Mummolasta tutut sisustustrendit tekevät paluun – listasimme 4 asiaa, jotka on aika kaivaa esiin komerosta

Mummocore on nostalginen, lämmin ja kotoisa suuntaus, joka muistuttaakin isovanhempien vaalimasta elämäntyylistä. Tyyliin sopivia elementtejä voi löytää omasta komerosta tai ullakolta.

Grandmacore eli suomeksi mummocore on ollut somessa pinnalla jo jonkin aikaa, ja tyylin kasvavan suosion takana voikin olla muista poikkeava mummocoren omaperäinen estetiikka.

– Veikkaan, että kun minimalistinen ja moderni tyyli on pitkään ollut esillä, niin tällainen täysin vastakohtainen houkuttaa. Tyylissä on myös samaistumispintaa omiin isovanhempiin ja moniin hyviin muistoihin heidän luonaan, mummocorea harrastava Julia Saarinen on kertonut aiemmin Me Naisille.

Lue lisää: Julian, 21, koti on tarkoituksella kuin mummola – oletko jo kuullut mummocoresta?

Vintage-henkinen mummocore on yksi monista trendikkäistä tyylisuuntauksista, kuin tunnetumman cottagecoren eli mökkicoren serkku. Siinä missä mökkicore on hieman luonnonläheisempää ja flirttailevampaa, on mummocore taas nostalginen, lämmin ja kotoisa suuntaus, joka muistuttaa isovanhempien vaalimasta elämäntyylistä.

” Mummocoressa keskitytään simppeleihin iloa tuottaviin asioihin.

Mummolasta tuttu tyyli voi näkyä sekä sisustuksessa että pukeutumisessa, mutta tyylisuuntauksen lisäksi se voi olla myös elämäntapa ja näkyä esimerkiksi harrastuksissa.

Mummocoressa keskitytään simppeleihin iloa tuottaviin asioihin, kuten leivontaan, ruoanlaittoon, puutarhanhoitoon ja neulomiseen.

Miltä mummocore näyttää?

1950-luvun huonekaluja, ryijyjä, seinälautasia, isoäidin neliöitä ja pitsiä. Mummocore huokuu kaikkea vintagea ja itse käsintehtyä.

Jos minimalismi ei nappaa lainkaan, mummocore voi olla juuri sinulle sopiva sisustustyyli. Tyylille ei ole yhtä oikeaa toteutustapaa, vaan sitä saa soveltaa vapaasti oman maun mukaan. Listasimme muutaman tavan imitoida kotoisaa mummolaa sisustuksessa.

1. Vanhat huonekalut

Vanhat huonekalut ovat luottovalinta mummolasisustukseen. Keinutuolit, pirttipöydät, vanhat piirongit sekä muut puiset huonekalut tuovat mummolatunnelmaa sekunneissa.

Lisäksi niitä voi löytää kirpputoreilta kierrätettynä ja edullisesti.

Tiikkituolit ovat sekä mummolamaiset että trendikkäät.

Mummolasisustuksen voi toteuttaa esimerkiksi 50-, 60- tai 70-luvun hengessä tai eri vuosikymmenten tyylejä yhdistellen.

2. Pitsiä, ryijyjä, neuloksia…

Mummolasisustukseen kuuluu keskeisesti kaikki mahdollinen käsitöihin liittyvä, oli kyse sitten räsymatoista tai keskeneräisistä neuloksista ja lankakeristä koreissa. Kädentaitoihin kuuluu myös viherpeukalointi huonekasvien parissa.

Isoäidinneliöt ja muut käsityötaidonnäytteet – niin keskeneräisinä kuin valmiinakin – sopivat mummolasisustukseen.

Viherkasvivillitys yhdistää mummoja ja millenniaaleja.

3. Lisää väriä sisustukseen

Värejä ei saa unohtaa! Mummocore muistuttaa enemmän maksimaalista eli runsasta tyyliä, joka on täysin minimalismin vastakohta. Mummolatunnelmaa voi siis luoda myös värikkäällä sisustuksella.

Värejä, virkattuja mattoja, ryijyjä, koriste-esineitä – tässä kuvassa on sitä jotakin mummolatyylin ystävälle.

Unohda valkoiset ja mustat keittiöt! Värit kuuluvat mummocoreen.

4. Koriste-esineet kunniaan

Kaikkiaan mummocoressa panostetaan erityisesti koristeluun. Posliinia, vanhoja astiastoja, vaaseja, kukka-asetelmia, pieniä ja isoja koristeita... Mitä enemmän, sen parempi!

Posliinieläimet kruunaavat mummolatyylin.

Mummocore-sisustusta tavoittelevan ei tarvitse konmarittaa kovin ankarasti.

Lue myös: Oletko henkisesti mummo? 28 asiaa paljastaa, oletko sielultasi vanha