Oletko jo syönyt aikamme arkisen hittilounaan? Se löytyy kaupan eväshyllyltä – ja näyttää, miten suomalaisten ruokailutottumukset ovat muuttuneet

Me suomalaiset arvostamme nykyään nopeaa, mukaan otettavaa, terveellistä ja herkullista ruokaa.

Päällimmäisenä on pieniä muovirasioita: yhdessä oliivit, toisessa fetakuutiot, kolmannessa kirsikkatomaatit. Kastikepussi pitää etsiä jääsalaattisilpun seasta. Vähän syvemmältä vihreydestä löytyy myös muovinen haarukka. Pelastan sen, tyhjennän muovirasiat salaattiin, valelen koko komeuden kastikkeella ja voilà!

Alkamassa on salaattihetki, Hetki-salaatti, miten päin vain. Tämäntyyppistä lounasta nauttii tänään moni muukin. Kreikkalainen salaatti maistuu ihan hyvältä ja on sopivan kevyt lounas toimistotyöläiselle. Lisäksi siinä taitaa tiivistyä isohko muutos koko ruokakulttuurissamme.

”Liikutaan pian Tampereelle autolla, ja matkalla tarvitaan jotain nopeaa. Ruisleipä on hyvä. Teen reissuhommia Puolassa ja huomaan, että kun siellä syö vaaleaa leipää pari viikkoa, niin ruisleipäeväs on kourassa palatessa heti lentokentän Alepassa.” Sami-Jussi Komppa

Huippukonsepti

Hyvä paikka ihmetellä maailman muuttumista on kaupan eväshylly, tuo asianmukaisesti viilennetty ja hyvin valaistu salaattienkin koti. Hyllyn yläpuolella lukee Take Away, ja sinne on koottu mukaan otettavia eväsleipiä, salaatteja, smoothieita ja muita juomia. Tuttu paikka, mutta yllättävän uusi juttu: take away -hyllyjä alkoi ilmestyä kauppoihin enemmän vasta 2010-luvulla. Alkuvaiheen hittituote oli kolmioleipä, joka oli aluksi kuin raikas tuulahdus jostain ulkomailta.

Kun edelläkävijät vähän ajan päästä alkoivat kyllästyä kolmioleipiin ja kitistä jotain kosteudesta ja ällöttävyydestä, eväsvalikoima oli jo vankassa kasvusuunnassa. Pian take away -hyllykokonaisuuksia konseptoitiin koko maahan. Nykyään isoimmista kaupoista saa tavallisten eväsleipien, wrappien ja salaattien lisäksi premium-laatua: vaikkapa oman keittiön sushia tai fiinihköjä ravintola-annoksia valmiiksi pakattuina.

”Tänään on lyhyt työpäivä, joten ostan eväät ja teen vasta töiden jälkeen kotona ruokaa. Turvaudun aina juuri tähän cobb-salaattiin: maistuu hyvältä ja on ihan terveellistä. Tsekkaan aina paketin toiselta puolelta, että salaatti näyttää freesiltä.” Anne Ring

Take away -kauppa käy todella hyvin, varsinkin isommissa kaupungeissa ja liikennepaikoissa, joissa ihmisiä liikkuu. Kyseessä on ruokailutapojen muutokseen liittyvä megatrendi.

–Ihmiset haluavat entistä enemmän helppoa, nopeaa ja vaivatonta ruokatarjontaa, sanoo Keskon konseptijohtaja Ari Viljakainen.

Lupa ostaa valmista

No niinpä haluavat, ja saavat! Nälän taltuttaminen on tehty meille ihmeellisen helpoksi. Ei tarvitse enää metsästää ja keräillä, jos ei välttämättä halua. Ei tarvitse kalastaa kaloja tai kasvattaa perunoita, ei perata eikä kuoria. Eikä edes pilkkoa, jos ei jaksa – perunakuutioita, sipulisilppua ja kalanpalasiakin saa valmiina. Arkiruuan valmistus on muutamassa vuosikymmenessä muuttunut raaka-aineiden käsittelystä pakkausten availemiseksi.

”Tärkeintä lounaassa on, että maha täyttyy. Tämä patonki on tarpeeksi iso.” Konstantin Zohtsok

Ehkä vielä olennaisempi muutos on se, että ruokaa ei ole pakko tehdä itse. On hyväksyttävää ostaa valmisruokaa, tilata annoksia kotiin tai käydä ravintolassa. Vielä hetki sitten meille ei tullut mieleenkään, että ruuanlaitosta olisi oikeus päästä helpolla. Pätevä emäntä teki itse!

–Tässä on tapahtunut aika paljon ajatusmuutosta: oikeastaan Suomessa ruvettiin vasta 1980-luvulla suhtautumaan nykyaikaisemmin valmisruokiin, sanoo ruokahistorioitsija Ritva Kylli.

Kotona syömisen ja itse tekemisen ihanne johtuu Kyllin mukaan siitä, että Suomi kaupungistui myöhään. Ei meillä ole pitkään ollut niin isoja taajamia, että niissä olisi riittänyt asiakkaita katuruokakojuihin tai ravintoloihin. Jos Lontoossa oli 1850-luvulla 4 000 katuruuan myyjää, Suomessa oli niihin aikoihin vain muutama kaupunki, jossa oli yli 40 00 asukasta.

Nykyään, kun meilläkin on isoja kaupunkeja ja niissä sinkkutalouksia, opiskelijoita ja etätyöläisiä, valmisruuan käyttö lisääntyy. Paheksunta on kaikonnut samaa tahtia kuin kaupunkikulttuuri on kehittynyt.

”Rakastan sushia. Tykkään kalasta tosi paljon, ja onhan tämä tavallaan terveellistäkin. Nyt on kiire, ja siksi tämä valmis pakkaus - voisihan näitä valita itse tuosta buffetistakin.” Amira Elboushy

Eväshylly on siis osa kaupungistumisen historiaa. Mutta se on myös osa naisten hellan äärestä vapautumisen ja kiireen historiaa, sanoo Ritva Kylli.

–70-luvun Suomessa ajateltiin vielä äidin velvollisuudeksi tehdä ruoka itse, oli töitä kodin ulkopuolella tai ei. Valmisruokamainoksiin tuli kiireisyyden korostaminen 80-luvulla: silloin annettiin ymmärtää, että on ihan ok, jos kiireinen nainen turvautuu valmiiseen, Kylli sanoo.

Jos on vain vähän kiireinen, voi turvautua puolivalmiiseen. Hunajamarinoidut broilerin fileesuikaleet täyttävät tänä vuonna 30 vuotta, ja ne olivat aikansa askel kohti helpompaa ruokaelämää. Mutta olisiko vuonna 1992 arvattu, että kolmenkymmenen vuoden päästä fileesuikaleita saa myös valmiiksi paistettuina ja maustettuina – sen kun pistelee suoraan pakkauksesta suuhun?

”Automatkalle Tampereelle tarvitaan jotain nopeaa. Valinta on sama kuin Sami-Jussilla, tämä on hyvä.” Vili-Valtteri Lintala

Samalla, kun haluamme ruualtamme nopeutta, vaadimme myös lisää laatua ja herkullisuutta. Kiireen lisäksi hifistely on lisääntynyt: jos ennen ajateltiin, että arkena syödään nakkikeittoa ja vasta viikonloppuna aurajuustobroileria, nyt halutaan, että ruoka on aina hyvää. Tai jos ennen ajateltiin, että todellista laatua saa itse tekemällä, sekin ajatus on jäänyt historiaan. Saa sitä valmiinakin. Viimeistään pandemian myötä ravintolaruuan tilaamisesta on tullut varakkaalle keskiluokalle tavallista arkea. Kotona pääsevät herkuttelemaan nekin, jotka eivät ole itse mestarikokkeja – jos vain rahaa riittää.

”Haen täältä joka päivä lounaan, aina sen mukaan mitä tekee mieli. En niinkään harrasta valmiswrappeja tai muita eineksiä, mutta täältä saa annoksia, jotka ovat lähellä koti- tai ravintolaruokaa. Valikoima kasvaa koko ajan.” Sami Smolander

Perinne-eväs ruiskuoressa

Suomi on monessa suhteessa kulkenut vähän omia, metsäisiä polkujaan. Meillä päin ravintola ei todellakaan ole ollut olohuoneen jatke tai koko perheen sunnuntailounaan paikka. Kotona syötiin, kotona juhlittiin, ja ravintoloita pidettiin pitkään epämääräisinä juottoloina, joissa saattoi kunnollinen, raitis ihminen ruokailla vain pakon edessä.

Mutta ei silti liioitella. On Suomessakin liikuttu kotoa pois ja tarvittu eväsruokaa. Sitä ei vain ole aikaisemmin ostettu valmiina. Ihan itse on eväät konseptoitu, valmistettu ja kääräisty voipaperiin.

–Suomessa on perinteisiäkin ruokia, joita on nimenomaan ollut helppo syödä eväänä, sormien likaantumatta. Loistava kotimainen esimerkki on vaikkapa kalakukko, Ritva Kylli sanoo.

”Olin ostamassa ihan muita asioita, kun huomasin, että minullahan on nälkä ja muistin, että Citymarketissa on myös hyvät sushit. Kotona tulee kyllä tehtyä entistä vähemmän ruokaa, kun työnantajan lounasetuakin on laajennettu. Valmisruuista salaatti on ehkä useimmiten pettymys. Itse tehtynä tulee parempi.” Matti Suojalehto

Herkullinen kalakukko on oikeastaan aika helppo kuvitella myös nykyiselle eväshyllylle heti savulohireissumiehen viereen: Makula Muikkukukko, Eat & Enjoy järvikalakukko, Rainbow ruiskuorinen muikkupiiras. Ehkä tuotekehitys on jo käynnissä.

Vaikka ennen vanhaan eväät tehtiin yleensä kotona, välillä niitä myös ostettiin. Markkinoilta viipurinrinkeli kotimatkalle, tai piirakoita piirakanmyyjältä. Kyllin mukaan Suomessa on ollut jo 1900-luvun alkuvuosikymmeninä myös ruoka-automaatteja.

–Kolikko laitettiin seinään, ja luukusta tuli lohileipä ja kahvia. Toki automaatti tarkoitti silloin sitä, että seinän takana oli ihminen tekemässä sen leivän.

”Koetan tässä päästä lapseni psyyken sisään, että mitähän hän haluaa Pohjois-Karjalan junaan evääksi. Ehkä jotain pasteijaa paistopisteeltä. Hänelle patongeissa on ehkä liikaa täytettä, jos niissä on muutakin kuin voita ja kinkkua. Itselleni otan chili-tonnikalapatongin.” Petri Nevalainen

Voittaja on…

Kalakukon ja voileipäautomaatin jälkeen kului paljon aikaa, ennen kuin ensimmäiset kinkku-juustokolmioleivät saapuivat eväshyllyille. Silti siinä välissäkään ei nähty nälkää, kun poistuttiin kotoa. Kerhopulloon vain itse tehtyä mehua ja näkkileivät kääreeseen. Sitten itse tehty mehu vaihtui ehkä Grandiin. Seuraavaksi pistäydyttiin jo kaupassa, ostettiin karjalanpiirakka tai fetakolmio, banaani ja jogurtti.

”Ostan melkein päivittäin jonkin salaatin, yleensä tämän cobb-salaatin tai kana-tacosalaatin. Aiemmin kävin ravintolassa lounaalla, mutta koronan aikana olen ostanut näitä, enkä ole ainakaan vielä kyllästynyt.” Corinna Norman

Mutta arvatkaa, mikä on vuoden 2022 suosikkieväs? Vihjeitä tulee tässä: se ei perustu leipään, se sisältää kasviksia ja muovirasioita, ja se on jo mainittu.

Oikein! Valmissalaatti. Tuoteryhmäjohtaja Heidi Salmi SOK:sta kertoo, että valmiiden annossalaattien suosio on kasvanut räjähdysmäisesti: myyntimäärä on melkein kolminkertaistunut vuodesta 2014–2015.

Myös burrito- ja wrap-maailma laajenee ja voi hyvin, mutta salaatti on ykkönen.

–Salaatissa toteutuu helppouden ja nopeuden lisäksi vielä yksi trendi: hyvinvointi. Valmisruualta odotetaan nykyään myös terveellisyyttä ja korkeaa laatua. Salaatit sopivat myös niille, jotka välttelevät leipää, Salmi sanoo.

”Tulin ostamaan junaan matkaevästä, ja valinta taitaa osua tähän perinteikkääseen kolmioleipään. Käytännöllinen ja edullinen!” Olli Eräsaari

Miltä ruuan tulevaisuus näyttää? Nopealta ja omien aikataulujen mukaan syödyltä. Varsinkin kaupunkilaisilla vaikuttaa olevan koko ajan kovempi kiire, ja evästrendi sen kun voimistuu, ennakoi Heidi Salmi. Jos ihmiset ostivat ennen vain välipalan kaupasta valmiina, nyt monet ostavat aamupalan ja lounaankin sellaisessa muodossa, että se on helppo syödä lämmittämättä ja vaikka autossa.

”Minä olen aamupalaostoksilla! Ostan sen usein mukaan, kun tulen kirjoittamaan kandityötäni. Jos söisin kotona, jämähtäisin sinne. Tänään aamupala on pinaatti-fetajuustokolmio ja smoothie.” Marika Saarelma

Koronan jälkeisessä ajassa on vielä monta kysymysmerkkiä. Jos etä- tai hybridityö jää voimaan, se tarkoittaa ainakin riskiä lounasravintoloille. Jäävätkö ihmiset koteihinsa, etsiskelemään salaatinkastikepusseja jäävuorisalaatin seasta? Vai alkavatko he sittenkin kaivata ruokaseuraa, salaattipöytää ja lämmintä ruokaa? Saa nähdä. Varmaa on ainakin se, että tulossa on taas pian raikkaita take away -uutuuksia lähimarkettiin.

Lue lisää: Yli 13 000 äänesti: Näitä ruokia suomalaiset inhoavat eniten – yksi nousi ylitse muiden