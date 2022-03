Kolumni: Koin keskenmenon ja sain julkisesta terveydenhuollosta vain hyvän viikonlopun toivotukset – moni jää yksin elämänsä hirveimmällä hetkellä

Joka vuosi suuri määrä suomalaisia kokee keskenmenon. Jos rahaa yksityiseen terveydenhuoltoon ei ole, jää helposti vaille apua epätietoisuuden, kivun ja järkytyksen kanssa, kirjoittaa Viivi Aaltovesi.

Marraskuussa 2021 olin toivotusti raskaana kymmenennellä viikolla. Olin ehtinyt jo kertoa iloiset uutiset minun ja puolisoni perheille sekä lähimmille ystäville.

Tiesimme molemmat, että keskenmenot ovat valtavan yleisiä – ainakin 15 prosenttia raskauksista menee kesken – mutta tieto ei juurikaan himmentänyt iloamme siitä, että todennäköisesti saisimme juhannusvauvan ja esikoisellemme pikkusisaruksen.

Ilo päättyi, kun tunsin kesken etätyöpäivän, että jotain valahti housuihini. Olin kärsinyt alkuraskauden ajan tiputteluvuodosta, joka voi viitata tai olla viittaamatta keskenmenoon, mutta nyt vuotoa oli yhtäkkiä runsaasti. Mitään kipuja ei kuitenkaan ollut. Parin tunnin päästä vessanpöntöllä tunsin, että jotain tuli ulos minusta. En ehtinyt nähdä, mitä.

Puolisoni oli onneksi kotona. Hän lohdutti minua ja käski ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon. Luin Helsingin Perheen tuen nettisivuilta, että alkuraskauden keskenmenot pyritään toteamaan virka-aikana naistentautien poliklinikalla. Soitin Naistenklinikalle ja sain sieltä ystävällisen ohjeen hankkia ensin lähete terveysasemalta.

” En päässyt selvittämään, oliko kivuton, runsas vuoto varmasti keskenmeno.

Myös terveysasemalta sain ystävällisen vastaanoton. Sairaanhoitaja suhtautui empaattisesti hätäännykseeni ja lohdutti, etten ole tehnyt mitään väärää enkä myöskään voi tehdä mitään, mikä pahentaisi tilannetta. Hän ohjeisti hakeutumaan päivystykseen, jos huomaisin kohdunulkoiseen raskauteen viittaavia oireita.

Kun puhelun lopuksi kysyin soperrellen poliklinikkalähetteen perään, sairaanhoitaja kehotti seuraamaan tilannetta ja toivotti hyvää viikonloppua.

Raskaustesti riittää?

En siis päässyt selvittämään, oliko kivuton, runsas vuoto varmasti keskenmeno, ja jos oli, oliko kohtuni tyhjentynyt kokonaan vai tarvitsisinko kaavinnan tai lääkkeellisen tyhjennyksen.

THL suosittelee jälkitarkastusta keskenmenon jälkeen, Yle kertoo maaliskuussa ilmestyneessä jutussaan. Samaisessa jutussa todetaan, että useimmat kunnat eivät kuitenkaan järjestä keskenmenon jälkitarkastusta eivätkä edes tarkista keskenmenon kokeneen vointia puhelimitse.

Ilmeisesti Helsingissäkään ei tehdä jälkitarkastuksia ainakaan kaikissa tapauksissa. Kuulin nimittäin myöhemmin neuvolan terveydenhoitajalta, että kohteluni oli mennyt protokollan mukaisesti: jos vuodon ja kivun kanssa selviytyy kotona, tilannetta ei tarkistetakaan poliklinikalla vaan ohjeena on ainoastaan tehdä 3–4 viikon kuluttua raskaustesti. Testitulos kertoo, onko keskenmeno hoitunut loppuun vai onko kohdussa vielä jäämiä raskaudesta.

Myös muun muassa toimittaja Tiia Rantanen ja Kaksi äitiä -Youtube-kanavaa ylläpitävät Ella Rosti sekä Susanna Silvander-Rosti ovat kertoneet Instagramissa ja Youtubessa siitä, että julkisesta terveydenhuollosta ei aina saa riittävää apua keskenmenoon liittyvään kipuun, järkytykseen ja epätietoisuuteen.

” Yhtäkkiä 200 euroa tuntui pieneltä rahalta totuudesta.

Lisäksi Ylen jutussa moni keskenmenon kokenut kertoo jääneensä vaille henkistä tukea ja keskusteluapua. Minulle keskusteluapua kyllä tarjottiin, mutta en siinä vaiheessa halunnut keskustella – halusin vain ultraääneen saamaan tiedon siitä, olenko ehkä kuitenkin raskaana vai onko kaikki toivo mennyttä.

Rahalla saa mielenrauhaa

Kun olimme puolisoni kanssa kieriskelleet pari päivää epätietoisuudessa, varasin ajan varhaisraskauden ultraääneen yksityiselle. Aiemmin en ollut halunnut käyttää rahaa varhaisultraan, mutta yhtäkkiä 200 euroa tuntui pieneltä rahalta totuudesta.

Monelle 200 euroa on iso raha tilanteesta riippumatta. Tätä on eriarvoisuus: osalla suomalaisista on varaa rauhoittaa hermojaan varhaisultrassa yksityisellä, loput pääsevät ultraääneen ensimmäistä kertaa julkisella puolella, aikaisintaan kahdennellatoista raskausviikolla. Näin tapahtuu myös silloin, kun on syytä epäillä keskenmenoa.

Varhaisultrassa lääkäri kertoi, että kohtuni on tyhjentynyt täysin. Rahaa vastaan sain ymmärrystä, sairauslomaa ja selkeät ohjeet siitä, milloin uutta raskautta voisi halutessaan yrittää.

Lääketieteen näkökulmasta keskenmenoni hoitui hyvin kotona ilman terveydenhuollon apua. Inhimillisestä näkökulmasta julkinen terveydenhuoltojärjestelmä petti minut yhtenä elämäni hirveimmistä hetkistä. Yksin on jäänyt myös puolisoni, joka on ollut tukenani vankkumatta, mutta jonka vointia kukaan ei tähänkään päivään mennessä ole kysynyt.

