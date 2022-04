Anuirmelille tapahtui kummia jo lapsena, mutta käänne tapahtui, kun oma lapsi oli kuolla: ”Koin, että minun oli pakko ottaa henkimaailma todesta”

Näkijä ja henkiparantaja Anuirmeli Sallamo-Lavi uskoo, että meissä kaikissa on herkkyyttä, jota voi kehittää.

Anuirmeli Sallamo-Laville oli tapahtunut outoja juttuja jo pienenä. Hänelle oli tuttu kokemus irrota ruumiistaan ja katsella itseään katonrajasta, eikä se ollut kiehtovaa vaan pelottavaa. 16-vuotiaana Anuirmeli oli petaamassa sänkyään, kun hän näki vihreän pakettiauton tulevan pihaan. Autosta astui ulos velipuoli Tero, jolla oli ikäviä uutisia.

– Menin kertomaan äidille, mitä olin nähnyt. Kesken kertomukseni vihreä pakettiauto ajoi oikeasti pihaan, ja toi tullessaan huonoja uutisia: pappani oli kuollut.

Anuirmeli koetti olla ajattelematta koko asiaa, eikä siitä ainakaan tehnyt mieli puhua. Suvussa oli ollut yksi skitsofreenikko, äidin sisko, ja Anuirmeli pelkäsi, että hänetkin liitetään ”hulluksi tulleiden” joukkoon.

Mutta vihjeitä henkimaailmasta tuli lisää, ja vähitellen Anuirmelistä alkoi tuntua, että asiasta oli sekoamisen uhallakin otettava selvää. Ratkaiseva sysäys tuli, kun Anuirmelin kolmevuotias lapsi oli lähellä kuolla. Anuirmeli näki etukäteen viestejä ja varoituksia, seurasi niitä, päätyi paikalle oikeaan aikaan ja pelasti lapsensa.

– Henkimaailma tuli avukseni ja koin, että minun oli pakko ottaa se todesta. Halusin tietää, mistä oli kysymys, ja tulin kaapista liittymällä jäseneksi spiritualistiseen seuraan.

Seurassa hän tapasi muita henkimaailmasta kiinnostuneita ihmisiä ja osallistui erikoiselle maya-astrologian kurssille. Aluksi Anuirmeliä nauratti askarrella symbolikiekkoa ja selvittää omaa numerologista maya-symboliaan. Kurssilla kuitenkin tapahtui herääminen.

– Silloin aukesivat tietoisuudesta ne portit, joita olin väkisin pitänyt kiinni.

Lasten päiväkodin juhlissa saatettiin sen jälkeen nähdä noita-akaksi pukeutunut Anuirmeli, joka teki korttitulkintoja ja ennustuksia lasten retkikassan hyväksi. Hän alkoi saada palautetta, että ennustukset tuppasivat toteutumaan.

Mielikuvitus on todellista

Anuirmeli on leipätyökseen kääntäjä ja kirjailija: tänä talvena ilmestyi Venäläisen mystikon savukerasia, esoteerisen trilogian toinen osa. Lisäksi hän on käyttänyt jo parikymmentä vuotta titteliä ”näkijä”. Näkeminen on Anuirmelin mukaan välikappaleena olemista. Hän virittäytyy toisen ihmisen auraan ja alkaa saada selväaisteilla tietoa siitä, missä tämä menee. Anuirmeli saa näkyjä, joskus kuuloaistimuksia, toisinaan jopa makuja. Jälkeenpäin hän ei juuri muista, mitä on puhunut.

– Sallin auttajien tulla ja tehdä työtään. Ihmisen aura sisältää kaiken tiedon hänen tilanteestaan: toiveet, pelot, ongelmat.

Kerran kuukaudessa Anuirmeli sallii, että hänet viritetään välittäjäksi.

Näkeminen on Anuirmelille vapaaehtoistyötä, ja hän sanoo laittavansa siitä kertyvät tulot kokonaan hyväntekeväisyyteen.

– Noin kerran kuukaudessa sallin, että minut viritetään välittäjäksi, ja teen sitä silloin täyden päivän. Teen henkiparantamista kaukoparannuksena niin, että näen avun tarvitsijasta vain etunimen ja valokuvan. En tarvitse muuta, koska tarkoitus on olla neutraali kanava auttajille.

Kaikki eivät usko selvänäkemiseen, ja Anuirmelikin on saanut kuulla olevansa rohkea, kun uskaltaa julkisesti puhua asiasta. Jos joku sanoo, että kyse on vain mielikuvituksesta, Anuirmeli kysyy, että miten niin vain mielikuvituksesta?

– Mielikuvitus on yhtä todellinen asia kuin mikä tahansa. Meissä kaikissa on herkkyyttä, jota voi kehittää ja harjoittaa. Kun herkkyyksiä kuuntelee, ne johdattavat oikeaan suuntaan.

Kaikelle on aikansa ja paikkansa, ajattelee Anuirmeli. Elämässä kuuluu keskittyä tämänpuoleiseen, mutta henkimaailma on samaan aikaan läsnä.

Suomen ensimmäinen spiritualistinen seura perustettiin vuonna 1946. Silloin monella oli tarve saada yhteys edesmenneeseen poikaan tai rakkaaseen. Nykypäivänä suurin osa Anuirmelin asiakkaista etsii ratkaisua ihmissuhdepulmiin. Anuirmeli ei anna suoria ohjeita vaan neuvoo odottamaan session jälkeen muutamia päiviä. Niiden kuluessa impulsseja ja oivalluksia alkaa nousta alitajunnasta pintaan kuin kuplia meren pohjasta.

Anuirmelilta ei saa myöskään ennustuksia. Ei parisuhdeasioista, ei maailmantilanteesta eikä siitä, mitä Putin tekee seuraavaksi.

– Ennustaminen ei ole se juttu. Ihmisellä on vapaa tahto, eikä siihen kannata puuttua. Ja ainoa, mitä Putinista voi sanoa on se, että hän on erittäin vaarallinen.

