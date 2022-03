Näin voit auttaa Ukrainaa konkreettisesti – asiantuntija kertoo, mitä muuta voi tehdä kuin lahjoittaa rahaa

Tarinat ukrainalaisia hakemaan lähteneistä suomalaisista keräävät ihastelua. Kysyimme asiantuntijalta, miten konkreettinen apu menee parhaiten perille ukrainalaisille.

Sota Ukrainassa liikuttaa suomalaisia. Auttamishalu näkyy esimerkiksi useina Facebook-ryhminä, joissa organisoidaan erilaisia keräyksiä sota-alueelle ja jopa autokyytejä sotaa pakenevien ukrainalaisten hakemiseksi.

Tavarakeräykset ja autolla paikan päälle lähteminen eivät kuitenkaan välttämättä ole paras keino auttaa, sanoo Suomen pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtinen.

– Tilanne on hyvin kriittinen molemmin puolin Ukrainan rajaa. Ukrainan puolella on valtava määrä ihmisiä, jotka yrittävät päästä rajan yli ja Puolan puolella paljon rajan jo ylittäneitä.

– Liikkuvia elementtejä on paljon. Kun ollaan tilanteessa, jossa auttajia pyrkii paikalle, ei vain Suomesta vaan muistakin maista, niin on olemassa suuri riski, että auttajat vain lisäävät tilanteen haastavuutta.

Auttajat voivat päätyä itse autettaviksi, jos he tarvitsevat esimerkiksi ruokaa. Silloin auttajat vievät entisestään kriisialueen resursseja sen sijaan, että helpottaisivat tilannetta.

– On inhimillistä, että auttamisen tarve kanavoituu konkreettiseksi tarpeeksi lähteä paikan päälle antamaan apua. Mutta sotatilanteessa auttamishalu voi kääntyä itseään vastaan.

Lehtinen neuvoo, että parempi tapa kanavoida auttamishalua on sellaisten vakiintuneiden toimijoiden tukeminen, jotka ovat jo paikan päällä raja-alueella.

– Tärkeimpänä YK:n pakolaisjärjestö UNHCR, joka voi lahjoitusten avulla viedä työtään eteenpäin Ukrainassa ja sen naapurimaissa, jonne pakolaisia ensikädessä saapuu, Lehtinen sanoo.

Pakolaisten hakemisessa kaksi puolta

Moni on lähtenyt tai lähtemässä tila-autoilla, pakettiautoilla, minibusseilla tai jopa 60-paikkaisilla busseilla hakemaan pakolaisia Puolan ja Ukrainan rajalta Suomeen.

Näin ovat tehneet Sari Turunen ja Elina Kero, jotka vastaavat puhelimeen liettualaisen huoltoaseman parkkipaikalta. He lähtivät matkaan tiistaina Keron tila-autolla. Kyydissä on muun muassa vauvojen ja aikuisten vaippoja, ruokapakkauksia, hygieniatarvikkeita, koiranruokaa, makuupusseja, peittoja, vilttejä ja haavanhoitotarvikkeita.

Kero ja Turunen eivät tunteneet toisiaan vielä viime viikolla. He löysivät toisensa Facebookissa, jossa Kero etsi kakkoskuskia pitkälle matkalle. Turunen päätti lähteä mukaan, ja hänen miehensä jäi pyörittämään arkea Joensuuhun.

” Elinalla on tämä auto ja molemmilla aikaa, joten tämä tuntuu omalta keinolta auttaa

Turunen ja Kero eivät vielä tiedä, minne he tarkalleen Puolassa ajavat. He tekevät tarkemman suunnitelman siinä vaiheessa, kun ylittävät Puolan ja Liettuan rajan.

– Selvitämme kontaktiemme avulla, missä apua oikeasti tarvitaan juuri sillä hetkellä, kun olemme Puolan puolella, sillä tilanteet muuttuvat nopeasti, Turunen sanoo.

He lähtivät, sillä halusivat tehdä jotain konkreettista auttaakseen. Kummallakaan ei ole suuria rahoja käytössä, joten lahjoittaminen ei tuntunut riittävältä keinolta auttaa. Puolaan on lähdetty ystäviltä ja tutuilta saatujen lahjoitusten avulla, joilla maksetaan esimerkiksi bensakulut.

– Elinalla on tämä auto ja molemmilla aikaa, joten tämä tuntuu omalta keinolta auttaa, Turunen täsmentää.

– Taustalla on myös ideologinen ajattelu. Ukraina on Euroopan sisällä ja siellä on tällainen kriisi, niin käsitykseni on, että pitää pystyä toimimaan nopeasti, Kero jatkaa.

Pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtinen kertoo, että henkilöiden hakeminen Ukrainan ja Puolan rajalta voi olla ongelmallista, mutta asiassa on kaksi puolta.

– Paljon riippuu siitä, miten sitä lähdetään tekemään. Kaikki lähtijät eivät mene vain spontaanisti rajalle ja katso, että kenet voisi tuoda turvaan. Moni lähtee hakemaan tiettyä ihmistä: tuttua, perheenjäsentä, ystävää, työtoveria tai yhteistyökumppania.

Silloin tilanne on Lehtisen mukaan erilainen.

– On eri asia lähteä noutamaan henkilöä tai henkilöitä, jotka tuntee ja joihin on yhteys, kuin lähteä spontaanisti.

Turunen ja Kero kertovat, että auton paikoista viisi on varattu, joten he tietävät pitkälti, keitä ovat menossa hakemaan. He tiedostavat, että sotatilanteessa asiat voivat muuttua nopeasti.

– Kaikki viisi eivät välttämättä ole päässeet tukkeutuneelta rajalta Ukrainan puolelta Puolaan. Osa taas on voinut saada kyydin Puolasta pois nopeammin jostain muusta autosta.

Kaksikko kertoo, että paikalliset kontaktit ja kyytiin tulijat itse ovat jatkuvasti heihin yhteydessä tilanteesta ja avun tarpeesta.

– Koordinoimme tarvittaessa paikallisten kontaktien avulla seuraavan kyytiin tulijan, jos joku viidestä on jo päässyt pois, Turunen sanoo.

Tavaralahjoitukset voivat olla ongelmallisia

Suomessa on useita tahoja, jotka keräävät parhaillaan tavaralahjoituksia Ukrainaan lähetettäväksi. Annu Lehtinen muistuttaa, että niidenkin kohdalla voi tulla ongelmia.

– Suomalaisten auttamishalu näkyy myös siinä, että paikan päälle vietäviä tavarakeräyksiä on nyt paljon. On olemassa vaara, että tavaroiden kohdalla puuttuvat jakelukanavat.

” Mikä tavara on akuutisti tarpeen? Miten akuutissa tarpeessa oleva asia saadaan perille mahdollisimman hallitulla tavalla?

Suomalaisen riippumattoman ajatushautomon Safer Globen toiminnanjohtaja Maria Mekri kertoi aiemmin Ilta-Sanomille samantyyppisistä haasteista:

– Olen kuullut jo Puolan rajalta, että siellä alkaa olla säkeittäin homehtuvia vaatteita. Ihmiset eivät välttämättä ymmärrä, miten täynnä työtä etulinjassa olevien kädet ovat eivätkä he pysty ottamaan lisätehtäviä. Vaikka tavarat saataisiinkin rajalle, niin jonkun pitäisi olla tavaroita myös lajittelemassa ja jakamassa.

Akuuteimmassa tilanteessa niin Mekri kuin Lehtinenkin kehottavat lahjoittamaan esimerkiksi YK:n pakolaisjärjestölle, Punaiselle Ristille tai muille vakiintuneille toimijoille, jotka ovat jo paikan päällä auttamassa. Heillä on jakelukanavat ja tieto siitä, mitä tavaraa tai muuta apua tilanteessa kullakin hetkellä tarvitaan.

Lehtinen toteaa, että yksittäisillä ihmisillä ei välttämättä ole täyttä ymmärrystä siitä, mitä tavaraa kriisialueella juuri tällä hetkellä tarvitaan.

– Haastavaan ja sekavaan tilanteeseen tulee lisähaasteita, jos tavarakeräykset ovat koordinoimattomia.

Tavarakeräysten kohdalla Lehtinen painottaa oman pohjatyön tekemistä ennen lahjoittamista.

– Mikä tavara on akuutisti tarpeen? Miten akuutissa tarpeessa oleva asia saadaan perille mahdollisimman hallitulla tavalla?

Jos tavaran kerääjä ei osaa vastata näihin kysymyksiin, ei ehkä kannata lahjoittaa, jotta ei pahenna tilannetta.

Konkreettisia keinoja, joilla suomalaiset voivat auttaa

Rikolliset käyttävät Ukrainan sotaa hyväkseen ja keräävät esimerkiksi rahalahjoituksia, jotka eivät tosiasiassa mene ukrainalaisten auttamiseen. Tavallisen auttamishaluisen ihmisen voi olla vaikea tunnistaa, milloin kyseessä on huijaus. Miten tunnistaa, onko lahjoituksia keräävä taho luotettava?

– Tunnetut ja luotetut jo paikan päällä olevat toimijat nostaisin tässäkin esille. Näin varmistetaan, että rahat ohjataan toimijoille, joiden toiminta on vakaata ja luotettavaa, Suomen pakolaisavun Lehtinen sanoo.

Hän antaa esimerkiksi YK:n pakolaisjärjestön.

– Heillä on aivan keskeinen rooli, kuten muissakin konflikteissa, myös Ukrainan kriisissä. Toinen vakiintunut toimija alueella on Punainen Risti.

Aivan kuten tavaralahjoitusten kanssa, myös rahalahjoitusten kanssa kannattaa tehdä huolellinen pohjatyö. Lehtinen neuvoo selvittämään, onko toimija luotettava ja onko sillä ihmisiä paikan päällä Ukrainassa tai sen välittömässä läheisyydessä.

Tämänhetkisessä akuutissa vaiheessa rahalahjoituksilla on valtava merkitys. Myöhemmin tarvitaan myös tavaraa, mutta ennen kaikkea tekoja.

– Ennen pitkää ukrainalaisia saapuu Suomeenkin. Se on hetki, jolloin suomalaisten auttamishalua, vapaaehtoistumista ja ehkä tavaralahjoituksiakin tarvitaan, Lehtinen sanoo.

Pitkään pakolaisten auttamiseksi työtä tehnyt Lehtinen korostaa, miten suuri merkitys suomalaisten teoilla on vielä tulevaisuudessa.

– Eräs työntekijäni joskus kuvasi kotoutumista niin, että ei riitä, että ihminen kutsutaan tansseihin, vaan sen jälkeen pitää hakea tanssimaankin. Ei siis riitä, että ihmisille saadaan välitön suoja, kuten katto päälle ja tarvikkeet ympärille.

” On tärkeää, että konkreettista auttamishalua löytyy. Sen tärkein aika tulee, kun ukrainalaiset saapuvat Suomeen.

Ihmisillä on nimittäin inhimillinen tarve kuulua johonkin, olla osa yhteisöä.

– Suomalainen yhteiskunta ei välttämättä ole helpoin päästä sisälle. Siinä korostuu yhteisöjen ja naapurustojen tarve ottaa ihmiset vastaan. Jutella vaikka kaupassa, jotta heille tulee tunne, että he ovat jollain tavalla osa yhteisöä, Lehtinen sanoo.

Lopuksi hän pahoittelee maalaamansa realistista kuvaa. Hän korostaa, miten hienona pitää suomalaisten halua auttaa, mutta haluaa toppuutella paikan päälle lähtemistä, jotta apu oikeasti auttaa.

– Toivon, etten vienyt positiivista henkeä suomalaisten auttamiselta. On tärkeää, että konkreettista auttamishalua löytyy. Sen tärkein aika tulee, kun ukrainalaiset saapuvat Suomeen.