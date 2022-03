Sotatieteiden tohtori Saara Jantunen kertoo, mikä on kotivaran tärkein asia – eikä se ole ruoka tai juomavesi

Pari vuotta sitten Saara Jantusen varautumista ihmeteltiin ja pidettiin pelotteluna. – Ihmisten mielipiteet ovat hieman muuttuneet.

Sotatieteiden tohtori Saara Jantunen harrastaa retkeilyä, minkä ansiosta hänen kotivarassaan on selviytymistä helpottavia tarvikkeita, kuten retkikeitin, kuivamuonaa ja makuupussi.

Koronapandemia, Ukrainan sota ja muu maailmantilanne ovat saaneet monet varautumaan pahan päivän varalle. Ihmisten varautuminen näkyi ensimmäisenä koronakeväänä vessapaperin loppumisena, viime viikkoina puolestaan maanpuolustuskurssien ennätyksellisenä kysyntänä.

Sotatieteiden tohtori Saara Jantunen on varautunut erilaisten uhka- ja häiriötilanteiden varalle jo pitkään. Hän kirjoitti kotivarastaan Twitteriin pari kuukautta ennen koronapandemian alkua. Kotivara tarkoittaa kodin varmuusvarastoa, jolla turvataan talouden selviytyminen poikkeusoloissa.

– Silloin suhtauduttiin niin, että mitä pelottelet ja eikö tuo ole ylireagoimista. Sitten alkoi pandemia ja ihmiset olivat karanteenissa kotonaan, ja nyt Euroopassa on sota. Ihmisten mielipiteet ovat hieman muuttuneet.

Jantunen työskentelee puolustusvoimissa informaatiosodankäynnin asiantuntijana, mutta antaa tämän haastattelun yksityishenkilönä.

Kotivara alkaa todennäköisyyksien miettimisestä

Ennen varsinaisen kotivaran keräämistä Jantunen kehottaa hoitamaan perusasiat kuntoon ja miettimään todennäköisyyksiä.

– Mikä on oman talouden todennäköisin uhka? Sekä tulipalo että sota ovat mahdollisia uhkia, mutta tulipalo on huomattavasti todennäköisempi.

Oman talouden todennäköisin uhka voi olla jokin muukin kuin tulipalo. Todennäköisiä uhkia ja häiriötekijöitä voivat olla putoaminen, kaatuminen, sairastuminen, tulva, myrkytys, lakko, sähkökatkos ja veteen tai viestintävälineisiin liittyvät häiriöt, joita vaikkapa myrsky voi aiheuttaa.

– Ensin kannattaa laittaa palohälyttimet kuntoon ja hankkia vaikka muutama ylimääräinenkin. Sen jälkeen huolehtisin, että kotona on aina pieni varanto lääkkeitä, ensiaputarvikkeita ja sammutusväline, kuten sammutuspeite.

” Ruoka on selviytymisen näkökulmasta tärkeysjärjestyksessä vasta kolmantena.

Hätänumero ja muut hätätilanteessa olennaisimmat numerot kannattaa opetella ulkoa tai kirjoittaa ylös, sillä häiriötila voi vaikuttaa kännykkäverkkojen toimintaan, jolloin numeroita ei voi tarkistaa netistä tai 112-sovelluksesta.

Oma uhkamalli vaikuttaa siihen, mitä kotivaraan kannattaa kerätä. Jantusen mukaan yleispäteviä ohjeita on vaikea antaa.

– Maaseudulla asuvan lapsiperheen uhkamalli on erilainen kuin yksin kaupungissa asuvan sinkun, pitkäaikaissairaan erilainen kuin perusterveen ja lemmikinomistajan erilainen kuin lemmikittömän.

– Kun perusasiat ovat kunnossa, huolehtisin 72 tunnin kotivaran kuntoon.

Kotivara selviytymisen prioriteettien kautta

Kotivaraan ei kuulu pelkästään juomavettä ja ruokaa. Jantunen huomauttaa, että niistä kumpikaan ei ole tärkein asia selviytymisen kannalta.

– Selviytymisen kannalta kaikkein tärkeintä on ruumiinlämmön säilyttäminen eli että ei palellu tai jäädy kuoliaaksi.

Kotona pitäisikin olla esimerkiksi lämpimiä täkkejä, makuupussi tai talvivaatteita siltä varalta, että kodin lämpötila putoaa talvella vaikka sähkökatkoksen vuoksi useiksi vuorokausiksi, eikä kotoa saa poikkeustilanteen vuoksi poistua. Jantuselta löytyy tämän varalle kotoaan myös varalämmitin, jolla saa tarvittaessa lämmitettyä yhden huoneen.

Ruumiinlämmön säilyttämisen jälkeen selviytymisen prioriteettilistalla on juomavesi.

– Käyttö- ja juomavettä pitäisi olla aina. Jos kotiin ei varastoi vettä, pitäisi olla ainakin kannellisia astioita, johon sitä voi tarvittaessa laittaa.

Ruoka on tärkeä ja olennainen osa kotivaraa, mutta selviytymisen näkökulmasta se on tärkeysjärjestyksessä vasta kolmantena.

Sen jälkeen tulee kaikki muu, mitä saattaa tarvita. Lemmikinomistajan kotivaraan pitäisi kuulua lemmikinruokaa, lapsiperheessä siihen voi kuulua vaippoja ja lastenruokaa.

Kotivaraan kannattaa sisällyttää myös käteistä rahaa.

– Viranomaisten mukaan kyberhäiriöiden riski on kasvanut. Jos vaikka pankkijärjestelmään tulee häiriö, kotona on tärkeää olla käteistä.

Jaksamisesta huolehtiminen on varautumista

Varautumiseen kuuluu Jantusen mukaan myös, että varautuu toimimaan osana poikkeusyhteiskuntaa. Jantunen kertoo, että pystyy itse evakuoitumaan jalan kymmenien kilometrien päähän 20–30 kilon rinkan kanssa. Fyysisen toimintakyvyn lisäksi on tärkeää huolehtia psyykkisen ja moraalisen toimintakyvyn ylläpitämisestä.

– Se ei tarkoita pelkästään maanpuolustusta, vaan esimerkiksi itse olen käynyt hätäensiavun ja henkisen ensiavun kurssin. Huolehdin myös arjen rutiineista ja jaksamisestani.

Varautumiseen kuuluu myös, että oppii toimimaan niin, ettei kuormita poikkeustilanteessa yhteiskunnan poikkeusjärjestelmää, koska ei tiedä, miten pitäisi toimia.

– Jos on vammautunut tai sairastunut eikä pysty liikkumaan normaalisti, pitää olla verkosto ja selvä suunnitelma, miten toimii, jos joutuu evakuoitumaan tulipalon tai tulvan vuoksi, Jantunen antaa esimerkin.

Hän toivookin, että varautuessaan ihmiset miettisivät oman tilanteensa lisäksi myös lähipiiriään. Löytyykö lähipiiristä ihmisiä, jotka eivät pysty varautumaan vaikkapa taloudellisen tilanteensa vuoksi? Tai tarvitseeko joku apua vaikkapa liikkumiseen evakuointitilanteessa?

Kotivaran pitää helpottaa arkea, ei hankaloittaa

Saara Jantunen kehottaa miettimään, helpottaako ja mahdollistaako kotivara selviämistä, vai hankaloittaako se arkea.

– Eräs henkilö kertoi minulle suodattavasta pillistä, jolla voi imeä vettä vaikka kuraojasta. Vastasin hänelle, että sellaisena aamuna, kun on lähdössä töihin, eikä hanasta tule vettä, niin et ehkä halua lähteä etsimään kuraojaa.

Siksi Jantunen itse säilyttää vesikanistereita kotonaan. Kesäisin hän vie ne mökilleen ja ostaa kotiinsa uudet tilalle. Näin mitään ei osteta turhaan.

” Poikkeustilanteessa kaikki on muutoinkin hankalaa, niin olisipa kivaa syödä vielä ruokaa, josta ei tykkää.

Kotivaran rakentamista auttaa, kun katsoo, mitä viikon aikana ostaa kaupasta.

– Se kertoo todennäköisesti siitä, mitä kotona menee. Jos kotona kuluu vaikka pastaa, kananmunia ja tomaattisäilykkeitä, niin säilyviä asioita kannattaa ostaa kaappiin ylimääräisinä.

Arjessa kotivaraa voi käyttää normaalisti, mutta kaupasta ostetaan syötyjen tilalle aina uudet ylimääräiset ruoat.

– Kaappiin ei kannata ostaa purkkeja, jotka unohdetaan ja löydetään viiden vuoden päästä. Ostetaan sitä, mitä käytetään ja sitä käytetään, mitä ostetaan.

– Jos ei normaalisti tykkää hernekeitosta, niin sitä ei kannata ostaa kotivaraan. Poikkeustilanteessa kaikki on muutoinkin hankalaa, niin olisipa kivaa syödä vielä ruokaa, josta ei tykkää.

Jantunen syö kasvisruokaa. Hänellä kotivaraan kuuluu esimerkiksi papuja, linssejä ja couscousia. Hän käyttää usein kotivarastaan arkiruokiin tuotteita ja ostaa seuraavalla kauppareissulla uuden vastaavan tilalle.

– Pitkän työpäivän jälkeen on ihanaa, kun tietää, että kaapissa on aina ruokaa. Minulla on parempaakin tekemistä kuin käydä jatkuvasti kaupassa, Jantunen sanoo nauraen.

Kybervaikuttamistakin vastaan voi suojautua

Jantusen mukaan on täysin odotettavissa, että Venäjä kohdistaa kybervaikuttamista myös Suomeen.

– Ukrainan sodan myötä venäläisiä haittaohjelmia leviää verkossa ja ne vaikuttavat myös Suomeen.

Hän muistuttaa, että jokaisen netinkäyttäjän perusvarustukseen kuuluvat vpn-yhteys sekä ohjelmistojen, sovellusten ja virusturvan päivitykset.

Vahva salasana ja kaksivaiheinen tunnistautuminen ovat Jantusen mukaan tärkeät ainakin sähköpostiin ja kaikille sosiaalisen median tileille. Varautumiseen kuuluu myös se, että huolehtii omasta tietoturvastaan ja yksityisyyden suojasta niin, että itseä ei voi käyttää informaatiovaikuttamiseen.

– Venäläiset tahot ymmärtävät, että somealustat tunnistavat valebotit tehokkaasti, joten on hyödyllisempää käyttää kansalaiskeskustelua disinformaation levittämiseen.

Sen vuoksi myös omaa käyttäytymistään somekeskusteluissa kannattaa pohtia. Informaatiovaikuttaminen ei nimittäin toimi tai leviä ilman yleisöä.

– Haluaako osallistua sellaiseen keskusteluun, joka voi olla vahingollista suomalaiselle yhteiskunnalle? Jos syytellään, etsitään syntipukkeja, lietsotaan epäluottamusta ja käytetään rumaa kieltä, niin onko se sellaista, johon haluaa osallistua?

Yksi tapa parantaa omaa suojautumistaan voi olla somessa olemisen vähentäminen.

– Jos kokee, että sosiaalisessa mediassa oleminen aiheuttaa ahdistusta ja vie jaksamista, voi miettiä, pitääkö olla koko ajan somessa kähisemässä.

