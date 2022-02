Löytyikö sopiva ehkäisymenetelmä helposti vai mutkien kautta? Vastaa Me Naisten suureen ehkäisykyselyyn

Millaisia kokemuksia sinulla on eri ehkäisymenetelmistä? Miten suhtaudut kondomin käyttöön? Vastaa ehkäisyaiheeseen kyselyyn, Me Naiset tekee aiheesta juttua.

Yllä on vain muutama esimerkki erilaisista ehkäisymenetelmistä. Mistä kaikista sinulla on kokemusta?

E-pillerit vai minipillerit? Kierukka vai kapseli, laastari vai rengas? Uskaltaisiko luottaa luonnollisiin menetelmiin? Kondomilla vai ilman?

Ehkäisy herättää mielipiteitä. Siitä puhutaan ystävien kesken, lääkärin vastaanotolla ja kumppaneiden kanssa. Etenkin naisten kesken saatetaan vertailla, millaisia kokemuksia kenelläkin on eri ehkäisymenetelmistä, niiden toimivuudesta ja mahdollisista sivuoireista.

Ja vaikka penis-emätinyhdynnästä ja ehkäisystä puhuttaessa keskitytään usein nimenomaan raskauden ehkäisyyn, on ehkäisy tietysti muutakin: sen avulla suojaudutaan seksitaudeilta.

Yhdynnässä ainoa seksitaudeilta suojaava ehkäisymenetelmä on kondomi. Siitä huolimatta se unohtuu varsin monilta – myös aikuisilta. Näin kertoi Husin iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Eija Hiltunen-Back aiemmin Me Naisille:

– On paljon aikuisen polven ihmisiä, jotka eivät mielellään kondomia käytä. Voi jopa olla, että kondomi on nuorille enemmän itsestään selvä asia. Eivät nuoretkaan kondomia välttämättä käytä, mutta he edes tietävät, että pitäisi käyttää.

Millaisia kokemuksia sinulla on eri ehkäisymenetelmistä? Käytätkö mielelläsi kondomia? Miten mahdolliset kumppanisi ovat suhtautuneet ehkäisyyn, entä kohtaamasi terveydenhuollon ammattilaiset?

Vastaa Me Naisten ehkäisykyselyyn – teemme aiheesta juttua. Kyselyyn pääset tästä linkistä.

Vastauksia voidaan käyttää Me Naisten artikkeleissa. Olemme sitoutuneet suojaamaan vastaajien yksityisyyttä.

