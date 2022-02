Main ContentPlaceholder

Vaikea pala purtavaksi

ARFID on aiemmin vain lasten oireiluna pidetty syömishäiriö, jossa syöminen on hyvin rajoittunutta ja valikoivaa. Hoitoa on vaikeaa saada, sillä ARFID ei kuulu Suomessa vielä diagnosoitavien syömishäiriöiden piiriin.

Wanda Bednarski on sairastanut ARFID-tyylistä syömishäiriötä lapsesta saakka. Silti hän kuuli diagnoosista ensi kertaa vasta 20-vuotiaana.