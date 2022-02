Moni on kasvanut ajattelemaan, että aina kannattaisi vähän laihduttaa – jos ei ulkonäön, niin edes terveyden vuoksi. Nykyään laihdutuspuheeseen suhtaudutaan jo kriittisemmin, mutta laihuuden vaatimusta se ei ole poistanut.

”Laihduttaminen tuntuu häpeälliseltä aiheelta. En mielelläni puhu siitä ystävieni kanssa tai haluaisi myöntää laihduttavani. Syömisen tarkkailu sotii arvomaailmaani vastaan, mutta samalla koen laihtumisen olevan ainoa tie oman kehoni hyväksymiseen.” Sanni, 28

Laihduttaminen oli ennen etenkin naisten kesken kuin mikä tahansa puheenaihe. Yksi kieltäytyi pullasta ettei lihoisi, toinen kertoi olevansa dieetillä päästäkseen rantakuntoon. Muiden laihtumista saatettiin kehua.

Nykyään laihdutuspuheeseen suhtaudutaan kriittisemmin. Ulkonäköön liittyviä vaatimuksia ja paineita on alettu kyseenalaistaa ääneen, ja yhä useampi ajattelee, ettei toisten kehoja ole syytä kommentoida.

Asia selvisi, kun Me Naiset kysyi, miten suomalaisten suhtautuminen laihduttamiseen ja laihdutuskulttuuriin on muuttunut. Tämän jutun sitaatit ovat peräisin lukijoilta.

Silti laihduttaminen pyörii yhä jatkuvasti monen mielessä. Kysely paljasti, että moni haluaisi laihduttaa, vaikka tiedostaa, ettei siihen ole varsinaista tarvetta. Suhde omaan kehoon voi olla suhteellisen hyväksyvä, mutta silti pienikin ylimääräiseksi koettu rasvan määrä voi ärsyttää tai ahdistaa.

Normaalipainoinen 21-vuotias Minttu arvioi, että olisi parin kilon painonpudotuksen jälkeen tyytyväisempi:

”Sisimmässäni tiedän, että olen hyvä näin, mutta sitä on vaikea hyväksyä. Haluaisin ottaa rennommin ja yritän työstää asiaa päivittäin.”

Eikä painopuhekaan ole maailmasta kadonnut. Instagram-kyselyymme vastasi reilu 1 300 ihmistä, joista 70 prosenttia kertoi puhuvansa laihduttamisesta tai painosta ystäviensä kanssa. Toisaalta lähes puolet kertoi samaan aikaan kokevansa laihdutuspuheen epämiellyttävänä.

Elämäntaparemontti on pop

”Laihduttamisesta on nolompaa puhua. Ylistystä saa, kun puhuu terveellisistä elämäntavoista, vaikka molemmissa olisi täysin sama päämäärä.” Nainen, 43

Laihduttaminen sen perinteisessä merkityksessä on muuttunut selvästi, kertoo yliopistonlehtori ja lihavuustutkija Hannele Harjunen. Kuuriluontoisesta laihduttamisesta, laihdutusvalmisteista ja muotidieeteistä kuulee puhuttavan enää harvoin.

Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että laihduttaminen olisi vähentynyt.

– Nykyään puhutaan elämänmuutoksesta tai elämäntaparemonteista, mutta niiden alta paljastuu se sama laihtumisen tavoite. Painon pudottamisesta on vain opittu puhumaan hyvinvointiin liittyvän sanaston kautta.

Muutoksen taustalla on jo pitkään vallalla ollut terveysbuumi. Moni pyrkii kaikissa valinnoissaan terveyden edistämiseen, ja terveydestä on tullut iso bisnes. Laihtumiseen tähtääviä tuotteita yhä mainostetaan, mutta ne on paketoitu luomaan mielikuvaa hyvinvoinnista.

” Laihduttamista on aina perusteltu terveydellä, vaikka laihtumishalujen taustalla korostuvat paljon useammin sosiaaliset kuin terveyteen liittyvät syyt.

Samalla terveys ja laihtuminen kulkevat mielikuvissa yhä käsi kädessä, vaikka jatkuvan laihduttamisen ei pitäisi olla kenellekään normaalitila.

– Laihduttaminen itsessään on usein jopa terveydelle haitallista. Se voi vaikuttaa kielteisesti niin fyysiseen kuin henkiseen terveyteen ja johtaa kieroutuneeseen keho- ja ruokasuhteeseen.

Laihduttamista on aina perusteltu terveydellä, vaikka esimerkiksi Harjusen oman tutkimusaineiston perusteella laihtumishalujen taustalla korostuvat paljon useammin sosiaaliset kuin terveyteen liittyvät syyt.

Samaa kertovat Me Naisten Instagram-kyselyn tulokset. Vastanneista 81 prosenttia kertoi pyrkineensä pudottamaan painoaan viimeisen viiden vuoden aikana. Heistä 66 prosenttia tunnusti laihduttaneensa ulkonäön vuoksi, vain 33 prosenttia terveyssyistä.

– Ihmiset tietävät, että kun laihduttamisesta puhuu terveyden kautta, saa tukea ja kannustusta. Jos kertoisi haluavansa laihtua ollakseen viehättävämpi tai saadakseen enemmän arvostusta, koetaan, että sillä ei saa laihduttamiselle hyväksyntää.

Lihavuuden stigma koskee kaikkia

”Inhoan laihduttamista, mutta nykyisellä ruumiinrakenteellani en koe olevani kelvollinen osa tätä yhteiskuntaa, joten laihduttaminen on pakollista.”

Näin toteaa kyselyyn vastannut 45-vuotias Maija. Hän kertoo häpeävänsä itseään, koska ei mahdu ihannemuottiin eikä ole onnistunut painonpudotuksessa.

Lopulta ei ole juurikaan väliä, millaiseen muotoon laihdutuspuhe paketoidaan. Laihdutuskulttuuri elää yhteiskunnassa yhä vahvana.

– Laihdutuskulttuurilla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että asetetaan numeroarvoja ja erilaisia rajoja sille, mikä on hyväksyttävä ja normaali vartalon koko, Hannele Harjunen sanoo.

Jos ei pysty saavuttamaan ideaalia tai normaalina pidettyä ulkomuotoa, syyllisyys ja häpeä voivat piinata.

On esimerkiksi tutkittu, että paino vaikuttaa etenkin naisilla työpaikan saamiseen, uralla etenemiseen ja palkkaukseen. On varsin inhimillistä, että sellainen motivoi laihduttamaan – kukapa ei haluaisi tulla paremmin kohdelluksi.

Harjusen mukaan lihavia syrjitään monista, yhteen kietoutuvista syistä. Lihava ulkonäkö koetaan poikkeavaksi. Lihavuus yhdistetään epäsuotaviin luonteenpiirteisiin, käyttäytymiseen ja elämäntapoihin: esimerkiksi laiskuuteen, sairauteen ja tahdonvoimattomuuteen.

Juuret kantavat kauas. Jo kristillisissä opetuksissa ylensyönti mainitaan yhtenä pääpaheista, ja Danten Jumalaisessa näytelmässä se on yksi seitsemästä kuolemansynnistä. Ylensyönti taas yhdistetään lihavaan kehoon, joten lihavuuden ajatellaan olevan merkki vajavaisesta moraalista.

Koska kehon painoon voi itse vaikuttaa, lihavuuden usein ajatellaan olevan itse aiheutettua – ja sillä saatetaan oikeuttaa lihavien huono kohtelu. Negatiiviset käsitykset elävät yhä, vaikka lihavuudella on osoitettu olevan monia syitä geneettisestä perimästä psykologisiin ja yhteiskunnallisiin tekijöihin.

” Valitettavan paljon kuulee sellaista, että on oltu elämästä dieetillä vaikkapa 50 vuotta.

Eikä lihavuuden stigma koske vain lihavia. Moni normaalikokoinen pelkää jatkuvasti lihomista, ja esimerkiksi syömishäiriöiden taustalla on usein lihomisen pelkoa. Myöskään ikä ei aina vähennä ulkonäköön liittyviä komplekseja.

– Valitettavan paljon kuulee sellaista, että on oltu elämästä dieetillä vaikkapa viisikymmentä vuotta. Moni saattaa koko aikuiselämänsä kokea olevansa riittämätön tai että pitäisi muuttua saadakseen hyväksyntää. Toivon, että vielä joskus tämä ei olisi enää se todellisuus, jossa elämme, Harjunen sanoo.

Tunteita aiheuttava kehopositiivisuus

”Tunnistan nykyään laihdutuskulttuurin ympärilläni ja itsetutkiskelun avulla yhä useammin myös omissa ajatuksissani. En enää toimi yhtä helposti sisäistetyn laihdutuspuheen ohjaamana.” Nainen, 20

Me Naisten kyselyyn vastanneista moni kertoi havahtuneensa laihdutuskulttuurin vahingollisuuteen viime vuosien aikana. Iso muutos tapahtui vuoden 2015 tienoilla, kun kehopositiivisuusaate rantautui näkyvästi Suomeen.

Hannele Harjunen arvioi, että kehopositiivisuuskeskustelu on vaikuttanut sekä yksilötasolla että yleisesti siihen, miten painosta ja erilaisista kehoista puhutaan. Kehopositiivisuusliikkeen ajatus on, että jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi kunnioituksella ja jokainen saa olla sellainen kuin on ilman, että tarvitsee kokea painetta muuttua muunlaiseksi.

Etenkin nykynuorilla on paremmat mahdollisuudet havahtua laihdutuspuheen haitallisuuteen kuin heidän vanhemmillaan oli omina teinivuosinaan.

”Ymmärrän nyt, että kasvoin perheessä ja aikana, jolloin suhtautuminen kehoon ja hyvinvointiin on ollut hyvin jyrkkää ja vahingollista. Olen vihainen dieettikulttuurille, jonka vankeja äitini, isäni ja muu suku olivat.” Nainen, 44

” Miksi on uhka, jos lihava ei suostu inhoamaan itseään julkisesti?

Toisaalta kehopositiivisuus aiheuttaa ristiriitaisia tunteita, jopa ärsytystä.

”En pidä siitä, että laihduttamisesta on tullut tabu. Nykyään pitäisi hyväksyä lihavuus kehopositiivisuuden nimissä. Lihavia ylistetään, kun ovat rohkeasti lihavia.” Nainen, 27

– Tämä on järjetön, mutta usein tarkoitushakuinen väärinkäsitys. Olen tutkinut lihavuutta kaksikymmentä vuotta, enkä ole vielä sellaista nähnyt, että ihmisiä ylistettäisiin lihavuudesta, Harjunen sanoo.

Jos kehopositiivisuuspuhe ja kauneusihanteista poikkeavien kehojen näkeminen ärsyttää, Hannele Harjunen kehottaa pohtimaan, mistä omat tunteet johtuvat.

– Lihavat ihmiset ovat ryhmä, joka on ennen ollut yhteiskunnassa näkymätön ja häpeällä vaiennettu. Nyt, kun osa heistä uskaltaa olla esillä, jotkut kokevat heidän olevan tyrkyllä. Miksi on uhka, jos lihava ei suostu inhoamaan itseään julkisesti?

Mutta kun ne terveydelliset syyt!

”Aika monella olisi tarvetta laihduttaa ja siihen on hyvä kannustaa ylipainosta kärsiviä.” Nainen, 48

Laihduttamisesta puhuttaessa nostetaan usein esille se, että lihavuus on tutkitusti terveydelle haitallista. Moni kyselyyn vastannut huomautti, että laihduttamisesta pitää voida puhua terveydellisistä syistä.

Hannele Harjusen mukaan terveyteen liittyvistä asioista pitää toki pysyä puhumaan. Olennaista on se, kuka puhuu ja miten.

Kehopositiivisuus ja terveys eivät myöskään ole ristiriidassa keskenään. Painoa saa pudottaa ja terveyteen pyrkiä, jos niin haluaa tehdä. Kehopositiivisuudessa omaa ja muiden hyväksyntää ei kuitenkaan tarvitse ansaita tietyllä ulkomuodolla tai terveydellä.

– Ajattelemme, että ihmisen velvollisuus on olla terve. Samalla kuitenkin tiedetään, että terveyteen liittyy paljon sellaista, mitä ei itse voi hallita.

Esimerkiksi liikunta on usein lihaville vaikeaa. Heidän liikkumistaan saatetaan pilkata, eikä heille välttämättä löydy sopivia välineitä. Se nostaa kynnystä harrastaa liikuntaa julkisella paikalla tai muiden seurassa.

– Jos sen ajattelu, että on hyvä ja arvokas omana itsenään, rohkaisee harrastamaan liikuntaa, on vaikea nähdä, miten kehopositiivisuus vaikuttaisi terveyteen negatiivisesti.

” Voisi kysyä, miksi verotuloilla kustannetaan erilaisen riskikäyttäytymisen, kuten urheiluharrastusten, aiheuttamia mahdollisesti elinikäisiä vammoja?

Lihaviin kohdistuvista asenteista kertoo myös klassikkoargumentti, joka tulee vastaan keskustelupalstoilla tuon tuosta: lihavat ovat taakka yhteiskunnalle, sillä he maksattavat muiden verorahoilla omat terveyskulunsa.

Tosiasiassa suurin osa lihavista käy töissä ja osallistuu verotulojen kartuttamiseen. He ovat terveyspalvelunsa ansainneet siinä missä muutkin, Harjunen huomauttaa.

– Voisi vaikka kysyä, että miksi verotuloilla kustannetaan mukisematta erilaisen riskikäyttäytymisen, kuten urheiluharrastusten, aiheuttamia mahdollisesti elinikäisiä vammoja?

Apua ei ole aina tarjolla

Pelkästään painon tai ulkomuodon perusteella ei voi päätellä ihmisen terveyttä, mutta silti moni ylipainoinen kokee, että kaikki terveysongelmat yhdistetään automaattisesti lihavuuteen.

Esimerkiksi kyselyyn vastannut 45-vuotias Maija kertoo välttävänsä terveydenhuoltoon liittyviä palveluja, koska saa aina kuulla painostaan lääkärin vastaanotolla ilman, että hänelle osataan tarjota kunnollista apua.

”Vaikka kuinka hakisi apua ammattilaisilta, neuvot ovat yhtä tyhjän kanssa. Paino ei putoa, ja saa kuulla olevansa laiska.”

Hannele Harjusen mukaan on tavallista, että lääkäri kehottaa pudottamaan painoa huomioimatta potilaan kokonaistilannetta ja kykenemättä tarjoamaan pitkäaikaistukea.

– Siitä huolimatta, että tiedetään, etteivät nopeat dieetit johda pysyviin tuloksiin vaan päinvastoin.

” Yhteiskunnan tasolla lihavuuteen voisi vaikuttaa estämällä köyhyyttä, esimerkiksi takaamalla perustulon.

Harjusen mukaan se, millä tavalla painoa on – tai oikeastaan ei ole – hoidettu terveydenhuollossa, on yksi syy siihen, miksi painosta puhuminen on meille niin vaikeaa.

Tiedetään myös, että lihavuus on yleisempää alemmissa tuloluokissa ja heikommin koulutettujen joukossa. Hannele Harjusen mukaan olisi kannattavaa kiinnittää huomiota siihen, millaiset mahdollisuudet ylipainoisille annetaan tehdä terveellisiä elämänvalintoja, kuten osallistua liikuntapalveluihin ja syödä ravitsevaa ruokaa.

– Yhteiskunnan tasolla lihavuuteen voisi vaikuttaa estämällä köyhyyttä, esimerkiksi takaamalla perustulon. Taloudellinen tasa-arvo olisi parempi ratkaisu lihavuuden kitkemiseksi kuin se, että kaikkia pyritään painostamaan laihduttamaan ja jätetään sitten oman onnensa nojaan.

Mitä tehdä, jos ahdistaa?

Laihdutus- ja painopuhe aiheuttaa monissa kipeitä, ristiriitaisia tunteita. Vaikka yhä useampi on havahtunut laihdutuspuheen ongelmallisuuteen, on usein vaikeaa päästä eroon siitä ajatuksesta, että oma keho olisi parempi hoikempana.

Miten koko kehokeskusteluun voisi oppia suhtautumaan neutraalisti?

Ensin huonot uutiset: täydellistä rauhaa voi olla mahdotonta saavuttaa. Vaikka oppisi hyväksymään itsensä sellaisena kuin on, ei se riitä, jos koko ympäristö viestii jatkuvasti muuta.

– Elämme lihavuusfobisessa ja seksistisessä yhteiskunnassa, jossa naisten ulkonäköön kohdistuu aivan kohtuuttomia vaatimuksia. On siis kova vaatimus, että ihminen oppisi suhtautumaan rennosti, huolettomasti ja neutraalisti kehoonsa näissä puitteissa.

Hyvä uutinen on se, että jokainen voi hankkia tietoa ja tehdä parhaansa sen eteen, ettei omalla toiminnallaan lisäisi omaa ja muiden ahdistusta.

Voi aloittaa vaikka miettimällä, miten puhuu muiden ja omasta kehostaan. Mediaa ja ympäristöään tarkkailemalla omaa silmäänsä voi myös tietoisesti kouluttaa huomaamaan, miten moninainen ihmisvartalo on.

” Toivoisin, että terveyteen voisi halutessaan panostaa aidosti omasta halusta eikä ulkonäköpaineiden, sosiaalisten paineiden tai huonon kohtelun vuoksi.

Yksi keino on tehokas, mutta vaikea: sellaiseen seuraan hakeutuminen, jossa kunnioitetaan jokaisen omaa valinnan vapautta ja jossa hyväksynnän kriteeri ei ole tietynlainen ulkonäkö.

– Jos on mahdollisuus, voi sanoa läheisille, ettei halua puhua painosta tai ettei tunnu mukavalta, kun muiden ulkonäköä kommentoidaan. Se voi toki olla vaikeaa sosiaalisissa tilanteissa, joihin liittyy paljon latautunutta tunnetta.

Mutta entä, jos kokee kaikesta huolimatta tarvetta pudottaa painoa?

Hannele Harjusen mukaan olisi parasta, jos jokainen pystyisi tekemään informoituja päätöksiä oman terveydentilan parantamisen suhteen ilman, että siihen kokee painetta tai pakkoa.

– Toivoisin, että terveyteen voisi halutessaan panostaa aidosti omasta halusta eikä ulkonäköpaineiden, sosiaalisten paineiden tai huonon kohtelun vuoksi.

