostavaa, Airi sanoo.

Hän on tehnyt unien tulkintoja työkseen yli kaksikymmentä vuotta, mutta se ei vieläkään tunnu työltä. Toki Airi on törmännyt myös siihen, että kaikille hänen työnsä ei kuulosta ammatilta. Toisille se edustaa tuomittavaa taikauskoa, varsinkin sellaisissa kunnissa, joissa kirkolla on näkyvämpi rooli.

– Entisaikoina tämmöinen humpuukimaakari olisi varmasti poltettu noitana. Mutta tiedän jo, missä päin Suomea kannattaa puhua hiljempaa ja missä on enemmän kiinnostusta. Kaupungeissa ollaan yleensä avoimempia.

Ehkä Airissa tosiaan on vähän noidan vikaa. Toisinaan hän kuulee selkeästi, että joku sanoo tulkinnan hänen vieressään.

– Kai se on tunnustettava, että jotain herkkyyttä on. Mutta en jää pohtimaan, keneltä tämä ääni tulee, välitän vain viestin. Koen, että minun tehtäväni on kertoa ja jakaa tietoa, koska minulla kerran se tieto on.

