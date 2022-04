Tero vaihtoi sairaanhoitajan hommat tarot-korttien tulkintaan Lontoossa: ”Laskutan aika suolaisesti”

Tero Goldenhillin lähestymiskulma taroteihin pohjautuu jungilaiseen arkkityyppiteoriaan.

Tarot-korttIEN myynti on räjähdysmäisessä nousussa, raportoi yhdysvaltalainen tarot- ja pelikortteja valmistava yritys hiljattain. Suosio ei yllätä Lontoossa asuvaa suomalaista Tero Goldenhilliä: pandemiahan se on, joka on lisännyt kiinnostusta vanhoihin mystisiin kuvakortteihin, joiden avulla moni uskoo voivan jopa ennustaa tulevaa.

– Kriiseissä henkisyyteen ja elämänhallintaan tähtäävät menetelmät korostuvat, sanoo Tero, jolta itseltään on juuri ilmestynyt uusi, suomenkielinen kirja Tarot – korttien viisaus.

Teron tarot-innostus ei ole viime vuosien peruja, vaan se syttyi reilut kolmekymmentä vuotta sitten. Silloin telkkarista tuli Bond-elokuva Elä ja anna toisten kuolla, jossa tarot-korteilla oli roolinsa. ”Makeeta, mäkin haluan”, teini-ikäinen Tero ajatteli.

Aikaa ennen internetiä vaati paljon kiinnostusta ja motivaatiota löytää lisätietoa, mutta löytyihän sitä: tamperelaisesta new age-kirjakaupasta Tero osti Rider-Waite -korttipakan, ja opaskirjan hän lainasi Kokkolan kaupunginkirjastosta.

– Tein ensin ennustuksia itselleni, sitten luokkakavereille. Otin pakan myös rippileirille mukaan ja meinasin saada sieltä potkut, Tero muistelee.

” Ennustaminen ei ole kovin eettistä puuhaa.

Alkutaipaleen ennustukset olivat suoraviivaisia luentoja tarot-kirjoista. Jos pakasta nousi miekkojen kuutonen, se tarkoitti merimatkaa, ja lanttien viitonen oli yhtä kuin ikuinen köyhyys. Muutaman vuoden jälkeen alkoi Tero alkoi tympiintyä ennustamiseen.

– Ennustuksissa on se ongelma, että niistä tulee helposti itseään toteuttavia, ja onko se sitten kovin eettistä puuhaa? Minäkin olen nähnyt jossain Hengen ja tiedon messuilla, miten raskaana oleva nainen lähtee tulkintatilanteesta itkien pois. Siinä ei jokin ole mennyt ihan oikein.

Arkkityyppien pariin

Käänteentekevä kirja Terolle oli Pia Virtakallion Tarot. Se käsitteli tarotia itsetuntemuksen ja henkisen kasvun välineenä, ja Terokin perehtyi psykologiseen tarot-tulkintaan. Se vei mennessään, ja nykyään entinen sairaanhoitaja tekee työkseen tulkintoja kotikaupungissaan Lontoossa. Monet asiakkaista ovat jonkinlaisessa kriisissä, ja tulevat Teron sessioon hakemaan selkeyttä ja uusia näkökulmia tai oivalluksia. Tero on kehittänyt oman lähestymiskulmansa jungilaisen arkkityyppiteorian pohjalle.

– Se on kuvatyöskentelyä, jossa tuodaan alitajuisia asioita tietoisuuteen ja pohditaan, millaiset voimat meitä sisältä päin ohjaavat. Pyydän ihmistä itse kertomaan, mitä hän kuvissa näkee ja mikä häntä puhuttelee. Ensireaktio kertoo paljon, ja siitä lähdetään yleensä liikkeelle.

” Korteissa itsessään riittää mystiikkaa ja kiehtovuutta.

Yksikään kortti ei siis tarkoita suoraviivaisesti merimatkaa, vaan tulkinta riippuu ihmisestä itsestään ja Teron hallussa olevasta tarot-symboliikasta. Kunkin kortin ympärillä kiertää monia mahdollisia tulkinta-avaruuksia.

Jos odottaa kristallipalloja ja mystiikkaa, Teron vastaanotolla saattaa pettyä.

– Korteissa itsessään riittää loputtomasti mystiikkaa ja kiehtovuutta. Sitä ei tarvitse enää lisätä.

Monta käyttötapaa

Teron tapa käyttää tarot-kortteja on yksi mahdollisuus, mutta on monia muitakin. Jotkut tulkitsijat painottavat tulkinnoissaan numeroiden symboliikkaa. Joillekin magian harrastajille korteilla on rituaalista merkitystä. Niillä voi myös pelata korttipeliä, johon ei liity viihdettä kummempaa mystiikkaa.

– Viimeisten vuosikymmenten aikana on alettu puhua paljon myös tarotien luovasta käytöstä: korteista taiteentekijöiden työvälineenä.

Teron kotikaupungissa Lontoossa tarot-skene kukoistaa. Tero tekee tulkintoja osa-aikaisesti, muutamana päivänä viikossa. Lisäksi hän opettaa korttien tulkintaa.

– Syvään päätyyn vievät tulkinnat kuluttavat paljon energiaa, ja se on tehokas keino polttaa itsensä loppuun. Tätä peräänkuulutan jatkokurssin oppilailleni, jotka miettivät tulkintojen tekemistä työkseen.

Osittain hänen elantonsa tulee taijin ja qigong-liikemeditaation ohjauksesta, mutta tarotkin kannattaa.

– No, minä kyllä laskutan aika suolaisesti. Asiakaskuntani on maksukykyistä ja -haluista, ja Lontoossa halpuus on myös vähän huijauksen merkki.

