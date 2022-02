Tuoreiden tutkimusten mukaan koronarokote tai -tauti saattavat sekoittaa kuukautiskierron, mutta senhän naiset tietävät jo. Sen sijaan olisi kiinnostavaa tietää, miksi lääketiede unohti meidät jälleen, kirjoittaa Wilma Ruohisto.

Käsi ylös kaikki, joiden kivut lääkäri on joskus sivuuttanut naistenvaivoina? Nosta toinen käsi, jos et siksi ole saanut vaivaasi hoitoa.

Okei, voitte laskea kätenne.

Sosiaalisessa mediassa naiset ovat viime kesästä lähtien kyselleet seuraajiltaan koronarokotetta seuranneista kuukautiskivuista tai -muutoksista.

Minäkin heräsin kouraisevaan alavatsakipuun keskellä yötä toisen koronarokotteen jälkeen ensi kertaa sitten teini-iän. Sivuutin oireet automaattisena immuunipuolustusreaktiona. Söin särkylääkettä ja purin hammasta – klassikkoresepti kuukautiskipujen hoitoon.

Alavatsakivut, väsymys ja epämääräiset menkat häiritsivät elämää viikkoja, mutten osannut yhdistää oireita mihinkään – eihän kukaan ollut varoittanut kuukautishäiriöistä rokotteen jälkeen.

Vasta kun kohdulliset kanssaihmiset alkoivat kertoa kiertonsa sekoittumisesta, lisääntyneistä kivuista ja mielialanvaihteluista rokotteen jälkeen, tajusin yhdistää oireeni rokotteeseen. Sen ottaminen ei kaduttanut, tietenkään, mutta kierron häiriöt ja niitä ympäröivä hiljaisuus ihmetyttää päivä päivältä enemmän.

Rokote toimii kuten pitääkin, tiedotus ei niinkään

Viime kuukausina on julkaistu kaksi kansainvälistä tutkimusta koronarokotteiden vaikutuksista naisten kuukautiskiertoon. Yhdysvaltalaistutkimus havaitsi koronarokotteiden pidentäneen kuukautiskiertoa. Vielä vertaisarvioimattomassa norjalaistutkimuksessa puolestaan noin 15 prosenttia osallistujista havaitsi kuukautisissaan muutoksia.

Kaikki raportoidut häiriöt ovat olleet ohimeneviä. Mahdollisena selityksenä kuukautiskierron vaihteluille on esitetty sitä, että mRNA-rokotteet sekä sairastettu infektio aiheuttavat voimakkaan immuunivasteen nousun, kuten niiden kuuluukin.

Tutkimusten julkaisun jälkeen Euroopan lääkevirasto EMA kertoi, ettei se ole toistaiseksi löytänyt yhteyttä koronavirusrokotteiden ja kuukautishäiriöiden välillä.

Synnytys- ja naistentautien professori Terhi Piltonen arvosteli Ylellä, ettei rokotetutkimuksissa otettu alun perin edes huomioon kuukautiskierron muutoksia yhtenä mahdollisena sivuvaikutuksena. Tietoa ei Pilosen mukaan ole ollut edes terveydenhuollon henkilökunnalla.

Ongelma on, että valtava joukko ihmisiä on kokenut rokotteen tai koronavirusinfektion jälkeen huolta kuukautiskiertoon liittyvistä oireista, eikä siihen huoleen ole vastattu. Vaikeneminen on antanut tilaa huuhaalle ja salaliittoteorioille. Se on jättänyt ihmiset yksin miettimään, ovatko hormonitoiminnan häiriöt vaarallisia.

Miksi ihminen on tutkimuksessa edelleen valkoinen mies?

Jos Elinor Cleghorn osaisi suomea ja päätyisi tämän tekstin pariin, hän olisi varmasti nostanut alun kysymyksessä molemmat kätensä. Brittitohtori Cleghornin systeeminen lupus kuitattiin vuosien ajan hormoniheittelyillä ja ”naistenvaivoilla”. Se lähes tappoi hänet.

Cleghorn kirjoitti kokemustensa pohjalta kirjan. Sairas ja viallinen – Naiset lääketieteen historiassa julkaistiin loppuvuodesta 2021.

Kirjassaan Cleghorn käsittelee sitä, kuinka länsimainen lääketiede on läpi historian tarkastellut ihmistä valkoihoisena miehenä.

Historiassa naisia on leikattu ilman kivunlievitystä ja hoidettu mitä epäinhimillisimmin keinoin. PMS-oireista saattoi Suomessa saada lähtöpassit Seilin saarelle vielä 1960-luvulla. Potilaita ”hoidettiin” kotipolttoisella viinalla ja pakkotyöllä.

Nykyään vastaanotolle ei tarvitse mennä omat arkkulaudat kainalossa. Tosin tuoreen kanadalaistutkimuksen mukaan naispotilaat kuolevat leikkauspöydälle 32 prosenttia todennäköisemmin, jos kirurgi on mies.

Siksi napsimme myös edelleen e-pillereitä, vaikka koronarokotteen veritulppariskistä nousi valtava meteli.

” ”Vaikka rokotetta seuraava kuukautishäiriö olisi vaaraton, on vaarallista, jos siihen liittyvä tiedonpuute saa terveydenhuollon vain levittelemään käsiään.”

Kun tieto koronarokotteen ja koronavirusinfektion vaikutuksista kuukautiskiertoon lopulta tuli, se ei ollut yllättävä. Kohdun limakalvo on osa kehon immuunipuolustusjärjestelmää, johon rokotus ja infektio vaikuttavat. Kuukautiskierto taas reagoi herkästi erilaisiin kehon psyykkisiin ja fyysisiin tekijöihin, kuten vaikkapa infektioihin.

Sekään ei yllättänyt, että virallisilta tahoilta vie näin kauan saada selkoa kuukautisten ja koronan yhteydestä. Onhan kyseessä niin kutsuttu naistenvaiva. Niiden tutkiminen tuntuu olevan edelleen toissijaista.

Vaikka rokotetta seuraava kuukautishäiriö on nykytiedon mukaan vaaraton, on vaarallista, jos siihen liittyvä tiedonpuute saa terveydenhuollon vain levittelemään käsiään.

