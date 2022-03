Mikä neuvoksi, kun oma keho hävettää – ja se hävettää vielä lisää, ettei pysty hyväksymään itseään? Asiantuntija vastaa

Pitäisikö itseään pystyä rakastamaan? Ja miksi oma kehohäpeäkin nolottaa? Psykologi kertoo, miksi häpeämme kehojamme ja kehohäpeäämme.

Oli aika, jolloin lähestulkoon kaikkia kehotettiin vähän laihduttamaan. Kauneusihanteisiin pyrkimistä pidettiin normina.

Moni meistä on kasvanut siihen, että itsessä ja kehossa on aina jotain muutettavaa, oli kyse sitten laihduttamisesta, rintojen kohotuksesta tai pyöreämmän pakaran tavoittelusta. Ei ole ihme, että moni on oppinut häpeämään omaa kehoaan.

Kehohäpeä voi vaikuttaa suuresti ihmisen itsetuntoon ja mielenterveyteen.

– Monesta suunnasta tuodaan voimakkaasti eri ideaaleja siitä, minkä näköinen olisi hyvä olla. Keho on hyvin näkyvä asia ja sen takia se on alttiina häpeälle, psykoterapian erikoispsykologi Thea Strandholm Mehiläisestä sanoo.

Nykypäivänä puhutaan yhä enemmän kehopositiivisuudesta. Sillä tarkoitetaan jokaisen kehon hyväksymistä riippumatta koosta, fyysisestä toimintakyvystä, sukupuolesta, etnisestä taustasta tai ulkoisesta olemuksesta.

Kehohäpeäkään ei liity pelkästään painoon. Sitä voi kokea kuka tahansa ja mistä tahansa osasta kehossaan. Ihmiselle itselleen kehohäpeä voi olla erittäin suurta ja murskaavaa, vaikka muut eivät näkisi mitään hävettävää.

Paineita monesta suunnasta

Osa tulkitsee kehopositiivista ajatusmaailmaa niin, että jokaisen tulisi rakastaa itseään ja kehoaan sellaisena kuin on – ja siten kehoon liittyvät vaikeat tunteet tulisi ratkaistuksi.

” Ei se toimi niin, että nyt vain ajattelee positiivisesti ja kaikki muuttuu.

Se on kaunis ajatus. Hellä suhtautuminen itseen on tervetullut tuulahdus itseinhon ja itsekritiikin tilalle. Se ei kuitenkaan taianomaisesti poista kehohäpeää.

– Häpeä on paljon monimutkaisempi ilmiö, siihen vaikuttavat esimerkiksi lapsuuden tausta ja traumahistoria. Ei se toimi niin, että nyt vain ajattelee positiivisesti ja kaikki muuttuu, Strandholm sanoo.

Yhdestä suunnasta kehoon kohdistuvat paineet luovat kehohäpeää – ja toisesta suunnasta paineita luo se, että häpeää aiheuttavat kehonosat pitäisi hyväksyä sellaisenaan.

Lopputuloksena voi olla häpeä siitä, että ylipäätänsä häpeää.

Mitä oikeastaan on häpeä?

Mistä siis on kyse, jos kokee häpeää siitä, että häpeää kehoaan?

Ensin täytyy ymmärtää, mitä häpeä oikeastaan on. Se on pohjimmiltaan pelkoa siitä, ettei kuulu joukkoon tai jää ulkopuoliseksi. Häpeämme asioita, joiden pelkäämme erottavan meidät kielteisellä tavalla muista.

Jos ympäristössä vallitsee normi itsensä rakastamisesta sellaisena kuin on, se aiheuttaa paineita pyrkiä samaan.

Jos siinä ei onnistu, tuloksena voi olla häpeän tunne.

Strandholmin mukaan ihminen, joka on varhaisina vuosinaan kokenut paljon häpeää tai jäänyt ilman tukea häpeää herättäneiden kokemusten jälkeen, on herkempi kokemaan häpeää myös aikuisuudessa.

Turvallisessa ja hyväksyvässä ympäristössä kasvanut ei ole yhtä altis häpeän tunteelle. Kun on saanut turvallisesti myös mokailla, eikä ole jäänyt vaikeiden tunteiden kanssa yksin, on helpompi osoittaa hyväksyntää myös omia epätäydellisyyksiään kohtaan.

Jos taas on taustalla esimerkiksi lyttäämistä, virheistä rankaisemista tai haukkumista, on omia epätäydellisyyksiä vaikeampi hyväksyä.

– Ihminen voi kuulla monenlaista neuvoa, miten pitäisi hyväksyä omat ajatukset ja tunteensa. Sitten jos siinä ei ikään kuin onnistu, voi tulla vielä kertautuva tunne siitä, että ei ole hyväksytty, ei kykene tai ei pysty. Se tunne voi alentaa tunnetta omasta itsestä ja itsetunto voi alentua vielä entisestään.

” On helpompi suhtautua hyväksyvästi itseen, jos taustalla ei ole häpäisykokemuksia tai kiusaamista.

Silloin ajatukset itsestä voivat muuttua vielä kielteisemmiksi ja häpeän kylkeen voi tulla tunne epäonnistumisesta.

Häpeän tunne voi olla jopa lamaannuttavaa, ja yleisesti ihminen pyrkii välttämään sitä.

– Häpeä on myös fysiologinen tunne. Se on ehkä epämiellyttävämpiä tunteita mitä ihmisellä voi olla.

Lievänä häpeällä on sosiaalisissa suhteissa myös roolinsa. Sen avulla tiedämme toimineemme jossain tilanteessa tavalla, jolla emme halua käyttäytyä. Välttääksemme häpeää toimimme seuraavalla kerralla eri tavalla.

Sen sijaan pitkittynyt ja syvällä tasolla oleva kehoon liittyvä häpeä voi vaikuttaa suuresti ihmiseen.

– Häpeä on vaikea tunne ja se liittyy siihen, miten ajattelee muiden näkevän itsen ja mitä olettaa muiden ajattelevan itsestä. Se saattaa johtaaesimerkiksi vetäytymiseen, mikä ei ole toimiva keino, koska häpeää ei voi täysin välttää.

Ei pikakorjauksia saatavilla

Kehohäpeän juuret ovat yhteiskunnan luomissa paineissa. Silti vastuu häpeän häivyttämisestä putoaa vielä yksilön itsensä harteille.

– On vallalla yksilöä vastuuttava ilmapiiri, jossa hyvinvointi lähtee siitä, kun muuttaa omaa suhtautumista, ja jossa stressiin voisi vaikuttaa positiivisella ja hyväksyvällä asenteella, Strandholm sanoo.

Hän muistuttaa kuitenkin, ettei kehohäpeän tai häpeän taltuttamiseen ole niin sanottuja pikakorjauksia. Täytyy sukeltaa syvälle siihen, mistä oma häpeän kokemus kumpuaa.

” Häpeä hälvenee hyväksyvässä kontaktissa toiseen ihmiseen.

Siksi pelkästään neuvo siitä, että häpeää ei pitäisi kokea, ei toimi.

– Tarkoitus siellä taustalla on hyvä. On helpompi suhtautua hyväksyvästi itseen, jos taustalla ei ole häpäisykokemuksia tai kiusaamista. Hyvät lähtökohdat elämässä tekevät itsensä hyväksymisestä helpompaa.

Lähtökohdista riippumatta olisi hyvä pyrkiä ymmärtämään, mistä omat vaikeat tunteet kumpuavat. Millaisia vaikeita kokemuksia siellä on taustalla? Mitä oikeastaan häpeää, kun häpeää itseään?

– Voi huomata, että on joutunut kokemaan jotain sellaista, minkä takia on vielä ankarampi itseä kohtaan.

Tietynlainen perfektionismi voi myös olla yhteydessä siihen, miksi kokee häpeää häpeästä.

– Jos on yleensäkin kovat vaatimukset itselle, voi kokea herkemmin omaa kehoa kohtaan vaatimuksia.

Tarvitseeko itseään oppia rakastamaan?

Häpeä ei pitkittyneenä ja voimakkaana tunteena ole hyväksi. Hyvinvoinnin kannalta olisi siis hyvä, jos itseään kohtaa pystyisi olemaan sen verran armollinen, ettei häpeä aiheuttaisi kärsimystä.

– Se voi olla pitkä prosessi, jos itsemyötätunto on vaikeaa. Ei tarvitse väkisin muuttaa kielteistä sisäistä puhetta positiiviseksi, mutta voisi ensin pyrkiä neutraalisti havainnoimaan ja toteamaan itselleen, milloin puhuu itsestä kielteisesti.

Häpeän tunnetta voi käsitellä ensin hyväksymällä, että tuntee sitä. Sen myötä tunteen kanssa voisi jollain tasolla tulla sinuiksi.

– Tässäkin on riski, että tämä kuulostaa kehotukselta suorittaa näitä asioita.

Strandholm suosittelee myös vaalimaan ihmissuhteita, joissa itseä arvostetaan. Häpeää ei voi välttää, mutta sille ei tarvitse väkisin altistaa itseään esimerkiksi selaamalla somekanavia, jotka aiheuttavat häpeää tai ahdistusta.

– Häpeä hälvenee hyväksyvässä kontaktissa toiseen ihmiseen. Hyväksyvä ihmissuhde voi olla korjaava sellaiselle, joka ei hyväksy itseään.

Tarvitseeko itseään sitten oppia rakastamaan? Strandholm toteaa, että ei. Neutraali suhtautuminen voi olla täysin riittävä.